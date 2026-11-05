Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong phòng, chống ma túy và tội phạm

Đại biểu Vũ Tiến Dũng, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: An Nhiên

Theo đại biểu, bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, cần đề cao trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy, tội phạm; xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh.

Đặc biệt, cần nâng cao trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập xã hội; hạn chế tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử, tạo điều kiện để những người từng vi phạm pháp luật tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phù hợp.

Đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế phối hợp cụ thể giữa chính quyền, lực lượng Công an với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai Chương trình tại địa phương. Trong đó, phát huy vai trò của MTTQ trong tập hợp, vận động Nhân dân; Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Công đoàn và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, giáo dục, xây dựng mô hình tự quản, hỗ trợ người nghiện và người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng.

Việc phối hợp phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch, nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng, tránh hình thức, bảo đảm các tổ chức thực sự trở thành cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân.

Các đại biểu Quốc hội dự thảo luận tổ. Ảnh: An Nhiên

Một vấn đề khác được đại biểu Vũ Tiến Dũng nhấn mạnh là tăng cường giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch trong thực hiện Chương trình.

Đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là đối với việc quản lý, sử dụng ngân sách, đầu tư cơ sở vật chất và thực hiện chính sách hỗ trợ người nghiện, người sau cai nghiện. Cùng với đó, cần quy định rõ trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, giải quyết và phản hồi các kiến nghị qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội; kịp thời khắc phục những bất cập, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Các đại biểu Quốc hội tham dự thảo luận tổ. Ảnh: An Nhiên

Đối với trách nhiệm của HĐND, UBND cấp tỉnh, đại biểu đề nghị bổ sung yêu cầu phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, giám sát phù hợp với đặc điểm từng địa bàn; quan tâm bố trí kinh phí cho các mô hình phòng, chống ma túy tại cơ sở, hoạt động tư vấn, quản lý, giáo dục và hỗ trợ người sau cai nghiện.

Đặc biệt, tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần có giải pháp phù hợp về nhân lực, kinh phí và phương thức tuyên truyền, bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin, chính sách của Chương trình.