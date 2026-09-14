Phát huy vai trò cầu nối tin cậy giữa nghị trường với cuộc sống

Diễn đàn chia sẻ trí tuệ và trách nhiệm

Theo Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nghệ An Lục Thị Liên, Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu Nhân dân năm 2026 được tổ chức tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu với Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tại hội nghị. Ảnh: Khánh Duy

Hội nghị được tổ chức quy mô, trang trọng, nội dung thiết thực, với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều ý kiến tâm huyết của lãnh đạo các cơ quan dân cử, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và cộng tác viên.

Đại biểu đánh giá, đây không chỉ là dịp gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ mà thực sự là diễn đàn để những người làm công tác dân cử, báo chí, nghiên cứu và quản lý cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, trí tuệ và trách nhiệm đối với công tác truyền thông chính sách trong giai đoạn mới.

Theo đại biểu, chủ đề “Phát huy sức mạnh truyền thông chính sách – Đồng hành cùng cơ quan dân cử trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước” được lựa chọn rất đúng, trúng và kịp thời. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số, sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai nhiều quyết sách lớn, một chính sách đúng không chỉ cần được ban hành kịp thời mà còn cần được truyền tải chính xác, dễ hiểu, để người dân đồng thuận và tham gia thực hiện.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung dự hội nghị. Ảnh: Quang Khánh

Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, Báo Đại biểu Nhân dân là một trong những cơ quan báo chí có vị trí, chức năng rất đặc biệt; là Tiếng nói của Quốc hội, Diễn đàn của đại biểu Quốc hội, HĐND và cử tri. Từ vị trí đó, Báo giữ vai trò quan trọng trong thông tin về Quốc hội, HĐND, hoạt động dân cử và truyền thông chính sách.

Báo không chỉ phản ánh các kỳ họp, phiên họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri mà còn phải góp phần phân tích, lý giải chính sách, làm rõ tác động của mỗi quyết sách đối với người dân, doanh nghiệp và đời sống xã hội. Ở chiều ngược lại, Báo là cầu nối tin cậy đưa những vấn đề từ thực tiễn, tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của cử tri đến với nghị trường và các cơ quan có thẩm quyền.

Theo đại biểu Lục Thị Liên, chính sự kết nối hai chiều đó góp phần làm cho tiếng nói của nghị trường đến gần hơn với cuộc sống, đồng thời giúp những vấn đề từ cuộc sống được phản ánh kịp thời hơn tới nghị trường.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An Bùi Duy Sơn và đại biểu các địa phương dự hội nghị. Ảnh: Khánh Duy

Phát huy nguồn lực trí tuệ và thực tiễn

Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nghệ An Lục Thị Liên cho rằng, nét riêng có, tạo nên sức mạnh của Báo Đại biểu Nhân dân là mạng lưới cộng tác viên giàu trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn, gồm các đại biểu dân cử, cán bộ trực tiếp công tác trong các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH, HĐND, cùng các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý.

Đây không đơn thuần là lực lượng cung cấp tin, bài mà còn là nguồn lực tri thức và thực tiễn, giúp Báo kết nối giữa Trung ương với địa phương, giữa quá trình xây dựng chính sách với thực tiễn tổ chức thực hiện. Phát huy hiệu quả nguồn lực đặc biệt này sẽ giúp Báo có thêm nhiều bài viết chuyên sâu, giàu tính phát hiện, phản biện và gợi mở giải pháp.

Trung tướng Trần Đức Thuận, ĐBQH tỉnh Nghệ An cùng các cá nhân nhận Bằng khen vì có nhiều đóng góp cho Báo Đại biểu Nhân dân năm 2026. Ảnh: Quang Khánh

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An Bùi Duy Sơn cùng các cá nhân nhận Bằng khen vì có nhiều đóng góp cho Báo Đại biểu Nhân dân năm 2026. Ảnh: Quang Khánh

Từ thực tiễn hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An, đại biểu cho rằng, Báo cần tiếp tục quan tâm sâu hơn đến việc thực thi chính sách tại cơ sở, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, lao động, việc làm và chăm lo cho các nhóm yếu thế.

Mỗi chủ trương khi đi vào cuộc sống đều có thể phát sinh những khó khăn, độ trễ hoặc cách hiểu khác nhau. Vì vậy, báo chí cần kịp thời phát hiện, phản ánh khách quan, phân tích thấu đáo nguyên nhân và chuyển tải những kiến nghị xác đáng đến cơ quan có thẩm quyền. Theo đại biểu, đó là cách để truyền thông chính sách tham gia từ sớm, từ xa, giúp chính sách sát thực tiễn và gần dân hơn.

Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nghệ An Lục Thị Liên. Ảnh: Khánh Duy

Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nghệ An Lục Thị Liên tin tưởng, với quá trình đổi mới, chuyển đổi số và phát triển báo chí đa nền tảng nhưng luôn giữ vững tính chính xác, tin cậy, trách nhiệm và nhân văn, Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục khẳng định vai trò cơ quan truyền thông chủ lực của Quốc hội, là nhịp cầu vững chắc giữa nghị trường với cuộc sống, góp phần củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội.

Theo đại biểu, điều đọng lại sau Hội nghị không chỉ là những vấn đề về nghiệp vụ báo chí mà còn là trách nhiệm của mỗi cộng tác viên ở cơ sở: đưa tiếng nói của cuộc sống đến nghị trường và đưa quyết sách của cơ quan dân cử đến gần hơn với Nhân dân.