Ông Hồ Quang Lợi, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani nhiệm kỳ 2026 - 2031 phát biểu tại đại hội.

Tham dự sự kiện có: Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đại sứ Rumani tại Việt Nam, bà Cristina Romila; lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani cùng đông đảo hội viên, đại diện một số tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani khóa VIII gồm 36 thành viên. Ông Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội khoá VII tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani khoá VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo báo cáo được trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội VII đề ra; giữ vững vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Rumani; các hoạt động của Hội đã từng bước đổi mới, phát huy vai trò kết nối trong hợp tác giáo dục, kinh tế - thương mại với những kết quả cụ thể; đóng góp chung vào sự phát triển của quan hệ song phương Việt Nam – Rumani.

Quang cảnh Đại hội.

Các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, giáo dục và kết nối hợp tác được duy trì hiệu quả, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Công tác thông tin đối ngoại được đẩy mạnh, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương.

Tại Đại hội, các đại biểu nhất trí, thời gian tới Hội sẽ tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Rumani; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; xây dựng Hội ngày càng vững mạnh toàn diện về tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; tạo chuyển biến đột phá trong trẻ hóa hội viên, chuyển đổi số và quản trị thông minh. Đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác thế hệ mới. Chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được; đóng góp tích cực vào việc tăng cường hiểu biết, hợp tác và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Chỉ đạo tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cùng toàn thể hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh các định hướng đối với công tác của Hội trong thời gian tới. Theo đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani cần đổi mới tổ chức và phương thức điều hành, hướng tới hiệu quả thực chất; chăm lo sự tiếp nối giữa các thế hệ, biến di sản hữu nghị thành động lực phát triển; đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động theo hướng "đồng kiến tạo giá trị"; mở rộng không gian và phương thức kết nối, phát huy sức mạnh của mạng lưới đối tác và cộng đồng người Việt Nam tại Rumani.

Lãnh đạo Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Bằng khen cho các cá nhân của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani vì những đóng góp nổi bật.

Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam – Rumani tổ chức Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Rumani và 108 năm Quốc khánh Rumani.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Rumani tại Việt Nam, bà Cristina Romila bày tỏ vui mừng và cho biết, Việt Nam luôn là người bạn thân thiết và là đối tác quan trọng của Rumani tại khu vực Đông Nam Á. Hội Hữu nghị Việt Nam – Rumani đã và đang giữ một vai trò hết sức quan trọng trong quan hệ hai nước. Thông qua các hoạt động giao lưu, những cuộc gặp gỡ, các chương trình văn hóa và những sáng kiến thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, Hội đã góp phần gìn giữ ngọn lửa tình hữu nghị giữa hai dân tộc, đồng thời trao truyền những giá trị tốt đẹp ấy cho các thế hệ tiếp nối.

Lãnh đạo Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam chúc mừng Ban chấp hành mới, Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani.

Đại sứ Cristina Romila khẳng định, Rumani và Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi để đưa tình hữu nghị truyền thống phát triển thành một mối quan hệ đối tác ngày càng năng động, thực chất và toàn diện. Với tư cách là thành viên của Liên minh châu Âu, Rumani có thể trở thành cầu nối quan trọng, mang đến cho các đối tác Việt Nam những cơ hội mở rộng quan hệ kinh doanh và tiếp cận thị trường chung châu Âu. Đại sứ quán Rumani tại Việt Nam cũng luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ Hội Hữu nghị Việt Nam – Rumani, tăng cường hợp tác với các cơ quan, tổ chức của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy những sáng kiến mới nhằm đưa hai đất nước và hai dân tộc ngày càng gần gũi hơn.