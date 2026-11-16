Phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong giải ngân vốn đầu tư công

Cán bộ xã Thái Hòa kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ thi công các công trình, góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Đầu tư công có vai trò quan trọng trong hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực tăng trưởng và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Để nguồn vốn được chuyển hóa thành những công trình, dự án cụ thể và phát huy hiệu quả trong thực tiễn, bên cạnh sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh và sự phối hợp của các sở, ngành, vai trò chủ động của chính quyền cấp xã có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Xác định rõ yêu cầu đó, các địa phương đã tập trung rà soát danh mục dự án, kế hoạch vốn được giao, đánh giá tiến độ thực hiện từng công trình để xây dựng giải pháp phù hợp. Trên cơ sở phân loại dự án theo mức độ hoàn thành, khả năng giải ngân và những khó khăn đang gặp phải, chính quyền các xã, phường chủ động phân công cán bộ phụ trách, xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.

Tại xã Thái Hòa, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 được phân bổ là 131 tỷ đồng. Với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương cùng nỗ lực của các đơn vị thi công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đạt kết quả tích cực. Tính đến hết tháng 9/2026, xã đã giải ngân đạt 85% tổng kế hoạch vốn được giao.

Ông Đỗ Minh Thu - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Thái Hòa cho biết: “Để bảo đảm tiến độ giải ngân, sớm đưa các công trình vào sử dụng, ngay từ đầu năm, UBND xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, địa phương chú trọng đẩy nhanh giải ngân đối với các dự án đã được phê duyệt quyết toán, đồng thời tập trung thi công các công trình, dự án chuyển tiếp”.

Đối với các dự án khởi công mới, xã chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thiện thủ tục pháp lý, thẩm định, tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu triển khai. Bên cạnh đó, lãnh đạo xã duy trì họp giao ban định kỳ với chủ đầu tư, nhà thầu thi công nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Từ thực tiễn tại Thái Hòa cho thấy, việc chủ động rà soát tiến độ, phân công trách nhiệm cụ thể và tăng cường kiểm tra, đôn đốc đã góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các dự án. Đặc biệt, sự vào cuộc trực tiếp của chính quyền địa phương giúp những khó khăn phát sinh được nắm bắt sớm, từng bước tháo gỡ, hạn chế tình trạng chậm trễ trong quá trình triển khai.

Phường Nông Trang khẩn trương thi công các dự án giao thông nông thôn, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Theo số liệu tổng hợp, đến hết tháng 10/2026, tỉnh đã giải ngân 12.781,9 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 64,1% kế hoạch HĐND tỉnh giao và 66,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách địa phương đạt 70%, vốn ngân sách Trung ương đạt 18,6%. Đáng chú ý, khối dự án cấp tỉnh giải ngân 3.859,3 tỷ đồng, đạt 42,1% kế hoạch; khối cấp xã giải ngân 8.032 tỷ đồng, đạt 89,4% kế hoạch. Trong tổng số 148 xã, phường, có 114 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Kết quả này cho thấy sự chủ động, nỗ lực của chính quyền cơ sở trong tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của cấp xã trong thúc đẩy giải ngân nguồn vốn được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ giải ngân giữa các địa phương vẫn chưa đồng đều. Đến hết tháng 10, còn 34 xã, phường có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu do khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn ngày càng cao trong khi năng lực, kinh nghiệm quản lý dự án của một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế. Một số dự án gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, điều chỉnh dự án, nguồn cung vật liệu xây dựng; sự phối hợp giữa các đơn vị có thời điểm chưa thực sự đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và hoàn thiện hồ sơ thanh toán.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo kế hoạch, các xã, phường tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hơn nữa trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt, cần phát huy vai trò người đứng đầu trong kiểm tra, đôn đốc, trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với từng dự án.

Cùng với đó, các địa phương rà soát kỹ khả năng giải ngân của từng công trình, dự án; xác định cụ thể những khó khăn, vướng mắc để xây dựng phương án xử lý theo từng nhóm. Đối với dự án còn vướng mắc về mặt bằng, tăng cường phối hợp với cơ quan chuyên môn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.

Đối với dự án đang thi công, thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Những dự án đã có khối lượng hoàn thành phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, tránh để tồn đọng khối lượng, ảnh hưởng đến kết quả giải ngân.

Các địa phương cũng tăng cường trao đổi, phối hợp với các sở, ngành để được hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các quy định về đầu tư công, xây dựng, đất đai, đấu thầu, tài chính và thanh quyết toán. Đồng thời, duy trì chế độ giao ban, cập nhật tiến độ giải ngân định kỳ, kịp thời nhận diện những dự án có nguy cơ chậm tiến độ để có giải pháp xử lý ngay từ cơ sở.