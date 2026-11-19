Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế .

Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Khoa học và Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Huế.

Tại Trường Đại học Nghệ thuật, đồng chí Lê Trí Thanh gửi lời chúc mừng đến các thế hệ cán bộ, giảng viên, ghi nhận những đóng góp của trường trong đào tạo nguồn nhân lực nghệ thuật, nghiên cứu, sáng tác và phát huy các giá trị văn hóa Huế. Năm học 2026 - 2027, trường đón 327 tân sinh viên và được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

Trao đổi với lãnh đạo, giảng viên nhà trường, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, đồng thời khai thác tốt hơn lợi thế về di sản và bản sắc văn hóa Huế trong đào tạo, sáng tác nghệ thuật. Hoạt động nghiên cứu khoa học cần gắn với đặc thù các chuyên ngành, chú trọng tính ứng dụng, chủ động đề xuất và tham gia phản biện những vấn đề liên quan đến văn hóa, nghệ thuật của thành phố.

Bên cạnh đó, trường cần tăng cường các hoạt động trải nghiệm, đưa chương trình nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng, tạo môi trường thực hành cho sinh viên. Đồng chí Lê Trí Thanh kỳ vọng tập thể cán bộ, giảng viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế, đóng góp tích cực vào định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Huế.

Đồng chí Lê Trí Thanh tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp của trường trong đào tạo, sáng tác và phát huy các giá trị văn hóa Huế.

Đến thăm Trường Đại học Khoa học, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố gửi lời chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Năm học 2026 - 2027, trường đón 1.927 tân sinh viên theo học 29 ngành, chương trình đào tạo, tiếp tục khẳng định vai trò trong đào tạo nguồn nhân lực ở nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn.

Trước yêu cầu phát triển của thành phố, đồng chí Lê Trí Thanh mong muốn Trường Đại học Khoa học phát huy thế mạnh trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ, đặc biệt là những lĩnh vực mới như công nghiệp bán dẫn, thiết kế vi mạch. Để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, trường cần đẩy mạnh mô hình hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, kết hợp đào tạo các ngành khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn với những ngành nghề mới.

Cùng với đổi mới đào tạo, đồng chí gợi mở nhiều hướng nghiên cứu gắn với thực tiễn địa phương, từ tác động của quá trình chuyển đổi số, công nghiệp hóa đến bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và tài nguyên thiên nhiên. Đây cũng là những lĩnh vực mà trường có thể phát huy năng lực nghiên cứu, đóng góp các luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách và phát triển bền vững của thành phố.

Đồng chí Lê Trí Thanh tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Tại Trường Đại học Kinh tế, đồng chí Lê Trí Thanh bày tỏ vui mừng trước những kết quả nhà trường đạt được, nhất là trong đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy và mở rộng hợp tác. Năm 2026, trường đưa vào tuyển sinh 4 chương trình đào tạo mới gắn với công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, đồng thời đón hơn 2.800 tân sinh viên khóa 60.

Gửi lời chúc mừng đến đội ngũ cán bộ, giảng viên, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn Trường Đại học Kinh tế tiếp tục phát huy vai trò trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và tư vấn chính sách kinh tế. Đặc biệt, cần tăng cường phối hợp giữa nhà trường với các cơ quan, đơn vị của thành phố để nghiên cứu, đề xuất giải pháp đối với những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn phát triển. Thành phố có thể đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu phù hợp với năng lực, thế mạnh của trường.

Đồng chí cũng lưu ý nhà trường không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, cập nhật tri thức, tiếp cận những phương thức quản lý và làm việc tiên tiến; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế, chú trọng khả năng ứng dụng của các công trình. Trong đó, những lĩnh vực như kinh tế số, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa cần được quan tâm nghiên cứu sâu hơn, góp phần cung cấp cơ sở khoa học và các giải pháp thiết thực cho định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài tặng hoa đến lãnh đạo Trường Đại học Luật.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Trường Đại học Luật và Trường Đại học Sư phạm.

Tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế, đồng chí Nguyễn Chí Tài đã nghe lãnh đạo nhà trường báo cáo khái quát kết quả công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ và phục vụ cộng đồng. Những năm qua, trường không ngừng đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực pháp luật; đẩy mạnh tư vấn pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật và đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thăm và chúc mừng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, đồng chí Nguyễn Chí Tài ghi nhận, biểu dương truyền thống hiếu học, tinh thần tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo. Trải qua bề dày truyền thống gần 70 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo nên nhiều thế hệ sinh viên ưu tú, trưởng thành và đảm nhận nhiều vị trí quản lý quan trọng trong bộ máy nhà nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố và khu vực. Bên cạnh đó, trường đã chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh chuyển đổi số, chú trọng rèn luyện phẩm chất, năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Trò chuyện thân mật với cán bộ, giảng viên hai trường, đồng chí Nguyễn Chí Tài gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý và người lao động nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo luôn là quốc sách hàng đầu, là nền tảng quan trọng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài tặng hoa đến lãnh đạo trường Đại học Sư phạm.

Đồng chí đề nghị hai trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo vững mạnh về bản lĩnh chính trị, chuẩn mực đạo đức và giỏi về chuyên môn; không ngừng nâng cao, phát huy chất lượng đào tạo gắn liền với nghiên cứu khoa học và thực tiễn phát triển của thành phố. Đối với Trường Đại học Luật, cần tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên môn trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, thượng tôn pháp luật.

Đối với Trường Đại học Sư phạm, cần tiếp tục phát huy truyền thống gần 70 năm, giữ vững vai trò nòng cốt trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; đặc biệt chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo chuyên môn với bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp của người giáo viên, lan tỏa các mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đã đến thăm, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Trường Du lịch, Đại học Huế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại Sở GD&ĐT, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà ngành giáo dục đạt được trong thời gian qua, từ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn đến đổi mới công tác quản lý, tổ chức dạy và học.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý ngành giáo dục tiếp tục rà soát, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, cần quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Huế trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo chất lượng cao.

Đến thăm Trường Du lịch, Đại học Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận những đóng góp của trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang thăm, chúc mừng đội ngũ nhà giáo củaTrường Du lịch, Đại học Huế.

Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực du lịch, Trường Du lịch cần tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng gắn lý thuyết với thực hành; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, chú trọng trang bị ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang gửi lời chúc mừng đến đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động của các đơn vị; mong muốn các tập thể tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của thành phố.