Phát huy vai trò của cơ sở trong phòng, chống ma túy

Ngành chức năng thường xuyên phối hợp với các nhà trường nâng cao kiến thức về phòng, chống ma túy cho học sinh.

Qua số liệu rà soát thực tế, toàn phường hiện đang quản lý, theo dõi hơn 100 người thuộc diện liên quan đến ma túy. Ngoài ra, địa phương cũng ghi nhận gần 70 trường hợp có nguy cơ cao sử dụng trái phép chất ma túy.

Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân phường Bắc Kạn, chia sẻ: Lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung liên quan đến ma túy tới nhân dân. Qua đó, người dân chúng tôi quyết tâm xây dựng gia đình không ma túy, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Với quyết tâm đẩy lùi tệ nạn xã hội, địa phương đã huy động sự vào cuộc tích cực của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác tuyên truyền được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra cư trú kết hợp xét nghiệm sàng lọc tại các địa bàn nguy cơ; tổ chức kiểm danh, kiểm diện và quản lý chặt chẽ các đối tượng.

Tính từ ngày 15/12/2025 đến nay, lực lượng Công an phường đã tổ chức xét nghiệm nhanh ma túy hơn 200 lượt; xử phạt vi phạm hành chính 8 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy và đưa đi cai nghiện bắt buộc 4 trường hợp. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tổ chức được 25 buổi tuyên truyền tập trung, thu hút khoảng 4.700 lượt người tham gia.

Phường Bắc Kạn tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống ma túy và xây dựng xã, phường không ma túy.

Để tạo bước đột phá mạnh mẽ hướng tới mục tiêu đưa phường Bắc Kạn đạt chuẩn “không ma túy” vào năm 2027, địa phương đang tập trung triển khai ba nội dung trọng tâm, gồm: Quán triệt văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 và Nghị định số 163/2026/NĐ-CP; phổ biến kỹ năng nhận biết ma túy, thủ đoạn tội phạm; thảo luận xây dựng mô hình tổ dân phố, gia đình, dòng họ không ma túy.

Đồng chí Phan Đình Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Kạn, cho biết: Việc nâng cao kỹ năng nhận biết các loại ma túy mới và nhận diện phương thức hoạt động của tội phạm cho cán bộ, người dân tại cơ sở là giải pháp cốt lõi. Khi mỗi người dân chủ động phát hiện và phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng Công an, địa phương mới có thể chặn đứng nguồn cung, triệt tiêu nguồn cầu và đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống cộng đồng. Mục tiêu đạt chuẩn "không ma túy" vào năm 2027 là một thách thức lớn, nhưng với sự đồng lòng của toàn dân, chúng tôi quyết tâm thực hiện bằng được.

Với khẩu hiệu “Phòng, chống ma túy là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội” cùng sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, phong trào tại phường Bắc Kạn đang tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng một địa bàn bình yên, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững.