Trong quá trình xây dựng dự án Luật, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã chủ động tham gia, đóng góp nhiều ý kiến từ thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách, tập trung vào quyền lợi của người tham gia, người thụ hưởng và hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Chủ động hoàn thiện chính sách từ thực tiễn

Chia sẻ với phóng viên về nội dung này, Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn cho biết, Luật BHXH năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2025) là dấu mốc quan trọng trong quá trình thể chế hóa chủ trương của Đảng về cải cách chính sách BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân và xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, hiện đại, bền vững.

Theo ông Lê Hùng Sơn, sau hơn một năm triển khai, các quy định của Luật đã đi vào thực tiễn đời sống, tạo cơ sở pháp lý cho việc mở rộng diện bao phủ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia, người thụ hưởng và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách.

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tới tiểu thương tại Hà Tĩnh. Ảnh: BHXH Hà Tĩnh

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một số quy định của Luật cần được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của các cơ quan trong mô hình mới.

Những định hướng tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới chính sách an sinh xã hội nói chung và chính sách BHXH nói riêng. Nghị quyết xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của mô hình tăng trưởng mới; đồng thời nhấn mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Những chuyển dịch này tác động đến cơ cấu việc làm, quan hệ lao động và phương thức tạo thu nhập, làm xuất hiện các hình thức việc làm ngày càng đa dạng. Vì vậy, chính sách BHXH cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng linh hoạt, bao trùm và thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động.

Từ thực tiễn triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số khoảng trống pháp lý, quy định thiếu đồng bộ hoặc chưa tạo thuận lợi cho công tác quản lý, tổ chức thực hiện và phát triển người tham gia.

Cơ chế đầu tư quỹ BHXH cũng cần được hoàn thiện để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo toàn quỹ và khả năng chi trả lâu dài. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH năm 2024 là cần thiết, xuất phát từ cả yêu cầu chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Với vai trò cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện chính sách, BHXH Việt Nam xác định tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật là một nhiệm vụ quan trọng. BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ, cơ quan chủ trì soạn thảo, cùng các bộ, ngành liên quan; rà soát tình hình thực hiện Luật trên phạm vi toàn quốc, tổng hợp số liệu, phân tích kết quả, nhận diện khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

“Các ý kiến tham gia của BHXH Việt Nam được xây dựng trên cơ sở thực tiễn quản lý, giải quyết chế độ, chính sách và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chúng tôi luôn quán triệt yêu cầu chính sách phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, thống nhất và khả thi; đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia, người thụ hưởng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống BHXH” - ông Lê Hùng Sơn nhấn mạnh.

Bảo đảm quyền lợi người tham gia, nâng cao hiệu quả thực thi

Chia sẻ rõ hơn về đề xuất những nội dung trọng tâm nào từ thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách, Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn cho biết, trong quá trình xây dựng dự án Luật, BHXH Việt Nam tập trung góp ý vào những nội dung tác động trực tiếp đến quyền lợi của người tham gia, người thụ hưởng và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách.

Nổi bật là 5 nhóm vấn đề: tổ chức bộ máy và trách nhiệm phối hợp; mở rộng diện bao phủ; đầu tư quỹ BHXH; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; và hoàn thiện các quy định về chế độ, chính sách.

Trước hết, về tổ chức bộ máy và trách nhiệm phối hợp, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi phải xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan trong quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện chính sách BHXH. BHXH Việt Nam đã góp ý nhằm hạn chế chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ và tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương với cơ quan BHXH, nhất là trong phát triển người tham gia, quản lý thu và xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH.

Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn

Thứ hai, về mở rộng diện bao phủ BHXH, từ thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách, BHXH Việt Nam đã góp ý hoàn thiện quy định về đối tượng tham gia, nhất là đối với các nhóm lao động có hình thức việc làm mới. Việc mở rộng cần có lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cũng như đặc điểm việc làm, thu nhập của từng nhóm người lao động.

Chủ trương này sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét sau khi đồng bộ các quy định pháp luật có liên quan như Bộ luật Lao động, Luật Việc làm… và tổng kết Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương và BHXH.

Thứ ba, về đầu tư quỹ BHXH, BHXH Việt Nam đặc biệt quan tâm đến yêu cầu bảo đảm quyền lợi lâu dài của người lao động. Quan điểm xuyên suốt là đặt an toàn, bảo toàn quỹ lên hàng đầu, đồng thời từng bước nâng cao hiệu quả đầu tư.

Trong quá trình góp ý, BHXH Việt Nam chú trọng các quy định về nguyên tắc đầu tư, danh mục, cơ cấu, phương thức đầu tư, tiêu chí lựa chọn và cơ chế giám sát, kiểm soát rủi ro. Cùng với yêu cầu nâng cao hiệu quả đầu tư, cần có cơ chế quản trị chặt chẽ, bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các chủ thể liên quan.

Thứ tư, về cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, BHXH Việt Nam xác định đây là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Rà soát, đơn giản hóa hồ sơ, khai thác dữ liệu để thay thế giấy tờ, đẩy mạnh giao dịch điện tử và sử dụng sổ BHXH điện tử sẽ góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục, tăng tính công khai, minh bạch.

BHXH Việt Nam xác định công nghệ phải phục vụ con người, không trở thành rào cản đối với việc thụ hưởng chính sách. Vì vậy, cùng với số hóa quy trình, cần duy trì hình thức hỗ trợ phù hợp để mọi người dân có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ về BHXH một cách thuận lợi.

Thứ năm, về hoàn thiện quy định liên quan đến chế độ, chính sách và trách nhiệm giải quyết hưởng BHXH, cần làm rõ trách nhiệm nộp hồ sơ đúng thời hạn, trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của cơ quan BHXH và trách nhiệm bồi thường trong trường hợp nộp hoặc giải quyết hồ sơ chậm, gây thiệt hại theo quy định của pháp luật. Những quy định này góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người thụ hưởng.

Ông Lê Hùng Sơn chia sẻ, trong suốt quá trình xây dựng dự án Luật, BHXH Việt Nam đã phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo, các bộ, ngành và cơ quan liên quan; cung cấp thông tin, luận cứ thực tiễn, tham gia góp ý và nghiên cứu các ý kiến phản biện. Những trao đổi tại Quốc hội về đầu tư quỹ, trách nhiệm phối hợp, cải cách thủ tục hành chính và quyền tiếp cận chính sách đã góp phần làm sâu sắc hơn quá trình hoàn thiện dự thảo.