Phát huy vai trò của cán bộ thôn 'đưa' chuyển đổi số về buôn làng ở Lâm Đồng

Bà Cil Yũ K'Im (thôn Tân Hạ, xã Tà Năng) được lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ sử dụng công nghệ số để thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương. (Ảnh: Vietnam+)

Chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở cơ quan hành chính mà còn được “đưa” về tận những buôn làng ở xã vùng sâu Tà Năng (Lâm Đồng). Đây là kết quả của việc phát huy vai trò của những “cánh tay nối dài” là cán bộ thôn, buôn trong việc phát huy chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước tại địa phương.

“Cầu nối” chuyển đổi số

Bà Cil K’Hạnh (trưởng thôn Tân Hạ, xã Tà Năng) là một trong những trưởng thôn trẻ trên địa bàn. Với sức trẻ và sự nhiệt huyết, K’Hạnh luôn tiên phong trong các hoạt động thể hiện vai trò của một người trưởng thôn, từng bước “kéo” chính quyền gần hơn với Nhân dân. Đặc biệt là phong trào chuyển đổi số, hỗ trợ bà con người đồng bào dân tộc tại địa phương tiếp cận gần hơn với các thủ tục hành chính trên nền tảng số.

Có mặt trong buổi hỗ trợ thủ tục hành chính lưu động của Ủy ban Nhân dân xã Tà Năng tại nhà văn hóa thôn, bà Cil K’Hạnh tất bật hướng dẫn người dân tìm hiểu về các thủ tục hành chính, đăng nhập “áp” để chuẩn bị các hồ sơ cần thiết.

K’Hạnh cho biết, đa phần các nhu cầu về thủ tục hành chính hiện nay đều sử dụng trên nền tảng số nhưng các kỹ năng của bà con còn rất hạn chế. Đặc biệt đối với những người lớn tuổi, người yếu thế và những người chỉ chuyên làm nông, làm nương rẫy ở địa phương.

“Với tư cách là trưởng thôn, tôi phải tích cực tuyên truyền, huy động Tổ công nghệ số cộng đồng để hướng dẫn trực tiếp cho bà con ở hội trường thôn hoặc ngay tại nhà của người dân. Việc trực tiếp kết nối và hướng dẫn của Ban nhân dân thôn góp phần giúp người dân am hiểu thêm về công nghệ số, qua đó giúp bà con nhận thấy được sự thuận tiện của ứng dụng công nghệ số đối với các thủ tục hành chính trong cuộc sống hàng ngày, nhanh hơn, gọn hơn, không phải vất vả đi đến tận nơi làm trực tiếp như trước đây” - bà K’Hạnh thông tin.

Bà Cil K’Hạnh (trưởng thôn Tân Hạ, xã Tà Năng) là một trong những trưởng thôn năng nổ, nhiệt tình hỗ trợ người dân trên địa bàn trong việc tiếp cận công nghệ số. (Ảnh: Vietnam+)

Nhờ được cán bộ thôn tuyên truyền, vận động nên bà Cil Yũ K'Im (thôn Tân Hạ, xã Tà Năng) tạm ngừng đi rẫy để có mặt tại nhà văn hóa thôn Tân Hạ từ sáng sớm. Hôm nay, bà K’Im cùng bà con trong thôn được cán bộ thôn và xã “phổ cập” công nghệ số và hỗ trợ làm thủ tục hành chính ngay tại địa bàn.

Bà K’Im vui vẻ cho biết: “Trước đây tôi cảm thấy các thủ tục hành chính phải làm trên ứng dụng số rất phức tạp, khó hiểu. Nhưng khi được các cán bộ thôn, cán bộ xã hướng dẫn nhiệt tình, hỗ trợ thao tác thì người dân như chúng tôi thấy rất thuận lợi, nhanh chóng cho việc đăng ký thủ tục hành chính trên nền tảng số” - bà Cil Yũ K'Im cho biết.

Kéo gần khoảng cách với người dân

Xã Tà Năng là địa bàn vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Đức Trọng của tỉnh Lâm Đồng trước đây. Sau khi thực hiện sắp xếp lại các thôn trên địa bàn, toàn xã hiện chỉ còn 8 thôn với trên 13.600 người, trong đó hơn 80% là người dân tộc thiểu số.

Do địa bàn rộng, dân số nằm rải rác ở các vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc nên việc di chuyển gặp khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa bão, bà con rất vất vả khi tiếp cận với các dịch vụ thủ tục hành chính khi đến làm trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Do đó, việc những cán bộ thôn, người có uy tín và các Tổ công nghệ số cộng đồng tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân địa phương tiếp cận với công nghệ số cũng là giải pháp “kéo gần” khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân.

Xã Tà Năng là địa bàn vùng sâu, vùng xa với hơn 80% dân số là người dân tộc thiểu số. (Ảnh: Vietnam+)

Theo ông Nguyễn Văn Tiệc, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tà Năng, hiện nay hầu hết các thủ tục hành chính đều được triển khai trên nền tảng số, nhu cầu của bà con tại địa phương đa phần là thủ tục hành chính về lý lịch, tư pháp hộ tịch, quản lý đất đai. Việc “phổ cập” kiến thức giúp bà con thao tác trên nền tảng số đã giúp ích rất nhiều cho cán bộ xã trong công tác phục vụ nhân dân, đặc biệt đối với những buôn làng cách xa trung tâm xã như Ma Bó, Chơ Rung.

Ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Năng cũng cho biết, công tác chuyển đổi số được địa phương chú trọng thực hiện trong suốt thời gian qua. Không chỉ dừng lại ở đội ngũ cán bộ xã, mà còn thông qua vai trò của những trưởng thôn, người có uy tín đã tạo thành “cánh tay nối dài” đưa chuyển đổi số đến tận các thôn, buôn. Qua đó vừa cầm tay chỉ việc cho bà con thao tác ngay trên các thiết bị, vừa trau dồi kỹ năng cần thiết, vừa giải quyết ngay được nhu cầu, vướng mắc của bà con trên địa bàn.

Đặc biệt, sau khi sắp xếp lại các thôn thì địa bàn lại rộng hơn nên công tác chuyển đổi số, mô hình hỗ trợ thủ tục hành chính tiếp tục được Tà Năng triển khai đến từng Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, buôn. Qua đó nhằm phát huy vai trò của trưởng thôn, người có uy tín trong việc hỗ trợ người dân ngày càng dễ tiếp cận với thủ tục hành chính nhanh và thuận lợi nhất như mục tiêu của Nghị quyết về chuyển đổi số theo chủ trương của Đảng và Nhà nước đặt ra như hiện nay.