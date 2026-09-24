Phát huy vai trò của Công an Thủ đô trong hiện thực hóa quan điểm an ninh toàn diện theo tinh thần đại hội XIV của Đảng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn trong kỷ nguyên mới

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội

Trong bối cảnh các thách thức an ninh ngày càng phức tạp, Đại hội XIV của Đảng đã khẳng định và tiếp tục phát triển quan điểm bảo vệ Tổ quốc theo hướng an ninh toàn diện. Trên cơ sở làm rõ nội hàm quan điểm an ninh toàn diện; bài viết phân tích mối quan hệ giữa bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và củng cố niềm tin của Nhân dân thông qua việc giải quyết các “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, qua đó bảo đảm an ninh con người và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Bài viết cũng đề xuất một số giải pháp phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt của Công an Thủ đô, góp phần xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa diễn ra trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đối mặt với những thách thức an ninh ngày càng đa dạng, phức tạp. Giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân trở thành yêu cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển đất nước.

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” khẳng định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự ổn định chính trị, phát triển bền vững đất nước, trong đó lực lượng chuyên trách giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang đứng trước những yêu cầu mới. Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh: “Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn đang hiện hữu, có mặt còn gay gắt hơn, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” còn diễn biến phức tạp”.

Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ngày càng sử dụng nhiều phương thức tinh vi nhằm xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội chung vui cùng người dân phường Nghĩa Đô tại chương trình Tết sum vầy

Thực tiễn đó đòi hỏi phải tiếp cận nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong mối quan hệ chặt chẽ với bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chính trị, an ninh xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân. Đại hội XIV của Đảng lần đầu tiên chính thức xác lập quan điểm an ninh toàn diện, đặt an ninh xuyên suốt mọi lĩnh vực phát triển đất nước. Nghị quyết Đại hội XIV nhấn mạnh: “Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh chế độ, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh dữ liệu, an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực...”.

Đối với lực lượng Công an nhân dân - lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, quan điểm an ninh toàn diện đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về nhận thức, phương thức hoạt động và năng lực thực hiện nhiệm vụ. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ dừng lại ở đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch mà còn phải chủ động nhận diện, phòng ngừa các nguy cơ tác động đến an ninh tư tưởng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

1. Quan điểm an ninh toàn diện trong văn kiện Đại hội XIV - sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

An ninh là điều kiện nền tảng bảo đảm sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia. Trong thế kỷ XXI, nội hàm an ninh ngày càng mở rộng, theo đó, trong kỷ nguyên mới của đất nước, an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia không còn được nhìn nhận thuần túy trong phạm vi bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hay giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, mà được mở rộng trên nhiều lĩnh vực mới, với quan điểm “an ninh toàn diện, sự tự chủ về chiến lược, lấy phát triển cao về chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, con người và đối ngoại làm động lực duy trì sự ổn định đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định là điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước”. Đây là quan điểm lần đầu tiên được Đại hội XIV của Đảng xác lập, đặt an ninh xuyên suốt mọi lĩnh vực phát triển của đất nước.

Trước bối cảnh đó, Văn kiện Đại hội XIV tiếp tục phát triển quan điểm “chủ động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”. Điểm nổi bật của quan điểm an ninh toàn diện là đặt an ninh và phát triển trong mối quan hệ thống nhất. Phát triển kinh tế - xã hội tạo nguồn lực củng cố quốc phòng, an ninh; đồng thời môi trường an ninh ổn định là tiền đề cho phát triển nhanh, bền vững. Do đó, bảo vệ an ninh phải chuyển từ tư duy ứng phó sang chủ động dự báo, phòng ngừa và kiểm soát nguy cơ ngay từ sớm, từ xa.

Bên cạnh đó, quan điểm an ninh toàn diện nhấn mạnh mối quan hệ giữa an ninh quốc gia với an ninh con người, coi sự an toàn, niềm tin, sự đồng thuận và tham gia của Nhân dân là nền tảng quan trọng để bảo vệ đất nước. Trong bối cảnh chuyển đổi số, an ninh tư tưởng và an ninh không gian mạng trở thành bộ phận không thể tách rời của an ninh quốc gia, khi đây là môi trường các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá bằng những phương thức mới.

Có thể khẳng định, quan điểm an ninh toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIV là bước phát triển quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở để lực lượng Công an nhân dân đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực dự báo, chủ động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Công an Hà Nội chu đáo phục vụ nhân dân trong ngày bầu cử

2. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới từ góc độ tiếp cận quan điểm an ninh toàn diện

Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định công tác tư tưởng, lý luận giữ vị trí đặc biệt quan trọng, bảo đảm sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng thực chất là bảo vệ cơ sở chính trị, tư tưởng của chế độ, bảo vệ đường lối phát triển đất nước và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Trong bối cảnh mới, sự phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội đã tạo ra môi trường đấu tranh tư tưởng phức tạp hơn. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ngày càng sử dụng nhiều phương thức tinh vi nhằm xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận thành tựu phát triển đất nước, kích động mâu thuẫn xã hội, tác động tiêu cực đến nhận thức và niềm tin của Nhân dân. Đại hội XIV của Đảng đã chỉ rõ: “vẫn còn mất cảnh giác trước các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; công tác đấu tranh bảo đảm an toàn, an ninh mạng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức”; hay “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn hạn chế; việc kiểm soát, ngăn chặn có lúc bị động, lúng túng, thiếu sắc bén, thiếu tính thuyết phục”.

Từ góc tiếp cận an ninh toàn diện, những nguy cơ đối với nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ xuất hiện trực tiếp trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng mà còn có thể phát sinh từ những vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, an sinh, đạo đức và quản trị quốc gia. Điều đó cho thấy an ninh tư tưởng có mối quan hệ chặt chẽ với an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh con người và sự phát triển bền vững của đất nước.

Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo quan điểm an ninh toàn diện không chỉ là đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mà quan trọng hơn là chủ động xây dựng môi trường xã hội ổn định, nâng cao “sức đề kháng” tư tưởng của xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân và phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ gây mất ổn định. Bảo vệ nền tảng tư tưởng phải gắn với xây dựng “thế trận lòng dân”, bởi sự đồng thuận, niềm tin và khả năng tự nhận diện, phản bác thông tin sai trái của Nhân dân chính là nền tảng quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Đặc biệt, trong môi trường truyền thông số, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Sự xuất hiện của thông tin giả, thao túng nhận thức và các phương thức tác động dư luận bằng công nghệ mới đòi hỏi phải kết hợp đồng bộ các giải pháp chính trị, pháp luật, công nghệ và truyền thông nhằm xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, phục vụ sự phát triển đất nước. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị cũng đã nhấn mạnh: “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin của tổ chức và cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.”

Từ góc tiếp cận an ninh toàn diện có thể thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt trong phòng ngừa, nhận diện, đấu tranh với các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia; góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới.

Hà Nội - Thủ đô của văn hiến, văn hóa, văn minh, thân thiện và an toàn

3. Công an Thủ đô - điểm sáng trong hiện thực hóa chủ trương an ninh toàn diện theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, Hà Nội có vị trí đặc biệt trong chiến lược phát triển đất nước. Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới xác định quan điểm: “Xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển… Phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, thông minh, hiện đại;… giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”. Đồng thời, Nghị quyết cũng chỉ rõ yêu cầu khắc phục các “điểm nghẽn” trong phát triển đô thị, trong đó có ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, nhằm nâng cao chất lượng sống của Nhân dân và xây dựng Hà Nội trở thành đô thị an toàn, đáng sống trong kỷ nguyên mới.

Cụ thể hóa chủ trương đó, Công an Thành phố Hà Nội đã chủ động tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 về giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị; Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 31/12/2025 về triển khai các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm giải quyết điểm nghẽn về “ùn tắc giao thông” trên địa bàn Thành phố. Các kế hoạch thể hiện rõ quyết tâm đổi mới quản trị đô thị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, củng cố niềm tin xã hội.

Đối với trật tự đô thị, Thành phố nhận diện một số điểm nghẽn chủ yếu: (01) điểm nghẽn về pháp lý, cơ chế quản lý; (02) điểm nghẽn về hạ tầng đô thị; (03) điểm nghẽn về ý thức chấp hành quy định pháp luật của Nhân dân; (04) điểm nghẽn về cơ chế phối hợp, quản lý từ cơ sở.

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của UBND thành phố Hà Nội, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò nòng cốt của Công an Thủ đô, công tác bảo đảm trật tự đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo Báo cáo số 445/BC-CAHN ngày 15/5/2026, Thành phố đã giải tỏa 184/231 điểm chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát (đạt 79,7%); thu hồi 11.595 bộ cọc chống cây bằng gỗ, tre; chỉnh trang 1.120 tuyến phố với hơn 29 nghìn vị trí tủ, trụ, bốt điện cũ hỏng,… Từ khi triển khai Kế hoạch số 332, toàn Thành phố đã kiểm tra, xử lý hơn 43 nghìn trường hợp vi phạm trật tự đô thị, xử phạt hơn 30,1 tỷ đồng.

Công an Hà Nội thí điểm sử dụng UAV tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị

Đối với ùn tắc giao thông, Thành phố xác định nguyên nhân xuất phát từ nhiều điểm nghẽn có tính hệ thống: (01) điểm nghẽn về pháp lý, cơ chế quản lý; (02) điểm nghẽn về cơ sở hạ tầng; 03 điểm nghẽn về tổ chức và điều hành giao thông; (04) điểm nghẽn về vận tải hành khách công cộng và quản lý nhu cầu giao thông; (05) điểm nghẽn về ý thức chấp hành quy định pháp luật và văn hoá giao thông; (06) điểm nghẽn về cơ chế phối hợp và quản lý từ cơ sở.

Thực tế cho thấy áp lực giao thông của Hà Nội vẫn rất lớn. Theo Báo cáo số 445/BC-CAHN ngày 15/5/2026 của CATP Hà Nội, trên địa bàn Thành phố hiện đang triển khai đồng thời 14 dự án giao thông với 84 vị trí rào chắn; trung bình mỗi ngày xuất hiện khoảng 12 vị trí ùn ứ giao thông, tập trung tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực cửa ngõ và trục giao thông chính.

Trên cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp về tổ chức giao thông, kiểm soát vi phạm và ứng dụng khoa học công nghệ, tình hình đã có chuyển biến tích cực. Từ 51 điểm thường xuyên ùn tắc được rà soát ban đầu, Công an Thành phố và Sở Xây dựng đã đề xuất loại bỏ 32 vị trí, tuyến đường khỏi danh sách; hiện còn 16 vị trí tiếp tục được theo dõi, xử lý. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông đạt hơn 73,8 nghìn trường hợp, xử phạt hơn 236 tỷ đồng; hệ thống camera AI phát hiện, gửi thông báo xử lý hơn 27,9 nghìn trường hợp. Thành phố đang khai thác 1.837 camera AI tại 195 nút giao thông nhằm phục vụ quản lý, điều hành giao thông hiện đại.

Từ góc độ an ninh an ninh toàn diện, trật tự đô thị và ùn tắc giao thông không chỉ là vấn đề hạ tầng hay kỹ thuật quản lý mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh xã hội, chất lượng sống và niềm tin của Nhân dân. Những bất cập kéo dài trong đời sống đô thị nếu không được xử lý hiệu quả có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân và trở thành yếu tố tác động tiêu cực đến đồng thuận xã hội.

Vì vậy, giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông ở Hà Nội chính là quá trình cụ thể hóa quan điểm an ninh toàn diện theo tinh thần Đại hội XIV; góp phần xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh, nâng cao hiệu quả quản trị, củng cố “thế trận lòng dân” và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

4. Những yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo quan điểm an ninh toàn diện

Là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ sự ổn định chính trị của đất nước. Những phát triển mới trong quan điểm an ninh toàn diện theo tinh thần Đại hội XIV đặt ra yêu cầu lực lượng Công an nhân dân phải đổi mới toàn diện từ nhận thức, phương thức hoạt động đến năng lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Thứ nhất, cần quán triệt nhận thức mới về mối quan hệ giữa an ninh, ổn định và phát triển trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng không chỉ là đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch mà còn là bảo vệ môi trường chính trị - xã hội ổn định, bảo vệ niềm tin của Nhân dân và các điều kiện cho sự phát triển bền vững. Vì vậy, lực lượng Công an nhân dân cần chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động phòng ngừa, nhận diện sớm các nguy cơ trên lĩnh vực tư tưởng, thông tin, xã hội; thực hiện hiệu quả phương châm bảo vệ an ninh quốc gia “từ sớm, từ xa”.

Thứ hai, cần nâng cao năng lực bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh thông tin trong không gian phát triển mới. Trong bối cảnh chuyển đổi số, các nguy cơ đối với nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng gắn với không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng truyền thông xuyên biên giới. Điều đó đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải làm chủ khoa học công nghệ, nâng cao năng lực dự báo, phát hiện, xử lý các phương thức chống phá mới; đồng thời chủ động xây dựng môi trường thông tin tích cực, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Gần dân để phát huy sức mạnh nhân dân

Thứ ba, cần gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với bảo vệ an ninh con người và xây dựng “thế trận lòng dân”. Theo quan điểm an ninh toàn diện, Nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Vì vậy, mỗi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân không chỉ hướng tới phòng ngừa, đấu tranh với các nguy cơ mất ổn định mà còn phải góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, củng cố niềm tin xã hội và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Thứ tư, cần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới. Các thách thức an ninh hiện nay đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ mà còn phải có tư duy chiến lược, năng lực công nghệ, khả năng phân tích, dự báo và xử lý hiệu quả các vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng và không gian mạng.

Thứ năm, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong điều kiện các nguy cơ an ninh ngày càng đa chiều, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể tách rời nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, truyền thông và quản trị không gian mạng. Công an nhân dân cần phát huy vai trò nòng cốt, đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng khác nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phòng ngừa, đấu tranh với các nguy cơ tác động đến an ninh quốc gia.

Có thể khẳng định, quan điểm an ninh toàn diện theo tinh thần Đại hội XIV đặt ra yêu cầu lực lượng Công an nhân dân không chỉ thực hiện tốt vai trò “lá chắn” bảo vệ an ninh quốc gia mà còn phải trở thành lực lượng góp phần kiến tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển; củng cố niềm tin của Nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới. Theo cách tiếp cận an ninh toàn diện, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần kết hợp giữa chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với xây dựng sự đồng thuận xã hội, củng cố “thế trận lòng dân” và phòng ngừa các nguy cơ từ sớm, từ xa. Đây không chỉ là nhiệm vụ trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận mà còn là quá trình xây dựng nền tảng chính trị - xã hội vững chắc, nâng cao sức đề kháng của xã hội trước những tác động tiêu cực trong bối cảnh mới.

Gác cho nhân dân vui chơi

Là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, Công an nhân dân cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực dự báo, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và khả năng thích ứng với yêu cầu mới. Trong kỷ nguyên phát triển mới, lực lượng Công an nhân dân không chỉ giữ vai trò bảo vệ an ninh, trật tự mà còn góp phần kiến tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển; bảo vệ an ninh con người, xây dựng “thế trận lòng dân”, qua đó bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn là sự cụ thể hóa quan điểm an ninh toàn diện theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, góp phần bảo đảm an ninh con người và phát triển bền vững. An ninh không chỉ được thể hiện ở việc phòng ngừa, xử lý các nguy cơ đe dọa ổn định chính trị - xã hội mà còn ở khả năng kiến tạo môi trường sống an toàn, văn minh, nơi quyền lợi chính đáng của Nhân dân được bảo đảm và niềm tin xã hội không ngừng được củng cố.

Đối với Thủ đô Hà Nội, giải quyết hiệu quả các điểm nghẽn về trật tự đô thị, ùn tắc giao thông không chỉ nhằm xây dựng một đô thị hiện đại, vận hành hiệu quả mà còn là quá trình nâng cao năng lực quản trị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân.

Những chuyển biến tích cực trong từng tuyến phố, từng không gian công cộng, từng hoạt động phục vụ người dân chính là minh chứng sinh động cho hiệu quả lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Trong quá trình đó, lực lượng Công an Thủ đô giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động tham mưu, phối hợp giải quyết những vấn đề từ cơ sở, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Có thể khẳng định, xây dựng Hà Nội trật tự, kỷ cương, an toàn chính là xây dựng nền tảng xã hội ổn định, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc” trong kỷ nguyên phát triển mới.