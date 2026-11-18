Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Sau hợp nhất tỉnh, Hội CCB tỉnh có 150 tổ chức cơ sở hội với trên 245.000 hội viên. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, Hội CCB đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động, tập hợp hội viên.

Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Hội cũng chú trọng động viên CCB thi đua giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh báo cáo một số nội dung tại buổi làm việc.

Trong 10 tháng năm 2026, toàn Hội đã kết nạp mới gần 2.400 hội viên; giảm 25% hộ CCB nghèo; có 55% hộ CCB có kinh tế khá và giàu. Toàn tỉnh có 20.200 mô hình sản xuất kinh doanh do hội viên CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho hơn 5,1 vạn lao động.

Tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, cán bộ, hội viên CCB đã hiến hơn 824.000m2 đất, tham gia gần 90.000 ngày công lao động để nâng cấp đường giao thông, kênh mương thủy lợi; duy trì 1.040 đoạn đường tự quản; 300 mô hình cổng trường an toàn giao thông và gần 2.000 Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường...

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và những kết quả của Hội CCB tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Hội từ cơ sở; đổi mới sinh hoạt chi hội theo hướng thiết thực, bám địa bàn, bám hội viên, lấy hiệu quả hoạt động và sự tín nhiệm của hội viên làm thước đo.

Đồng chí cũng đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số đi đôi với siết chặt kỷ luật, chất lượng thông tin báo cáo; hoàn thiện dữ liệu hội viên bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống. Phấn đấu hoàn thành thực chất nhiệm vụ năm 2026, chuẩn bị chương trình công tác năm 2027 có trọng tâm, khả thi, hiệu quả.

Quang cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh, cần tiếp tục phát huy vai trò của CCB trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề ở cơ sở như đất đai, chính sách, an ninh trật tự.

Các cấp hội tập trung nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, chuyển từ hỗ trợ sang tạo sinh kế bền vững, quản lý tốt nguồn vốn ủy thác; chăm lo cho các đối tượng chính sách, thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam và hội viên nghèo.

Cùng với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, các cấp Hội tiếp tục đổi mới phong trào thi đua gắn với các mô hình tự quản hiệu quả tại khu dân cư về an ninh trật tự, môi trường, nông thôn mới; đồng thời duy trì và đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh cùng các đại biểu đã tham quan mô hình CCB làm kinh tế giỏi trên địa bàn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh thăm mô hình CCB làm kinh tế giỏi tại phường Âu Cơ.