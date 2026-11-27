Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ thành phố hướng dẫn người dân hiến máu tình nguyện.

Qua đó góp phần chăm lo, trợ giúp những hoàn cảnh kém may mắn trong cộng đồng.

Hành trình nhân đạo bền bỉ

Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 80 năm thành lập Hội CTĐ Việt Nam (1946-2026) và 50 năm hoạt động của Hội CTĐ thành phố Đồng Nai (1976-2026).

Công tác nhân đạo của thành phố năm nay gắn với đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại” theo Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 1-5-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động.

Theo Chủ tịch Hội CTĐ thành phố Nguyễn Tấn Hưng, sau khi Đồng Nai chính thức trở thành thành phố vào ngày 30-4-2026, Hội CTĐ thành phố đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phát huy sức mạnh của đội ngũ cán bộ, hội viên, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong mô hình chính quyền đô thị.

Ngày 26-11, tại phường Trấn Biên, Hội CTÐ thành phố tổ chức Hội nghị kỷ niệm 80 năm thành lập Hội CTÐ Việt Nam và tổng kết đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”.

Đến nay, 74/95 xã, phường đã có quyết định thành lập Hội CTĐ. Hơn 100 ngàn hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên cùng 569 đội, câu lạc bộ tình nguyện viên được kết nối, tham gia các hoạt động CTĐ.

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Hoàng Vĩnh Quang cho hay: Thời gian qua, Hội CTĐ thành phố thường xuyên kết nối với doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ trung tâm. Những phần quà, sự trợ giúp thiết thực đã góp phần động viên tinh thần trẻ em, người cao tuổi và các trường hợp đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây. Bên cạnh đó, các cấp hội tập trung rà soát những trường hợp cần hỗ trợ về nhà ở, việc làm, học tập, điều trị bệnh hiểm nghèo; kịp thời nắm bắt những hoàn cảnh gặp thiên tai, hỏa hoạn để có phương án trợ giúp phù hợp.

Năm 2026, tổng trị giá các hoạt động trợ giúp nhân đạo, phòng ngừa, ứng phó thảm họa và chăm sóc sức khỏe nhân dân của hội CTĐ các cấp thành phố đạt gần 78 tỷ đồng, với gần 65 ngàn lượt người được trợ giúp. Riêng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, tổng trị giá các hoạt động nhân đạo hơn 6,4 tỷ đồng.

Xây dựng thành phố nghĩa tình

Hiện thành phố có gần 142 ngàn trường hợp đang hưởng trợ cấp thường xuyên, hơn 50 ngàn người khuyết tật cùng nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và những hoàn cảnh khó khăn khác, nhất là tại các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là những đối tượng cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng bên cạnh các chính sách của Nhà nước.

Trước thực tế đó, Hội CTĐ thành phố tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, huy động nguồn lực và tổ chức các hoạt động nhân đạo. Các nhiệm vụ được xây dựng bám sát định hướng của Trung ương Hội CTĐ, đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm của thành phố và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội CTĐ thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Chủ tịch Hội CTĐ thành phố Nguyễn Tấn Hưng, thời gian tới, hội tiếp tục xây dựng tổ chức theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động của hội cơ sở, phát triển lực lượng nòng cốt CTĐ. Các phong trào nhân đạo được triển khai gắn với mục tiêu bảo đảm 100% xã, phường có ít nhất 1 mô hình trợ giúp bền vững.

Bà Nguyễn Thị Thanh (người khuyết tật, ở phường Long Bình) cho hay: Gia đình thường xuyên nhận được quà do Hội CTĐ thành phố trao tặng. Sự quan tâm này giúp gia đình có thêm niềm vui trong những dịp lễ, Tết.

Đối với công tác hiến máu tình nguyện, hội CTĐ các cấp tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, doanh nghiệp và tổ chức tôn giáo phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện quốc gia giao.

Theo ông Nguyễn Tấn Hưng, những giải pháp nêu trên hướng đến mục tiêu lan tỏa sâu rộng các giá trị nhân đạo, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng thành phố năng động, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.