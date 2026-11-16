Phát huy vai trò chủ công giữ vững an ninh, trật tự

Lực lượng Công an xã Thổ Tang tận tình hỗ trợ người cao tuổi thao tác tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Chủ động phòng ngừa tội phạm

Nhận diện địa bàn cơ sở tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, Công an xã Thổ Tang đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các kế hoạch phòng ngừa từ sớm, từ xa. Đơn vị tập trung lực lượng tuần tra khép kín địa bàn, kiểm soát chặt chẽ các tuyến giao thông huyết mạch như Tỉnh lộ 36, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện và khu vực giáp ranh. Tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm không khoan nhượng đã mang lại nhiều kết quả tích cực, không để hình thành các “điểm nóng”.

Điển hình trong đợt cao điểm phòng, chống ma túy năm 2026, lực lượng Công an xã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 29/5/2026, tổ công tác tuần tra mật phục bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1990, trú tại xã Yên Lạc) tàng trữ 0,3904 gam Methamphetamine tại thôn Trúc Lâm. Trước đó, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1987, trú tại xã Chí Đám) tàng trữ 0,2485 gam heroin tại thôn Phú Trưng A.

Không chỉ đấu tranh với tệ nạn ma túy, Công an xã Thổ Tang còn thể hiện bản lĩnh sắc bén trong quản lý kinh tế và trật tự thị trường. Nổi bật là việc phối hợp Đội Quản lý thị trường số 8 kiểm tra 2 hộ kinh doanh điện máy trên địa bàn, thu giữ hơn 500 bộ máy cắt cỏ có hành vi giả mạo nhãn hiệu, gian lận xuất xứ trị giá trên 613 triệu đồng. Vụ việc đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng.

Công an xã Thổ Tang siết chặt quản lý, phòng ngừa tệ nạn tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Song song đó, công tác phòng ngừa tội phạm trong thanh thiếu niên được chú trọng đặc biệt. Công an xã lập danh sách theo dõi 42 trường hợp có nguy cơ vi phạm, gặp gỡ giáo dục 15 trường hợp và phối hợp cùng gia đình vận động 10 thanh thiếu niên tham gia lao động công ích. Phối hợp với Trường THCS Thổ Tang và các trường học kiểm tra đột xuất, nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm nội quy, không tàng trữ hung khí hay sa đà vào các hội nhóm độc hại trên mạng xã hội. Đồng thời, vận động 11 cơ sở sửa chữa xe máy ký cam kết không độ, chế phương tiện trái phép, ngăn ngừa từ gốc tình trạng lạng lách, đánh võng.

Thượng tá Lê Xuân Minh - Trưởng Công an xã Thổ Tang nhấn mạnh: “Bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn trọng điểm về giao thương đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải nắm chắc từng ngõ ngách, chủ động phòng ngừa hơn chữa cháy. Lấy sự bình yên của Nhân dân làm thước đo nhiệm vụ, đơn vị kiên quyết xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm, đồng thời phát huy sức mạnh tự phòng, tự quản trong cộng đồng để xây dựng thế trận an ninh vững chắc”.

Sát cánh cùng dân, lan tỏa nhân văn

Đi đôi với nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, hình ảnh người chiến sĩ Công an xã Thổ Tang tận tụy, gần dân “vì Nhân dân phục vụ”

Công an xã Thổ Tang tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp, Công an xã đã trở thành “lá chắn” vững chắc. Tiêu biểu là việc kịp thời hỗ trợ ông Trịnh Minh Hồng (thôn Phù Chính) thu hồi 40 triệu đồng bị kẻ gian lừa đảo qua mạng viễn thông vào tháng 6 vừa qua. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã lập tức phối hợp ngân hàng phong tỏa dòng tiền. Bày tỏ sự cảm phục, ông Trịnh Minh Hồng, thôn Phù Chính chia sẻ: “Khi bị kẻ xấu giả danh lừa gạt chuyển tiền, tôi vô cùng hoang mang và lo lắng. Nhờ các đồng chí Công an xã Thổ Tang phản ứng rất nhanh, tận tình phối hợp ngân hàng phong tỏa dòng tiền nên gia đình tôi đã nhận lại được toàn bộ số tiền 40 triệu đồng. Sự tận tụy, vì dân của lực lượng Công an cơ sở đã củng cố niềm tin tuyệt đối của bà con thôn Phù Chính chúng tôi vào các chiến sĩ công an”.

Không dừng lại ở đó, lực lượng công an còn chứng minh năng lực nghiệp vụ qua việc hỗ trợ công dân trong sự cố giao dịch tài chính lớn. Điển hình, chị Thiều Thị Hường (thôn Táo) do sơ suất thao tác trên ứng dụng đã chuyển nhầm 3 tỷ đồng đến sai tài khoản. Tiếp nhận trình báo trong tình trạng hoảng loạn của người dân, Công an xã khẩn trương xác minh, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và ngân hàng, giúp chị Hường thu hồi trọn vẹn 3 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng trăm bộ máy cắt cỏ Trung Quốc bị tráo tem giả xuất xứ Nhật Bản, Thái Lan tại xã Thổ Tang.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Thổ Tang ngày càng đi vào chiều sâu. Về phòng cháy chữa cháy (PCCC), đơn vị rà soát, kiểm tra 19 cơ sở tôn giáo, tổ chức thực tập phương án tại thôn Bắc Cường. Lực lượng Công an vận động Nhân dân lắp 28 trụ nước ngoài nhà, xây dựng 16 “Tổ liên gia an toàn PCCC” và bố trí 6 điểm chữa cháy công cộng, phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ”. Công an xã cũng siết chặt trật tự giao thông, kiểm tra 7 cơ sở khoáng sản và yêu cầu ký cam kết an ninh tại điểm lưu trú. Đặc biệt, trong đợt mưa lớn ngập tuyến đường tránh Thổ Tang - Vĩnh Thành, cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại lội bùn, dầm mưa cùng người dân nạo vét rác thải, khơi thông dòng chảy để bảo đảm giao thông thông suốt.

Cán bộ Công an xã Thổ Tang trực tiếp hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Đồng hành cùng công cuộc chuyển đổi số quốc gia, trong đợt cao điểm thực hiện Đề án 06, Công an xã tập trung rà soát 18.808 trường hợp. Các cán bộ trực tiếp đến tận nhà hướng dẫn người cao tuổi, người có công, hộ nghèo cài đặt, tích hợp tài khoản thanh toán và an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, bảo đảm quyền lợi minh bạch.

Dấu ấn nhân văn sâu sắc còn lan tỏa mạnh mẽ qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Chi hội Phụ nữ Công an xã nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Minh Ánh (sinh năm 2015, thôn Lâm Mới) mồ côi cha, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo. Từ nguồn đóng góp tự nguyện, cán bộ, chiến sĩ cam kết hỗ trợ kinh phí sinh hoạt 12 triệu đồng/năm trong 3 năm liên tiếp (11/2026 - 11/2028), thắp sáng ước mơ tới trường cho học sinh nghèo.

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Thổ Tang tiếp tục đổi mới toàn diện phương pháp công tác, siết chặt kỷ luật kỷ cương, gắn bó máu thịt với Nhân dân.