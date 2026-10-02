Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Vĩnh Long trong tiến trình chuyển đổi số

Đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe và thảo luận nhiều tham luận chuyên sâu, mang tính thực tiễn cao như: ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) trong phát triển xanh; cơ chế thu hút, phát huy lực lượng trí thức; ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ doanh nghiệp địa phương; giới thiệu phân hệ nổi bật trong Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh và mô hình "Bình dân học vụ số" giúp phổ cập kỹ năng số cộng đồng.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long Ngô Văn Tán nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ thông tin mà đang thay đổi căn bản phương thức quản lý, sản xuất và đời sống xã hội. Trong tiến trình đó, con người và đội ngũ trí thức giữ vai trò quyết định, từ khâu nghiên cứu, tư vấn chính sách đến chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Sinh viên ở Vĩnh Long đam mê sáng tạo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đồng chí Ngô Văn Tán chỉ rõ thực trạng cần khắc phục hiện nay là liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, nhà trường và doanh nghiệp chưa thực sự đồng bộ, đồng thời kêu gọi chuyển mạnh tư duy từ “có ứng dụng công nghệ” sang “có kết quả thực chất từ ứng dụng công nghệ”.