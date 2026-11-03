Phát huy vai trò Công an cơ sở trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm

Đại tướng Lương Tam Quang làm việc với Công an thành phố Hà Nội về tình hình, kết quả các mặt công tác 10 tháng năm 2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Sáng 3/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an làm việc với Công an thành phố Hà Nội về tình hình, kết quả các mặt công tác 10 tháng năm 2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm.

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến trụ sở công an 126 xã, phường với 1.450 đại biểu tham dự.

Kiềm chế, kéo giảm 24,1% tội phạm trật tự xã hội so cùng kỳ năm 2025

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, 10 tháng năm 2026, Công an thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời chủ động tham mưu, tham gia giải quyết các vấn đề phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Trong công tác tham mưu, Công an thành phố đã tham gia tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm; chủ trì tham mưu giải quyết 2/5 điểm nghẽn của thành phố là trật tự đô thị và ùn tắc giao thông.

Công an thành phố cũng phát huy vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số, tham mưu triển khai dự án camera AI, các ứng dụng phục vụ nhân dân và xây dựng đô thị Hà Nội thông minh.

Đã bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối 2.895 lượt kỳ cuộc, sự kiện, trong đó có nhiều sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế quan trọng. Tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm 24,1% so cùng kỳ năm 2025.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: QUANG THÁI)

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá từ đầu năm 2026 đến nay, Công an thành phố Hà Nội có những chuyển biến mạnh mẽ, bám sát và triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và thành phố. Nhiều cách làm mới, sáng tạo được triển khai với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Điểm nổi bật là các mặt công tác ngày càng thực chất, gắn với yêu cầu về kết quả cụ thể, đo đếm được; vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy; tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ.

Trong đó, tư duy công tác an ninh, trật tự chuyển từ xử lý tình hình sang chủ động đi trước một bước, chú trọng chất lượng tổ chức thực hiện và sản phẩm cụ thể. Công tác Công an kiến tạo, phát triển được triển khai rõ nét, nhất là việc tham mưu giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố, tập trung vào ùn tắc giao thông, trật tự đô thị và bảo đảm an ninh, trật tự tại các chương trình, dự án, công trình trọng điểm.

Cùng với đó, công tác bảo vệ an ninh quốc gia chủ động, hiệu quả hơn; tư duy xử lý vụ việc từng bước chuyển sang quản trị rủi ro, nâng cao năng lực phòng ngừa và sức chống chịu. Trong chuyển đổi số, lực lượng vừa tập trung bảo vệ an ninh mạng, vừa tham mưu xây dựng năng lực, hạ tầng an ninh mạng lâu dài, tạo nền tảng bảo vệ an ninh số của hệ thống chính trị.

Tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu; công tác xử lý các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, truy nã và giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm có chuyển biến. Công an thành phố điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn về vệ sinh, an toàn thực phẩm, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị Công an thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý địa bàn, đối tượng; nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, phát huy vai trò Công an cơ sở trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026 và năm 2027, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển của Thủ đô.

Bộ trưởng đề nghị Công an thành phố cần phát huy tốt hơn vai trò của cảnh sát khu vực trong quản lý đối tượng, thường xuyên nhắc nhở, giáo dục, thuyết phục, kết hợp ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, tiết kiệm thời gian, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.

Tiếp tục gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể. Bộ trưởng yêu cầu Công an thành phố Hà Nội không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của ngành mà còn phải đánh giá rõ những đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Trong bối cảnh Hà Nội phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số, Đại tướng Lương Tam Quang lưu ý Công an thành phố cần đóng góp tích cực hơn trong tham mưu tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo đảm an ninh, trật tự khi triển khai các dự án trọng điểm; tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, thúc đẩy đối ngoại, thu hút nguồn lực hợp tác phát triển và chủ động bảo đảm an ninh từ xa.

Thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bộ trưởng đề nghị Công an Thủ đô làm tốt công tác tham mưu, điều phối, góp phần đưa kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Hà Nội trở thành điểm sáng của cả nước.

Bộ trưởng Công an nhấn mạnh: Công an thành phố cần nghiên cứu tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng lĩnh vực; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động, đóng góp vào tăng trưởng; thúc đẩy chuyển đổi số, đôn đốc hoàn thành các cơ sở dữ liệu, cắt giảm thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

"Lá chắn" bảo vệ môi trường đầu tư minh bạch, lợi ích chính đáng của người dân

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Vũ Đại Thắng ghi nhận lực lượng Công an Thủ đô đã duy trì nhịp độ công tác cao, phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững môi trường an ninh, an toàn, kỷ cương, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và Thủ đô.

Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: QUANG THÁI)

Những kết quả đó góp phần khẳng định hình ảnh Hà Nội là điểm đến bình yên, ổn định, hấp dẫn đối với bạn bè và nhà đầu tư quốc tế.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Vũ Đại Thắng đề nghị Công an thành phố tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò của lực lượng Công an Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.

Phát huy kết quả đạt được, tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các chủ trương lớn của Trung ương, tạo chuyển biến cụ thể, có dấu ấn rõ nét.

Thực hiện xuất sắc chức năng, nhiệm vụ cốt lõi, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, tạo nền tảng vững chắc thực hiện các mục tiêu phát triển. Trong mọi tình huống, phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Thủ đô. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời là danh dự, trách nhiệm hàng đầu của lực lượng Công an Thủ đô.

Công an Hà Nội phải thật sự là lá chắn bảo vệ môi trường đầu tư minh bạch, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp và quyền, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp trước các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, lừa đảo, tội phạm công nghệ cao.

Phát huy hiệu quả vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06; tập trung tham mưu xây dựng, triển khai Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh”.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Chủ động tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu hoàn thành trước năm 2030.

Đồng chí Vũ Đại Thắng khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội luôn tự hào, tin tưởng lực lượng Công an Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, hành động quyết liệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.