Phát huy vai trò của hợp tác xã chăn nuôi gia cầm ở Hải Phòng

Chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu

Sau hợp nhất, thành phố Hải Phòng có diện tích tự nhiên 3.194,72 km², dân số trên 4,66 triệu người, mở ra không gian phát triển mới với sự kết nối giữa đô thị, công nghiệp, cảng biển, dịch vụ, logistics… và vùng nông nghiệp, nông thôn rộng lớn. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn gắn với chế biến, thị trường và từng bước hướng tới xuất khẩu.

Đến nay, Hải Phòng có trên 1.030 trang trại chăn nuôi, chăn nuôi trang trại chiếm trên 51% tổng đàn, giá trị sản xuất bình quân đạt 5,22 tỷ đồng/trang trại và khoảng 29% số trang trại này đã tham gia vào các chuỗi liên kết; hình thành 18 vùng chăn nuôi tập trung với diện tích khoảng 410 ha; có 100 cơ sở được chứng nhận an toàn dịch bệnh; 88 sản phẩm chăn nuôi được chứng nhận OCOP; một số cơ sở đã áp dụng VietGAHP và truy xuất nguồn gốc bằng mã QR.

Toàn thành phố hiện có hơn 700 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 32 hợp tác xã chăn nuôi. Thành phố cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ chăn nuôi quy mô trang trại đạt trên 65% và định hướng quy hoạch 50 khu, vùng chăn nuôi tập trung gắn với giết mổ công nghệ cao đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Hiện Hải Phòng cũng đang quyết liệt dịch chuyển mô hình sản xuất nông nghiệp từ chiều rộng sang chiều sâu. Thay vì tăng tổng đàn một cách dàn trải, thành phố tập trung nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm…

Trong nhiều thập kỷ qua, một số địa phương tại xã Chấn Hưng (Hải Phòng) được biết đến là địa phương có truyền thống, điển hình trong lĩnh vực chăn nuôi và cung cấp trứng gia cầm đến thị trường nhiều tỉnh, thành phố.

Trang trại nuôi gà đẻ trứng kết hợp phương pháp chăn nuôi bằng thảo dược của Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Chiêu Viên. Ảnh: Phùng Nguyện.

Tiếp nối truyền thống gia đình cung cấp trứng gia cầm đến nhiều thị trường (trước đây chủ yếu là trứng vịt), ông Nguyễn Văn Chiêu, người ở thôn Tây Hưng, xã Chấn Hưng từ khi còn nhỏ đã cùng gia đình đến nhiều hộ chăn nuôi, gia trại, trang trại uy tín trong vùng tìm hiểu và thu mua trứng.

Từ những sản phẩm tại chính vùng đất có nguồn nước lợ Chấn Hưng - trứng vịt, sau đó là trứng gà được chuyển về “đầu mối thu mua, bao tiêu” của gia đình ông Chiêu, rồi khởi hành cùng các chuyến xe đi khắp các thị trường trong thành phố, sang Quảng Ninh; bên cạnh đó là các thương lái khác tìm về thu mua, mang đi phân phối tại các tỉnh phía Bắc.

Sau này, làm ăn dần khấm khá, có thêm nguồn lực, gia đình ông Chiêu kinh doanh cả thức ăn chăn nuôi, thuốc thú ý nhằm cung cấp cho bà con trong vùng. Tiếp tục, sau đó ông đã mày mò học hỏi, liên kết với các kỹ thuật viên, bác sĩ, chuyên gia thú ý và đưa họ về giúp bà con trong quá trình sản xuất, chăn nuôi…

Trứng gà của Hợp tác xã được thu về và cho vào hộp đựng để đưa đi phân phối. Ảnh: Phùng Nguyện.

Nắm bắt xu thế phát triển và lợi thế sản phẩm nông nghiệp của địa phương, ông Chiêu và một số thành viên đã bàn bạc, thống nhất và đi đến thành lập một hợp tác xã. Năm 2017, Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Chiêu Viên được thành lập và chính thức đi vào hoạt động nhằm quy tụ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong vùng, tạo thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Trụ sở của Hợp tác xã đặt tại xóm 3, thôn Xuân Hưng, xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng (nay thuộc xã Chấn Hưng, gồm các xã Bắc Hưng, Nam Hưng, Đông Hưng, Tây Hưng cũ), thành phố Hải Phòng.

Phát huy thế mạnh của địa phương

Trao đổi với Mekong ASEAN, ông Nguyễn Văn Chiêu, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Chiêu Viên cho biết, sau khi thành lập, Hợp tác xã tập trung phát triển mạnh vào thế mạnh chăn nuôi của vùng nước mặn lợ, nổi tiếng nhất với hai sản phẩm chủ lực gồm Trứng gà ta Chiêu Viên và Trứng vịt Chấn Hưng (mang thương hiệu nhãn hiệu đã đăng ký CSV Chiêu Viên).

Về vai trò của Hợp tác xã làm cầu nối đứng ra thu mua, bao tiêu sản phẩm trứng cho nhiều hộ chăn nuôi cá thể trong xã và các vùng lân cận, giúp ổn định phần nào đầu ra cho nông dân.

Năm 2019, sản phẩm trứng của hợp tác xã vinh dự được UBND thành phố Hải Phòng công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây là bước đệm lớn giúp chuẩn hóa quy trình sản xuất, đóng gói, bảo quản và nâng cao uy tín thương hiệu trên thị trường Hải Phòng cũng như các tỉnh phía Bắc.

Sản phẩm trứng đạt tiêu chuẩn OCOP được duy trì, đánh giá lại lần 2 năm 2022 và đến năm 2026 đã phát triển thêm sản phẩm mới là Trứng gà Sâm nam Chiêu Viên.

Đại diện lãnh đạo và cán bộ Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng đến thăm Hợp tác xã. Ảnh: Phùng Nguyện.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của ông Chiêu, đứng trước những khó khăn và thách thức hiện tại, áp lực cạnh tranh và giá cả Hợp tác xã thường xuyên phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các sản phẩm cùng loại từ tỉnh thành khác; giá trứng biến động thất thường khiến đầu ra có thời điểm gặp khó khăn, không đủ lãi hoặc phải hỗ trợ tiêu thụ "giải cứu" cho bà con…

Dẫu vậy, Hợp tác xã cũng đã vượt qua khó khăn thách thức và đứng vững trong cơ chế thị trường, hoạt động ổn định giúp các hộ thành viên sản xuất phát triển, nâng cao thu nhập.

Đến nay, bên cạnh liên kết với các hộ nuôi vịt trong vùng nhằm cung cấp trứng đến các thị trường, Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Chiêu Viên cũng đang trực tiếp nuôi gà đẻ trứng với phương pháp chăn nuôi kết hợp thảo dược với diện tích hàng nghìn m2.

Không chỉ riêng ở thành phố Hải Phòng, mà còn ở rất nhiều nơi, xu hướng người tiêu dùng chuyển sang dùng các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thảo mộc để bảo vệ và nâng cao sức khỏe, ngày một gia tăng.

Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Chiêu Viên nhiều năm qua cũng đã nắm bắt và tham gia vào quá trình sản xuất, liên kết chăn nuôi, cung cấp theo xu hướng đó và được nhiều thương lái, các thị trường, người tiêu dùng đánh giá cao.

Nơi chăn nuôi vịt đẻ trứng của một hộ gia đình liên kết với Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Chiêu Viên gần trang trại nuôi gà của Hợp tác xã. Ảnh: Phùng Nguyện.

Về trăn trở của ông Chiêu cũng mong muốn bày tỏ, đó là thực trạng tại thị trường trong nước trong thời gian qua, mặt hàng trứng gà truyền thống phải cạnh tranh với hàng công nghiệp phát triển rộng trên thị trường.

“Với nội lực nhỏ bé của Hợp tác xã, việc tiếp cận thị trường, mở rộng kênh bán hàng rất khó khăn, không phải một sớm một chiều, đặc biệt sản phẩm đặc sản là thế mạnh, mamg hương vị đặc trưng của vùng miền, có thể chưa hoàn toàn thích hợp với thói quen, phong cách ẩm thực của vùng miền khác.

Sản phẩm dễ bị làm giả, làm nhái. Thực tế hiện nay rất nhiều sản phẩm hàng nhái dẫn đến người tiêu dùng không phân biệt được sản phẩm thật và nhái do không có dấu hiệu nhận biết. Cơ sở nhỏ gặp nhiều khó khăn do thiếu công nghệ, nhãn mác hàng hoá…”, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Chiêu Viên thông tin.

Mặt khác, hiện tại trên thị trường Hải Phòng và các tỉnh, thành phố khác có rất nhiều cơ sở sản xuất trứng gà, trứng vịt các cơ sở đó cũng đã có tiếng trên thị trường.

Đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng và Chi cục Phát triển nông thôn (thuộc Sở) đến thăm hộ nuôi vịt liên kết với Hợp tác xã. Ảnh: Phùng Nguyện.

Còn theo đánh giá của những người làm thị trường và cơ quan chuyên môn, đây là mặt hàng thiết yếu, sử dụng hàng ngày ở mỗi gia đình, rất tốt cho sức khỏe nên có nhiều tiềm năng mở rộng quy mô và phát triển.

Bên cạnh đó, với tâm huyết và khát vọng gìn giữ nét ẩm thực truyền thống, đồng thời nâng tầm sản phẩm lên thành quà tặng đặc sản... và với việc tuân thủ nghiêm các quy trình nuôi theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Hợp tác xã, sản phẩm trứng vịt, trứng gà của Chiêu Viên cũng đã và đang được nhiều khách hàng tín nhiệm, tin dùng.

“Hợp tác xã tin tưởng sẽ đủ sức cạnh tranh về chất lượng, mẫu mã nâng tầm các sản phẩm nhằm đáp ứng rộng hơn nữa các thị trường và người tiêu dùng...”, ông Chiêu bày tỏ.

Hướng tới mở rộng thị trường

Thông tin về kế hoạch của đơn vị, ông Nguyễn Văn Chiêu cho biết, Hợp tác xã tiếp tục sẽ tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng nhà xưởng, kho, cửa hàng, trang thiết bị sản xuất… Đồng thời, tiếp tục tạo ra các sản phẩm có giá trị cao cho khách hàng trên cơ sở truyền thống gồm Trứng gà Sâm nam Chiêu Viên, Trứng vịt Chấn Hưng, Trứng gà Chiêu Viên.

Bên cạnh đó, đơn vị duy trì các điểm tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài thành phố, đẩy mạnh truyền thông quảng bá, hướng tới mở rộng thị trường ổn định và góp phần xây dựng thương hiệu Trứng của Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Chiêu Viên Hải Phòng.

Đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng; đại diện lãnh đạo UBND xã Chấn Hưng và các đơn vị liên quan làm việc tại trụ sở Hợp tác xã. Ảnh: Phùng Nguyện.

Song song với đó, Hợp tác xã chú trọng định hướng phát triển bền vững, bảo vệ đàn gà, duy trì cân bằng hệ sinh thái và gìn giữ môi trường tự nhiên, cùng chung sức tạo nên sự phát triển lâu dài của nông sản sạch Hải Phòng nói riêng, nông sản sạch Việt Nam nói chung.

Trong thời gian tới, Hợp tác xã cũng sẽ có kế hoạch tiếp thị mở rộng thị trường ra các tỉnh, thành phố, trong đó tập trung các thị trường khu công nghiệp tại Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh và hướng tới các nước Đông Nam Á… Đồng thời, tại các lễ hội văn hóa ẩm thực; các cơ quan, công ty, xí nghiệp, nhà hàng, siêu thị…

Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Chiêu Viên cũng mong muốn các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương… tạo điều kiện, giúp đỡ và đồng hành hơn nữa với Hợp tác xã để sản phẩm được vươn xa, gia tăng giá trị, từ đó hình thành chuỗi liên kết bền vững trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm… nâng cao thu nhập cho đơn vị và bà con nơi đây.

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