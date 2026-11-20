Ngày 20/11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ đã chủ trì cuộc tiếp và làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks.

Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng ghi nhận, đánh giá cao những hoạt động tích cực của Đại sứ Jennifer Wicks ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực. Phó Chủ tịch Quốc hội chúc Đại sứ có nhiệm kỳ công tác thành công, tiếp tục đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ hai nước ổn định, lâu dài, thực chất và cùng có lợi, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, phù hợp với lợi ích, nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ của các nghị sỹ thuộc cả hai đảng tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đối với việc phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, đặc biệt trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác nghị viện trong củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam khóa XVI tiếp tục coi trọng việc tăng cường quan hệ với Quốc hội Hoa Kỳ; hoan nghênh việc hai bên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa lãnh đạo Quốc hội, các nghị sỹ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ trợ lý nghị sĩ thời gian qua.

Về phương hướng hợp tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Đại sứ Jennifer Wicks tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy hợp tác nghị viện hai nước, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sỹ hữu nghị và nghị sỹ hai bên.

Hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm về hoạt động lập pháp, giám sát, xây dựng và hoàn thiện thể chế, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững; đồng thời phát huy vai trò của các kênh đối thoại nghị viện trong tăng cường hiểu biết, chia sẻ thông tin, trao đổi thẳng thắn, mang tính xây dựng về những vấn đề còn có quan điểm khác nhau, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Quốc hội Hoa Kỳ quan tâm đến việc củng cố quan hệ song phương với Việt Nam

Về phần mình, Đại sứ Jennifer Wicks nhấn mạnh hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Đại sứ khẳng định sự quan tâm ngày càng tăng của Quốc hội Hoa Kỳ đối với việc củng cố quan hệ song phương.

Đại sứ đánh giá cao việc các đại biểu Quốc hội và cán bộ giúp việc của Quốc hội Việt Nam tham gia Chương trình trao đổi lãnh đạo quốc tế của Văn phòng Lãnh đạo Quốc tế của Quốc hội Hoa Kỳ (COIL), coi đây là kênh kết nối quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Các hoạt động trao đổi đoàn có ý nghĩa thiết thực trong việc làm sâu sắc thêm sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo điều kiện để các nghị sĩ và đội ngũ trợ lý nghị sĩ hai bên trực tiếp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, qua đó thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

Đại sứ Jennifer Wicks cho biết Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm đến các chính sách tác động tới môi trường pháp lý, kinh doanh, quyết định đầu tư và hoạt động thương mại. Việc cung cấp thông tin kịp thời, tạo điều kiện tham vấn thực chất, bảo đảm tính minh bạch và khả năng dự đoán trong thực thi chính sách có vai trò quan trọng trong củng cố niềm tin của nhà đầu tư, thúc đẩy hoạt động thương mại của Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Hoa Kỳ mong muốn tìm kiếm thêm các hình thức hợp tác mới nhằm chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn, hỗ trợ hiệu quả hơn hoạt động của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ; đồng thời sẵn sàng lắng nghe, trao đổi về những lĩnh vực cụ thể mà hai bên có thể phối hợp triển khai trong thời gian tới.

Đỗ Thảo