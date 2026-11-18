Tham dự diễn đàn có các đồng chí Lê Tuấn An - Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Liên minh HTX Việt Nam; Phan Sỹ Cường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Liên minh HTX các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Lào Cai, Thanh Hóa và Hà Tĩnh.

Cùng dự có các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các HTX, Tổ hợp tác, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

Những năm qua, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Nghệ An có bước phát triển tích cực, ngày càng khẳng định vai trò trong tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Không chỉ là mô hình liên kết kinh tế, các HTX còn góp phần tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Chủ tịch Liên minh HTX Nghệ An Nguyễn Bá Châu phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TL

Đến ngày 30/9/2026, toàn tỉnh có 941 HTX, trong đó 880 HTX đang hoạt động; 3.162 tổ hợp tác với 8.652 thành viên. Tổng số thành viên HTX đạt 305.816 người, tạo việc làm thường xuyên cho 61.180 lao động. Doanh thu bình quân đạt 2,2 tỷ đồng/HTX/năm, lợi nhuận bình quân 160 triệu đồng/năm.

Một trong những đóng góp nổi bật của các HTX là thúc đẩy chuyển đổi phương thức sản xuất từ nhỏ lẻ, manh mún sang liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị. Nhiều HTX chủ động liên kết với doanh nghiệp, cơ sở chế biến và đơn vị phân phối, từng bước ổn định đầu ra, nâng cao giá trị nông sản. Tiêu biểu như HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Thọ Thành, HTX Nông nghiệp và Xây dựng Minh Thành, HTX Nông nghiệp Quỳnh Minh, HTX Nông nghiệp Sơn Lâm...

Phó Chủ tịch Liên minh HXT Nghệ An Trịnh Bá Quân báo cáo kết quả phát huy vai trò của HTX trong xây dựng nông thôn mới và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: TL

Các HTX cũng tích cực tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chú trọng xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đến nay, Nghệ An có 684 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 120 HTX và 62 tổ hợp tác có sản phẩm được công nhận. Nhiều mô hình như HTX Sen Quê Bác, HTX Dệt thổ cẩm làng nghề Hoa Tiến, HTX Dược liệu Pù Mát, HTX Dược liệu Phủ Quỳ... đã góp phần khai thác lợi thế địa phương, bảo tồn nghề truyền thống, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong xây dựng nông thôn mới, các HTX tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí về tổ chức sản xuất, thu nhập, việc làm và môi trường; vận động thành viên đóng góp xây dựng đường giao thông, nạo vét kênh mương, chỉnh trang khu dân cư, thu gom rác thải và bảo vệ môi trường. Nhiều HTX còn tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đồng chí Lê Văn Lương - Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn Nghệ An phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: TL

Việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số từng bước được đẩy mạnh thông qua áp dụng quy trình sản xuất an toàn, tiêu chuẩn VietGAP, cơ giới hóa, tưới tiết kiệm, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR và quảng bá sản phẩm trên nền tảng số. Đáng chú ý, 34 HTX nông nghiệp đã liên kết thành lập Câu lạc bộ các HTX nông nghiệp sử dụng cơ giới hóa vào sản xuất, góp phần chia sẻ kinh nghiệm, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đặc biệt, các HTX ngày càng phát huy vai trò trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng và cùng có lợi, HTX tạo môi trường để các hộ gia đình, người lao động liên kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Nhiều HTX phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua; giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai và xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ HTX được quan tâm. Riêng năm 2026, Liên minh HTX tỉnh tổ chức 35 lớp tập huấn cho gần 2.000 thành viên và 7 lớp đào tạo nghề cho 156 học viên, ưu tiên đối tượng ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của một số HTX vẫn còn hạn chế như quy mô nhỏ, thiếu vốn, năng lực quản trị chưa đáp ứng yêu cầu; liên kết với doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ thiếu bền vững; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số chưa đồng đều.

Diễn đàn “Phát huy vai trò của Hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới và khối đại đoàn kết toàn dân tộc” là dịp để Liên minh HTX nhìn nhận lại bức tranh về vai trò của HTX trong xây dựng nông thôn mới và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Bà Lô Thị Hoa - Giám đốc HTX Nông nghiệp và cộng đồng bản Nưa tham luận tại hội nghị.

Ông Hồ Sỹ Quảng - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Thọ Thành phát biểu tham luận tại nghị. Ảnh: TL

Các đại biểu cùng nhau trao đổi, chia sẻ về những vấn đề đã làm được, đặc biệt là những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, những mô hình hiệu quả trong việc phát huy vai trò của HTX trong xây dựng nông thôn mới và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời trao đổi, sẻ chia những khó khăn, vướng mắc trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TL

Qua đó, đề xuất các ý tưởng, giải pháp để các HTX trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy và thực hiện có hiệu quả hơn vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới; góp phần thực hiện tốt mục tiêu: Xây dựng nông thôn mới toàn diện, hiện đại và bền vững; phát triển nông thôn văn minh, hiện đại, giàu đẹp, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, gắn với củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bền vững.