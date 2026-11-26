Những mái ấm được dựng xây từ nghĩa tình cộng đồng

Trong căn nhà còn nhiều thiếu thốn, câu chuyện về cuộc sống của chị Nguyễn Thị Huế, ở thôn Tràng An, xã Thanh Oai, khiến người nghe không khỏi chạnh lòng. Là mẹ đơn thân, chị một mình nuôi con đang học lớp 10. Hai mẹ con chưa có nhà ở riêng, hiện phải sống nhờ nhà ông bà ngoại. Chi phí sinh hoạt chủ yếu dựa vào công việc lao động tự do với thu nhập khoảng 250.000 đồng mỗi ngày. Công việc vốn đã bấp bênh, trong khi cả hai mẹ con lại thường xuyên đau ốm, khiến gánh nặng mưu sinh càng thêm chồng chất.

Chị Nguyễn Thị Huế vui mừng đón nhận chiếc xe máy điện do Mặt trận xã hỗ trợ. Ảnh: Mai Quý

Với hoàn cảnh ấy, một chiếc xe máy điện không đơn thuần là phương tiện đi lại mà còn là điều kiện quan trọng để chị tiếp cận công việc, chủ động hơn trong cuộc sống và chăm lo cho con. Thấu hiểu những khó khăn đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Oai đã trao tặng chị một chiếc xe máy điện.

Đón nhận món quà ý nghĩa, chị Nguyễn Thị Huế xúc động bày tỏ: “Tôi chân thành cảm ơn Mặt trận và các cấp, các ngành đã quan tâm, hỗ trợ. Với tôi, sự giúp đỡ này không chỉ có giá trị về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để hai mẹ con cố gắng vượt qua những khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống”.

Cũng là một trong những hoàn cảnh được Mặt trận xã quan tâm hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Hòa, ở tổ dân phố My Hạ, có cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Sống đơn thân, bà chỉ có thể nương tựa vào người thân trong sinh hoạt hằng ngày. Nơi ở của bà là căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục không còn bảo đảm an toàn. Mong muốn có một mái nhà kiên cố để ổn định cuộc sống tưởng chừng rất đỗi bình dị nhưng lại là điều không dễ thực hiện đối với người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn này.

Sự hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết của Mặt trận xã đã mang đến cho bà cơ hội hiện thực hóa mong ước ấy. Không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng về kinh tế, sự quan tâm của cộng đồng còn đem lại cho bà niềm vui, sự ấm áp và cảm giác được sẻ chia. Đón nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết với số tiền 80 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Hòa bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm, giúp đỡ của Mặt trận và các tổ chức, cá nhân đã chung tay hỗ trợ.

Lãnh đạo xã Thanh Oai trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ảnh: Mai Quý

Hai câu chuyện, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: Khi khó khăn được nhận diện và sự hỗ trợ đến đúng lúc, những người yếu thế có thêm điều kiện để vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu sắc của các hoạt động an sinh xã hội mà Mặt trận xã Thanh Oai đang triển khai.

Bởi phía sau mỗi chiếc xe máy điện được trao tặng, mỗi ngôi nhà Đại đoàn kết được hỗ trợ xây dựng không chỉ là một khoản kinh phí hay một món quà, mà còn là sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của cả cộng đồng đối với những người đang gặp khó khăn. Sự sẻ chia ấy giúp những hoàn cảnh yếu thế cảm nhận rõ hơn rằng họ không đơn độc trên hành trình vượt khó.

Đưa chính sách an sinh đến đúng người, đúng hoàn cảnh

Xác định chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Oai đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức thành viên và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội.

Điểm đáng ghi nhận trong cách làm của Mặt trận xã là sự quan tâm không chỉ dừng lại ở những dịp lễ, Tết mà được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực, hướng đến những nhu cầu thực tế của từng hoàn cảnh. Với hộ khó khăn về nhà ở, đó là nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Với những trường hợp cần phương tiện để phục vụ sinh hoạt và lao động, đó là những chiếc xe máy điện. Với các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đó là những phần quà kịp thời, góp phần san sẻ gánh nặng trong cuộc sống.

Trao đổi về kết quả thực hiện công tác này, bà Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Oai cho biết, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế luôn được Mặt trận xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trên tinh thần đó, Mặt trận đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân huy động nguồn lực, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, bảo đảm sự quan tâm được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể.

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận xã Thanh Oai đã trao kinh phí hỗ trợ xây mới 5 nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ảnh: Mai Quý

Từ đầu năm đến nay, Mặt trận xã đã phối hợp chăm lo, trao tặng hàng nghìn suất quà tới các đối tượng chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận xã Thanh Oai đã trao kinh phí hỗ trợ xây mới 5 nhà Đại đoàn kết; trao tặng 5 xe máy điện và 15 suất quà cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những con số ấy cho thấy sự vào cuộc tích cực của hệ thống Mặt trận trong công tác chăm lo đời sống nhân dân, đồng thời phản ánh sức lan tỏa của tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư.

Đánh giá về những kết quả trong công tác an sinh xã hội của địa phương, ông Bùi Hoàng Phan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Oai ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động thiết thực mà Mặt trận xã đã triển khai thời gian qua. Theo ông, việc quan tâm chăm lo, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo trên địa bàn không chỉ góp phần cải thiện đời sống nhân dân mà còn thể hiện rõ trách nhiệm của Mặt trận trong việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Những kết quả đạt được cũng cho thấy vai trò quan trọng của Mặt trận trong việc kết nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh còn khó khăn. Thông qua các hoạt động cụ thể, Mặt trận không chỉ thực hiện tốt vai trò của mình mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trong bối cảnh đời sống xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu đối với công tác an sinh xã hội cũng ngày càng cao. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, việc phát huy nguồn lực trong nhân dân, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và từng cá nhân có ý nghĩa thiết thực. Đây cũng là lĩnh vực để Mặt trận thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ thực tiễn tại Thanh Oai có thể thấy, khi Mặt trận làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động và kết nối, những nguồn lực trong xã hội sẽ được khơi thông, quy tụ thành sức mạnh chung để chăm lo cho cộng đồng. Sự chung tay ấy không chỉ giúp một gia đình có thêm mái nhà vững chãi, một người lao động có thêm phương tiện mưu sinh, mà còn góp phần xây dựng môi trường sống nhân ái, nghĩa tình, nơi mỗi người đều có trách nhiệm với cộng đồng và sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh.