Phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ bản

Sinh hoạt định kỳ của Chi bộ bản Bo Xanh.

Bản Chiềng Lề sau khi sáp nhập với bản Cút có 287 hộ, 1.189 nhân khẩu. Ông Tòng Văn Quỳnh, Bí thư Chi bộ bản Chiềng Lề, cho biết: Chi bộ có 63 đảng viên. Chi bộ chú trọng phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Các đồng chí được giao phụ trách từng khu vực, thường xuyên nắm tình hình đảng viên và nhân dân, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh để chi ủy thống nhất giải quyết. Cùng với đó, Chi bộ cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác Đảng, đã hoàn thành số hóa 89% hồ sơ đảng viên, từng bước đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Còn tại bản Bo Xanh, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được duy trì và phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng ở khu dân cư. Ông Lường Văn Thanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, cho biết: Chi bộ hiện có 41 đảng viên, sinh hoạt định kỳ vào ngày mùng 3 hằng tháng. Trong các buổi sinh hoạt, bên cạnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chi bộ tập trung bàn bạc những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, phát triển kinh tế và hoạt động của Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể. Khi đã thống nhất chủ trương, chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên thực hiện, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Việc chuyển đổi số cũng được Chi bộ quan tâm với 100% hồ sơ đảng viên được số hóa và ứng dụng rộng rãi Sổ tay đảng viên điện tử.

Nhân dân bản Bo Xanh giữ nghề truyền thống.

Thực tiễn tại Chiềng Lề và Bo Xanh cho thấy, chất lượng hoạt động của chi bộ gắn chặt với vai trò điều hành của người đứng đầu. Bí thư chi bộ phải nắm chắc tình hình địa bàn, hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, biết lựa chọn những vấn đề trọng tâm để đưa ra bàn bạc, thống nhất, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đảng viên, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện. Nhận thức rõ điều đó, từ khi triển khai chủ trương sắp xếp, sáp nhập các bản. Đảng ủy xã Mường Giôn chú trọng lựa chọn, kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên ở chi bộ bản bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay, 15/15 chi bộ bản đã được kiện toàn chi ủy. Đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ bản có độ tuổi trung bình khoảng 38 tuổi, trong đó, 2 người có trình độ đại học, còn lại có trình độ cao đẳng, trung cấp; 100% được bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao nhận thức và năng lực vận dụng vào thực tiễn công tác. Với lợi thế về độ tuổi, am hiểu địa bàn, gần gũi nhân dân, đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ bản từng bước phát huy vai trò, trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Đồng chí Lò Thanh Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Mường Giôn, cho biết: Để bảo đảm đội ngũ bí thư chi bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, Đảng ủy xã đã tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy của các chi bộ bản; tăng cường kiểm tra, giám sát, phân công Đảng ủy viên phụ trách, dự sinh hoạt chi bộ bản để kịp thời nắm tình hình, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn.

Việc Đảng ủy xã Mường Giôn chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ bí thư chi bộ bản, đã góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương.