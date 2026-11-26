Nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn, giao lưu văn hóa hữu nghị trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết. Ảnh: My Ny

Với chủ đề Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa, từ ngày 18 đến 24-11, thành phố đã hoàn thành chuỗi 24 hoạt động trọng tâm của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Các hoạt động hưởng ứng được triển khai rộng khắp tại 95 xã, phường.

Người dân trên địa bàn thành phố tìm hiểu dệt thổ cẩm tại không gian Hồn Việt - Sắc Đồng Nai trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết. Ảnh: My Ny

Đáng chú ý, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại 595/595 khu dân cư, với hơn 1,2 ngàn hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, giới thiệu di sản, phong tục, ẩm thực truyền thống và sản phẩm địa phương, thu hút khoảng 248,6 ngàn lượt người tham gia.

Các KOL tham gia livestream bán hàng tại Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026. Ảnh: My Ny

Công tác chăm lo an sinh xã hội được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện, tổng giá trị quà tặng chăm lo an sinh xã hội đạt hơn 11,75 tỷ đồng. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai rộng rãi trên báo chí và nền tảng số. Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai thực hiện 294 sản phẩm trên 4 loại hình báo chí; 26 cơ quan báo chí Trung ương và ngoài thành phố đăng tải 238 bài viết về sự kiện. Các trang mạng xã hội trên địa bàn ghi nhận hơn 400 bài viết, thông tin, với khoảng 317 ngàn lượt thích, bình luận và 6,6 ngàn lượt chia sẻ.

Người dân trải nghiệm không gian Thanh âm Việt Nam tại Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026. Ảnh: My Ny

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai đã tạo đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, tăng cường gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, giá trị di sản, bản sắc văn hóa các dân tộc và nghề truyền thống được giới thiệu rộng rãi, gắn với quảng bá du lịch, xúc tiến thương mại và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.