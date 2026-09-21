Phát huy vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường, dự và chúc mừng Đại hội. Ảnh: Kim Oanh - Thành Chung

Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 27/7/2004. Đến năm 2016, Hội được đổi tên thành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên, đánh dấu bước phát triển mới về tổ chức và phạm vi hoạt động.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ghi dấu những nỗ lực bền bỉ, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của cộng đồng DNNVV tỉnh Thái Nguyên. Tính đến tháng 8/2026, Thái Nguyên có 15.688 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký 211.446 tỷ đồng.

Giai đoạn 2020 - 2025, tăng trưởng kinh tế của Thái Nguyên bình quân đạt 7,3%/năm, gấp 1,6 lần năm 2020. Quy mô kinh tế và năng lực sản xuất của tỉnh được mở rộng. Đến năm 2025, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh đạt 202.925 tỷ đồng, gấp 1,6 lần năm 2020; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1,156 triệu tỷ đồng; giá trị xuất khẩu của tỉnh luôn thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt 24.735 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2020.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên Hoàng Thị Mỹ Huyến, cho biết: Với vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, hiệp hội thường xuyên lắng nghe, tập hợp những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của hội viên để phản ánh tới UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương. Từ thủ tục hành chính, đất đai, đầu tư đến những vấn đề phát sinh trong sản xuất, kinh doanh và tiếp cận chính sách…, tiếng nói của doanh nghiệp được chuyển tải kịp thời tới cơ quan quản lý. Vai trò đồng hành còn được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực như tư vấn, hỗ trợ pháp lý, phổ biến chính sách; xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu và mở rộng thị trường…

Trong dòng chảy của chuyển đổi số, Hiệp hội từng bước hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thương mại điện tử, nền tảng số và mạng xã hội; ứng dụng công nghệ vào quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường. Chương trình “Trà sáng cùng doanh nhân” đã mở ra không gian trao đổi cởi mở giữa lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành với cộng đồng doanh nghiệp.

Ban Chấp hành Hiệp hội DNNVV tỉnh Thái Nguyên Khóa VI ra mắt Đại hội. Ảnh: Kim Oanh - Thành Chung

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hiệp hội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; phát triển hội viên có chất lượng; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xúc tiến thương mại; phản ánh kiến nghị và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Hiệp hội đề ra những chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới, cụ thể: Tăng từ 10 - 20% số lượng hội viên mới so với nhiệm kỳ trước; tổ chức từ 2 - 5 cuộc đối thoại với doanh nghiệp mỗi năm và 1-2 hội nghị, chương trình tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp; phấn đấu 100% hội viên được hỗ trợ chuyển đổi số, 50% hội viên tham gia sàn thương mại điện tử và trên 80% doanh nghiệp hội viên tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội DNNVV tỉnh Thái Nguyên khóa VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 66 thành viên; Ban Thường vụ gồm 27 thành viên, Thường trực gồm 9 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Bà Hoàng Thị Mỹ Huyến được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội.