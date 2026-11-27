Hoạt động nhằm phát huy vai trò của người dân trong bảo vệ nguồn lợi tự nhiên, gắn khai thác thuỷ sản với sinh kế lâu dài.

Lãnh đạo Chi cục Thuỷ sản, Hội Thuỷ sản Cà Mau và địa phương tham dự hội thảo.

Xã Khánh Lâm đặc thù có cửa biển, hoạt động khai thác và nuôi trồng thuỷ sản giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế và đời sống của người dân địa phương. 9 tháng năm 2026, sản lượng thuỷ sản của xã đạt 21.207 tấn, bằng 97,7% kế hoạch, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Quy mô sản xuất cho thấy tiềm năng kinh tế thuỷ sản của địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo vệ nguồn lợi, duy trì môi trường sinh thái và khai thác hợp lý để phát triển lâu dài.

Ông Võ Minh Tấn, chuyên viên phòng Quản lý khai thác thuỷ sản, trình bày nội dung về tổ chức và hoạt động của Tổ cộng đồng đồng quản lý.

Tại hội thảo, các nội dung về tổ chức, phương thức hoạt động của Tổ cộng đồng và quy định bảo vệ, khai thác nguồn lợi thuỷ sản tại khu vực thực hiện đồng quản lý được tập trung trao đổi. Trong đó, việc xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm của thành viên, cơ chế phối hợp và giám sát hoạt động khai thác được xem là những yếu tố quan trọng để mô hình vận hành hiệu quả. Đồng quản lý không chỉ tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia bảo vệ nguồn lợi mà còn nâng cao ý thức tự quản, trách nhiệm cộng đồng trong khai thác thuỷ sản đúng quy định.

Đại diện người dân các ấp có hoạt động nuôi trồng, khai thác thuỷ sản gồm Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5 và Ấp 8 đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo quy chế hoạt động và phương án thành lập Tổ cộng đồng. Các ý kiến tập trung vào cơ cấu tổ chức, quyền và trách nhiệm của thành viên, phương thức phối hợp quản lý, giám sát hoạt động khai thác và nâng cao ý thức chấp hành quy định về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Ông Huỳnh Văn Khải, Trưởng phòng Quản lý khai thác thuỷ sản, trình bày nội dung bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản tại khu vực thực hiện đồng quản lý.

Mô hình đồng quản lý hướng đến việc đưa người dân trở thành chủ thể trực tiếp tham gia bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tại địa phương. Qua đó, tăng cường sự phối hợp giữa cộng đồng và cơ quan chức năng, từng bước hạn chế các hình thức khai thác mang tính tận diệt, góp phần phục hồi nguồn lợi tự nhiên.

Đối với địa bàn có hoạt động thuỷ sản gắn liền với đời sống của nhiều hộ dân như Khánh Lâm, việc hình thành Tổ cộng đồng đồng quản lý không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ nguồn lợi mà còn tạo nền tảng để người dân cùng gìn giữ môi trường sinh thái, bảo đảm nguồn sinh kế ổn định cho hiện tại và tương lai./.