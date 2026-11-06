Phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Trùng Khánh (Trung Quốc)

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh tiếp Đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Trùng Khánh)

Đặc biệt, từ 22/10-5/11, Tổng Lãnh sự quán đã liên tục tiếp và làm việc với 4 đoàn công tác của Việt Nam đến Trùng Khánh, qua đó góp phần tăng cường sự hiện diện, mở rộng mạng lưới đối tác và thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác cụ thể giữa hai bên. Cụ thể:

Ngày 22/10, Tổng Lãnh sự quán đã tiếp Đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng do đồng chí Nguyễn Anh Quế, Tỉnh ủy viên, làm Trưởng đoàn.

Ngày 27/10, Tổng Lãnh sự quán tiếp Đoàn công tác các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên do đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn.

Ngày 29/10, Tổng Lãnh sự quán tiếp Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Đào Anh Tới, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, làm Trưởng đoàn.

Ngày 5/11, Tổng Lãnh sự quán tiếp Đoàn đại biểu của Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, làm Trưởng đoàn.

Tổng Lãnh sự quán tiếp Đoàn công tác các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Trùng Khánh)

Việc liên tục đón và làm việc với 4 đoàn công tác của các bộ, ngành và địa phương Việt Nam trong thời gian ngắn cũng là cơ hội để Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh phát huy vai trò tích cực trong công tác ngoại giao phục vụ phát triển, ngoại giao kinh tế và ngoại vụ địa phương.

Thông qua các hoạt động tiếp xúc, làm việc, Tổng Lãnh sự quán không chỉ cung cấp thông tin, hỗ trợ các đoàn tìm hiểu môi trường và cơ hội hợp tác tại địa bàn mà còn chủ động làm cầu nối, thúc đẩy kết nối trực tiếp giữa các địa phương, cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh tiếp tục tích cực, chủ động nắm bắt nhu cầu hợp tác của các địa phương Việt Nam. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Trùng Khánh)

Trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, việc tăng cường hợp tác giữa các địa phương có vai trò quan trọng trong cụ thể hóa nhận thức chung và các thỏa thuận cấp cao, tạo thêm động lực cho quan hệ song phương phát triển thực chất, ổn định và bền vững.

Với vị trí là một trung tâm kinh tế, giao thông, logistics và đổi mới sáng tạo quan trọng ở khu vực Tây Nam Trung Quốc, Trùng Khánh có nhiều tiềm năng trở thành đầu mối kết nối các địa phương Việt Nam với thị trường nội địa rộng lớn của Trung Quốc.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh tiếp Đoàn đại biểu của Thành phố Hồ Chí Minh. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Trùng Khánh)

Thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh sẽ tiếp tục tích cực, chủ động nắm bắt nhu cầu hợp tác của các địa phương Việt Nam; tăng cường kết nối với chính quyền, cơ quan chức năng, hiệp hội và doanh nghiệp Trùng Khánh; hỗ trợ các đoàn công tác khảo sát, xúc tiến và triển khai các chương trình hợp tác cụ thể.

Qua đó, góp phần mở rộng không gian hợp tác giữa các địa phương, bộ ngành hai nước, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế bổ sung cho nhau và đóng góp thiết thực vào việc củng cố, phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh)