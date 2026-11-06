Phát huy vai trò của Chi hội luật gia trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Luật gia Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, Luật gia Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, kết hợp phương thức truyền thống với ứng dụng công nghệ số, tổ chức sân khấu hóa, tuyên truyền trực quan, lưu động,… Những cách làm này mang lại hiệu quả tích cực, góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân.

Tuy nhiên, hoạt động vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, chủ yếu liên quan đến kinh phí tổ chức, chất lượng đội ngũ tham gia và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố đề nghị quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, nhất là kiến thức chuyên môn và kỹ năng truyền đạt.

Luật gia Ung Thị Xuân Hương nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục triển khai các chương trình, đề án của Thành phố về phát huy vai trò của Hội Luật gia trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng năm, xác định rõ số lượng lớp tập huấn, hoạt động tuyên truyền, nội dung trọng tâm và chủ động dự toán kinh phí thực hiện. Các cấp Hội cần chú trọng thống kê, lưu trữ hồ sơ ngay từ đầu đối với từng hoạt động để có cơ sở đánh giá kết quả, tổng hợp báo cáo cuối năm.

Qua đó, các cấp Hội cần kết hợp hiệu quả hình thức tuyên truyền truyền thống với công nghệ số; chủ động nghiên cứu, mời chuyên gia hỗ trợ xây dựng nội dung, tài liệu phù hợp từng nhóm đối tượng. Các chi hội, đơn vị trực thuộc cần tăng cường phối hợp với chính quyền, đoàn thể, tổ chức liên quan; chủ động đề xuất nội dung, phương thức và địa bàn triển khai, không thụ động chờ phân công; khẩn trương chuẩn bị báo cáo tổng kết năm theo hướng dẫn, biểu mẫu chung, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Quang cảnh Tọa đàm.

Tại Tọa đàm, các tham luận tập trung làm rõ những vấn đề đặt ra trong quá trình đưa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở, phát huy vai trò của hội viên và xây dựng các mô hình phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Luật gia Cao Văn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Văn phòng Thành Hội, cho rằng khó khăn đáng chú ý hiện nay là việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hội viên sau khi hợp nhất tổ chức Hội của ba địa phương và sắp xếp đơn vị hành chính. Việc thành lập lại các chi hội luật gia cấp xã chưa đồng đều, ảnh hưởng đến công tác quản lý hội viên, phân công nhiệm vụ và theo dõi kết quả phong trào “Mỗi luật gia là một báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật”. Từ đó, ông Đạt đề xuất cần sớm hoàn thiện dữ liệu, thống nhất tiêu chí phân loại hội viên, kiện toàn đầu mối tổ chức và phương pháp đánh giá để bảo đảm việc giao chỉ tiêu, huy động lực lượng sát thực tế.

Luật sư Đào Hoàng Liên, Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Luật gia phường Tân Định, nhấn mạnh hiệu quả phong trào không chỉ được đánh giá bằng số lượng người tham gia tuyên truyền mà quan trọng hơn là khả năng giúp người dân hiểu và vận dụng pháp luật. Tham luận nhấn mạnh việc tăng cường tập huấn kỹ năng xây dựng chuyên đề, thuyết trình, giải thích quy định bằng ngôn ngữ dễ hiểu, xử lý câu hỏi và sử dụng tình huống thực tế; đồng thời kết hợp tuyên truyền trực tiếp với trực tuyến, xây dựng tài liệu hỏi - đáp ngắn gọn, phù hợp nhu cầu từng địa bàn.

Trong khi đó, Luật gia Trương Nhật Quang, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia phường Lái Thiêu, cho biết tính đến ngày 31/8/2026, Thành phố mới thành lập 37/168 Chi hội Luật gia phường, xã. Mạng lưới tổ chức Hội chưa hoàn thiện, điều kiện hoạt động giữa các chi hội còn chênh lệch về số lượng hội viên, năng lực chuyên môn, thời gian tham gia và kinh phí. Ông kiến nghị tiếp tục kiện toàn tổ chức Hội cấp xã, hỗ trợ các chi hội mới thành lập ổn định hoạt động, đồng thời xác định rõ nội dung phối hợp, trách nhiệm của từng đơn vị trong xây dựng xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2026 - 2028, Thành phố phấn đấu 100% Chi hội Luật gia cấp xã tích cực tham gia xây dựng xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hằng năm có 100% luật gia hoạt động chuyên trách, 40 - 50% luật gia đã nghỉ hưu hoặc đang hành nghề khác và 5 - 10% luật gia đang công tác là công chức, viên chức tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các ý kiến tại tọa đàm tập trung vào những giải pháp thiết thực nhằm kiện toàn tổ chức Hội, nâng cao năng lực hội viên, đổi mới cách thức tuyên truyền và tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương; qua đó, góp phần đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến gần hơn với người dân, giúp người dân hiểu và vận dụng pháp luật trong đời sống. Đây cũng là một trong những nội dung thiết thực nhằm thực hiện yêu cầu nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị.