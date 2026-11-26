Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu ý kiến kết luận hội nghị. (Ảnh: Thế Đại)

Hội nghị nghe đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Ngoại giao thông tin kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta năm 2026, định hướng tình hình, nhiệm vụ mới năm 2027; đồng chí Phạm Thị Phương Chi, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa, Bộ Ngoại giao trao đổi một số nội dung cơ bản của Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 2/11/2026 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm công tác đối ngoại nhân dân.

Nội dung thông tin nêu bật vị trí, vai trò chiến lược của công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Trong đó xác định đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột đối ngoại, cùng với đối ngoại đảng, ngoại giao Nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp. Công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân, ở đó các tổ chức người dân, doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, người Việt Nam ở nước ngoài... là trung tâm, chủ thể, lực lượng trực tiếp thực hiện.

Đối ngoại nhân dân góp phần quan trọng phát huy trí tuệ, bản sắc văn hóa và truyền thống nhân văn của dân tộc, huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao vai trò và đóng góp của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại, phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin kết quả công tác đối ngoại năm 2026. (Ảnh: Thế Đại)

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm đánh giá cao thông tin và những trao đổi thảo luận tại hội nghị. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội và các lực lượng, cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận trong Đảng bộ Chính phủ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư; gắn công tác tuyên truyền với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, thống nhất nhận thức, tạo chuyển biến trong hành động, đưa các chủ trương của Đảng thực sự đi vào thực tiễn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ.

Đặc biệt, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần quan triệt sâu quan điểm chỉ đạo tại Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư: Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước; bảo đảm thống nhất về định hướng, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các trụ cột đối ngoại. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị.

Từ đó, triển khai thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác đối ngoại nhân dân theo hướng chuyển từ "tham gia" sang "đóng góp, kiến tạo"; từ "giao lưu, hữu nghị, vận động" sang "kết nối, gắn kết lợi ích"; từ "huy động nguồn lực đơn thuần" sang "kết nối tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các nguồn lực phát triển"; từ "chủ yếu dựa vào lực lượng chuyên trách" sang "phát huy vai trò chủ thể, nguồn lực của Nhân dân và sự tham gia chủ động của các tổ chức xã hội, địa phương, doanh nghiệp, người dân và người Việt Nam ở nước ngoài".

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn phát triển mới đang đặt ra những yêu cầu mới, sứ mệnh mới cao hơn rất nhiều. Ngoại giao không chỉ cần bản lĩnh trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và chủ quyền quốc gia, mà còn là năng lực chuyển hóa vị thế đối ngoại thành nguồn lực phục vụ phát triển cho đất nước.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thế Đại)

Cùng đó, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ yêu cầu tập trung tuyên truyền, làm rõ những chủ trương, quyết sách chiến lược công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chú trọng thông tin, phân tích, làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; tạo sự đồng thuận, thống nhất nhận thức và khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí đổi mới, khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, và các lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin, nhất là trên không gian mạng; tăng cường lan toả thông tin tích cực, chính thống; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc góp phần tạo môi trường thông tin lành mạnh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Chính phủ.