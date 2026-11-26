Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng phát biểu đề dẫn hội thảo

Đồng chủ trì hội thảo có: GS.TS Trần Xuân Tú, Chủ nhiệm HĐTV về Khoa học công nghệ; ThS. Nguyễn Quang Huân Phó Chủ nhiệm HĐTV về Khoa học công nghệ. Hội thảo thu hút sự tham dự của các lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp và địa phương.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Thông qua chức năng tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân, kết nối tổ chức thành viên, phát huy nguồn lực xã hội cũng như thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, Mặt trận nắm giữ những dư địa và công cụ có mối liên hệ trực tiếp với các trụ cột cốt lõi của ESG, gồm trách nhiệm xã hội, sự tham gia của các bên liên quan và chất lượng quản trị.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng (giữa); GS.TS Trần Xuân Tú (bên trái), Chủ nhiệm HĐTV về Khoa học công nghệ; ThS. Nguyễn Quang Huân Phó Chủ nhiệm HĐTV về Khoa học công nghệ chủ trì hội thảo.

Đặt trong bối cảnh phát triển hiện nay, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đã định hướng đổi mới các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động theo 3 trụ cột: xanh, số và sáng tạo, trong đó bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trung tâm, còn chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là động lực chính. Định hướng này tạo nền tảng quan trọng để hệ thống Mặt trận đổi mới nội dung và phương thức vận động Nhân dân, gắn chặt hoạt động thực tiễn với yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Theo lập luận được nêu tại hội thảo, phát triển bền vững là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, với tinh thần phát triển hôm nay không làm tổn hại đến tương lai. Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cùng với cam kết thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trước các chuẩn mực ngày càng cao của quốc tế, ESG cần được nhìn nhận không chỉ là bộ tiêu chí kỹ thuật ngoại nhập, mà là tư duy quản trị mới và công cụ hiện thực hóa chủ trương phát triển bền vững, tăng trưởng xanh cũng như nền quản trị quốc gia hiện đại.

Điểm mấu chốt được Phó Chủ tịch Trần Thắng lưu ý là tránh cách tiếp cận hình thức hay chạy theo trào lưu. Thay vào đó, ESG phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể, nội địa hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam và năng lực triển khai của từng ngành, từng địa phương, từng doanh nghiệp. Khi đi đúng hướng, ESG sẽ vượt lên trên một yêu cầu hội nhập đơn thuần để trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và bao trùm.

Nhìn nhận thẳng thắn thực tế triển khai, Phó Chủ tịch Trần Thắng chỉ rõ quá trình thực hiện ESG tại Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi thể chế phát triển bền vững chưa hoàn thiện và còn vướng mắc. Dù đã có nhiều chủ trương, chính sách và cam kết về tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững nhưng thực tiễn vẫn tồn tại sự phân tán trong chính sách, tiêu chí và phương pháp đánh giá chưa đồng bộ, dữ liệu và cơ chế xác minh còn hạn chế.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn thiếu nguồn lực tài chính, công nghệ và năng lực thực thi. Vì vậy, yêu cầu cấp thiết hiện nay không dừng ở nâng cao nhận thức chung, mà quan trọng hơn là hoàn thiện cơ chế, chính sách và điều kiện hỗ trợ để ESG đi vào thực chất, sát với đặc thù từng lĩnh vực và sức chống chịu của từng nhóm doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Từ vị thế và chức năng đặc thù, hội thảo phân tích 3 phương diện đóng góp chủ yếu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với ESG.

Về môi trường, Mặt trận phát huy vai trò vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo và cộng đồng dân cư cùng tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và xây dựng nếp sống có trách nhiệm.

Về xã hội, Mặt trận kết nối nguồn lực triển khai an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và nhóm yếu thế, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, đồng thời mở rộng kênh để người dân tham gia thực hiện và giám sát chính sách.

Về quản trị, hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước của Mặt trận góp phần tăng cường sự tham gia của Nhân dân, nâng cao chất lượng chính sách và thúc đẩy công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Để hội thảo đi sâu vào chiều sâu học thuật và thực tiễn, Phó Chủ tịch Trần Thắng định hướng các đại biểu tập trung thảo luận 4 nhóm vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, đánh giá khách quan thực trạng thực hành ESG tại Việt Nam, chỉ ra khoảng trống và điểm nghẽn về thể chế, chính sách, tiêu chí, dữ liệu, nguồn lực cũng như khó khăn từ phía cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan.

Thứ hai, làm rõ cơ chế kết nối nguồn lực tài chính, khoa học công nghệ, đào tạo, tư vấn và thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp, giới khoa học và các tổ chức xã hội để ESG trở thành động lực đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thứ ba, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách đồng bộ, rõ ràng, khả thi, nghiên cứu xây dựng Khung ESG quốc gia cùng lộ trình phù hợp từng ngành, lĩnh vực, quy mô và năng lực, trong đó đặc biệt chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tránh tạo thêm gánh nặng thủ tục và chi phí tuân thủ.

Thứ tư, xác định nội dung, phương thức cụ thể để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên lồng ghép tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị vào các cuộc vận động, phong trào, chương trình an sinh xã hội cũng như công tác giám sát, phản biện xã hội.

Khẳng định phát triển bền vững là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân, các đại biểu tham gia thảo luận đã phát huy tinh thần khoa học, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, trao đổi sâu những vấn đề còn ý kiến khác nhau trên cơ sở luận cứ và thực tiễn, qua đó góp phần từng bước đưa ESG vào thực tiễn phát triển đất nước.