Phát huy vai trò của chi bộ trong thực hiện nếp sống “xanh”

Tại thôn 6, xã Yên Bình, những hàng cây xanh tốt, luống hoa rực rỡ sắc màu góp phần làm đẹp cảnh quan, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp. Kết quả ấy có được từ sự chung sức của người dân, theo chủ trương của chi bộ, với mỗi gia đình góp cây, góp ngày công chăm sóc, giữ gìn môi trường chung.

Ông Văn Đăng Tân ở thôn 6 tự nguyện ươm hàng chục cây mẫu đơn trồng dọc tuyến đường thôn. Ông chia sẻ: “Đường làng, ngõ xóm cũng như ngôi nhà của mình, làm đẹp trước hết là mình được hưởng. Mọi người cùng làm, cùng chăm sóc thì quê hương ngày càng sạch đẹp hơn”. Thôn 6, xã Yên Bình có 100% các tuyến đường được trồng cây xanh.

Từ việc làm tự nguyện, những hàng mẫu đơn dần phủ xanh tuyến đường, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Kết quả đó có được nhờ Chi bộ thôn 6 phát huy vai trò lãnh đạo, tạo sự đồng thuận và khơi dậy tinh thần chủ động của mỗi người dân.

Ông Nguyễn Văn Thống - Bí thư Chi bộ thôn 6, xã Yên Bình chia sẻ: “Chi bộ thôn 6 thống nhất chủ trương xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp; yêu cầu đảng viên gương mẫu đi đầu, đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng thực hiện, từng bước hình thành ý thức giữ gìn cảnh quan trong cộng đồng”.

Nếu thôn 6, xã Yên Bình chú trọng trồng cây xanh, đường hoa, thì thôn Muổi Lay, xã Lâm Thượng gắn xây dựng cảnh quan với mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn ASEAN. Chi bộ thôn vận động người dân chỉnh trang cổng, hàng rào, khuôn viên bằng vật liệu thân thiện, trồng cây xanh, hoa bản địa; trên 80% tuyến đường đã có cây xanh hai bên. Thôn duy trì vệ sinh định kỳ 2 tháng/lần, thường xuyên thu gom rác, phát quang bụi rậm, góp phần tạo diện mạo bản làng sạch đẹp, giàu bản sắc, nâng cao sức hấp dẫn đối với du khách.

Chị Lương Thị Nhung - Bí thư Chi bộ thôn Muổi Lay chia sẻ: “Từ đầu năm đến nay, thôn đã trồng 100 cây cau, 200 cây tường vi và 100 cây hoa ban dọc các tuyến đường. Chi bộ xác định xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp gắn với phát triển du lịch, phát huy vai trò tiên phong của đảng viên, phối hợp với các đoàn thể vận động người dân chỉnh trang nhà ở, giữ gìn vệ sinh, góp phần tạo diện mạo bản làng sạch đẹp, thu hút du khách”.

Từ những việc làm thiết thực, tiêu chí “xanh” đang góp phần cải thiện cảnh quan, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy du lịch cộng đồng tại nhiều khu dân cư trong tỉnh.

Các chi bộ đưa nội dung bảo vệ môi trường vào sinh hoạt, phân công đảng viên phụ trách, gương mẫu thực hiện và vận động người dân trồng, chăm sóc cây xanh, vệ sinh đường làng, chỉnh trang nhà ở thông qua các mô hình như: “Ngày thứ Bảy xanh”, “Đường làng sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Nhà sạch, vườn đẹp”. Tại vùng cao, các chi bộ còn tích cực vận động Nhân dân bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng hơn 7,5 triệu cây xanh phân tán tại khu dân cư, cơ quan, trường học, đường giao thông và các khu vực công cộng, góp phần cải thiện môi trường sống.

Ông Nguyễn Anh Thủy - Phó Bí thư Thường trực xã Púng Luông cho biết: “Thực hiện tiêu chí “xanh”, chúng tôi phát huy vai trò chi bộ, lấy phương châm cùng dân bắt đầu từ thực tế, vận động bằng việc làm cụ thể, tập trung vào 3 nhiệm vụ: xanh rừng, xanh vườn, xanh đồng, gắn với xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, văn minh, hạnh phúc. Hiện, xã Púng Luông có khoảng 80 mô hình dân vận khéo, trong đó nhiều mô hình góp phần đưa tiêu chí “xanh” vào đời sống”.

Từ chủ trương đến hành động, tiêu chí “xanh” đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng. Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cùng chung tay gìn giữ môi trường, xây dựng cảnh quan, bảo tồn bản sắc và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây chính là nền tảng để Lào Cai hiện thực hóa mục tiêu phát triển “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, bắt đầu từ những đổi thay ngay trong mỗi thôn, bản, tổ dân phố.