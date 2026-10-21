Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong kỷ nguyên mới

Các cấp HND không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào, gắn với yêu cầu phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng kinh tế nông thôn hiện đại. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được triển khai sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tính năng động, sáng tạo trong hội viên nông dân (HVND). Các cấp Hội phối hợp, thu hút nguồn lực từ các ngành, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ HVND phát triển sản xuất, kinh doanh như: tư vấn, giới thiệu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề…

9 tháng năm 2026, HND tỉnh tổ chức 11 lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng thành lập thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã cho 660 HVND. Các cấp Hội phối hợp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cho 310 hội viên; hỗ trợ vận động thành lập 13 hợp tác xã, tổ hợp tác với 102 thành viên; tổ chức 27 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.714 hội viên, người dân; cung ứng 4.550 con gà giống, tổ chức 5 lớp dạy nghề với 125 học viên tham gia. Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh thẩm định, giải ngân 37 dự án với số vốn 21 tỷ 172 triệu đồng cho 428 HVND vay vốn phát triển sản xuất; các cấp Hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hơn 16.000 hộ HVND vay vốn sản xuất; duy trì 4 “cửa hàng nông sản an toàn” hỗ trợ nông dân giới thiệu, kết nối tiêu thụ nông sản.

Hội viên Trần Thị Chung, Tổ dân phố Hoàng Tung, phường Thục Phán chia sẻ: Gia đình tôi duy trì khoảng 200 con lợn thịt thương phẩm; mỗi năm nuôi 3 lứa, tổng sản lượng khoảng 78 tấn lợn hơi. Trồng khoảng 300 cây ổi; nuôi 500 con vịt theo phương thức gối đàn, 500 con gà. Luân canh các loại rau màu như mướp ngọt, mướp đắng, dưa chuột… trên diện tích khoảng 3.000 m². Tổng doanh thu từ sản xuất hơn 5,7 tỷ đồng/năm. Tôi thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ những hộ còn khó khăn.

Với những nỗ lực trong sản xuất và đóng góp cho cộng đồng, năm 2024, bà Chung được Trung ương HND Việt Nam vinh danh “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2026 nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới”.

Bà Trần Thị Chung, Tổ dân phố Hoàng Tung, phường Thục Phán được công nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới" năm 2026.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tạo động lực thúc đẩy đổi mới tư duy sản xuất, khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng trong HVND. Năm 2025, toàn tỉnh có 14.012 hội HVND được công nhận đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Cùng với phát triển kinh tế gia đình, các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi hỗ trợ, giúp đỡ những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thông qua hướng dẫn về kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất cho 355 HVND, tạo việc làm cho 210 lao động, hỗ trợ 45 triệu đồng, 2.515 cây giống các loại…

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, các cấp Hội hướng dẫn HVND ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tiêu thụ nông sản, hàng hóa; ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh hỗ trợ nông dân chuyển đổi số. Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về lợi ích xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm; liên kết giúp các sản phẩm tiếp cận và đạt tiêu chuẩn OCOP. Các hoạt động tham gia hội chợ nông nghiệp do Trung ương Hội tổ chức và trưng bày nông sản an toàn tại các sự kiện ở địa phương tạo thêm cơ hội quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ gắn tem truy xuất nguồn gốc (QR code) cho các sản phẩm nông sản, thực phẩm, đặc sản của tỉnh do doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân sản xuất. Đến nay, nhiều sản phẩm của HVND có mặt trên các sàn thương mại điện tử. Các hoạt động livestream quảng bá sản phẩm, giới thiệu quy trình sản xuất ngày càng được chú trọng, giúp nông dân mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng trên phạm vi cả nước, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hợp tác xã Nông sản Tân Việt Á, xóm Lang Môn, xã Minh Tâm thành lập năm 2017, chuyên sản xuất miến dong; liên kết sản xuất, cung cấp giống, phân bón và tiêu thụ sản phẩm, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, mở rộng diện tích cây dong riềng theo hướng hàng hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Nhờ liên kết sản xuất, sản phẩm miến dong Tân Việt Á dần khẳng định thương hiệu và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao; đạt chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018.

Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Tân Việt Á Trần Đức Hiếu cho biết: Chuyển đổi số giúp hợp tác xã thay đổi phương thức quản trị, tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu, kết nối chuỗi giá trị và tiếp cận thị trường. Hiện trên mỗi gói miến đều có logo hợp tác xã, nhãn chứng nhận OCOP 4 sao, mã vạch, mã QR truy xuất nguồn gốc cùng các thông tin cần thiết về sản phẩm, giúp người tiêu dùng kiểm chứng xuất xứ, nâng cao niềm tin và khẳng định uy tín của hợp tác xã.

Cùng với chuyển đổi số, các cấp HND quan tâm vận động, hỗ trợ nông dân phát triển các mô hình nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn. Việc áp dụng quy trình VietGAP, chăn nuôi an toàn sinh học, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Phương Huy cho biết: Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong kỷ nguyên mới, Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giau và giảm nghèo bền vững"; đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp và hoạt động Hội. Tăng cường liên kết "4 nhà", phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, xây dựng chuỗi giá trị; thúc đẩy nông nghiệp sinh thái, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.