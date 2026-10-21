Phát huy vai trò cầu nối hiệu quả, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Trùng Khánh (Trung Quốc)

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh Bùi Nguyên Long phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Khánh An)

Diễn đàn do Hội Xúc tiến Thương mại Trùng Khánh tổ chức, quy tụ hơn 100 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo chính quyền thành phố Trùng Khánh; Tổng Lãnh sự các nước đặt tại Trùng Khánh và Thành Đô; đại diện Phòng Thương mại một số quốc gia tại Bắc Kinh và các doanh nghiệp hàng đầu của Trùng Khánh (như Tông Thân, Điện cơ Trùng Khánh, Đường sắt Trùng Khánh, Viện Thiết kế xây dựng Trùng Khánh…).

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng hữu nghị, núi sông liền một dải, tình hữu nghị truyền thống bền chặt; quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung duy trì đà phát triển tốt đẹp, đặc biệt sau các chuyến thăm cấp cao năm 2025 và 2026.

Đáng chú ý, năm 2026 có ý nghĩa quan trọng với cả hai nước khi Trung Quốc triển khai “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15”, Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long khẳng định, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) ngày càng là đối tác quan trọng, thân thiết, đáng tin cậy của Việt Nam. (Ảnh: Khánh An)

Tổng Lãnh sự khẳng định, Trùng Khánh ngày càng là đối tác quan trọng, thân thiết, đáng tin cậy của Việt Nam. Sau một năm thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh (tháng 10/2025), hợp tác trên các lĩnh vực phát triển mạnh mẽ: 9 đoàn cấp Thứ trưởng hoặc lãnh đạo tỉnh thành trở lên thăm Trùng Khánh; lưu học sinh Việt Nam tăng hơn 10%; khách Việt lưu trú qua đêm tăng 143%; kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2026 đạt 33,4 tỷ NDT, tăng 9,6% so với cùng kỳ.

Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long cho biết, Việt Nam có lợi thế vị trí địa lý gần gũi, thị trường rộng lớn hơn 100 triệu dân, nền tảng chính trị xã hội ổn định, chính sách thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh hấp dẫn, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính ngày càng cao, kinh tế tăng trưởng nhanh với tốc độ tăng GDP 9,01% trong 9 tháng đầu năm, mạng lưới đối tác rộng hơn với 18 FTA, chiếm gần 90% GDP toàn cầu.

Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối hiệu quả, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. (Ảnh: Khánh An)

Trên cơ sở đó, Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long đề xuất 4 hướng hợp tác như sau:

Thứ nhất, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, tập trung vào các ngành công nghiệp thế mạnh của Trùng Khánh như năng lượng mới, vật liệu mới, công nghệ thông tin điện tử, linh kiện và phụ tùng ô tô, xe máy, thiết bị thông minh; thúc đẩy sự gắn kết sâu rộng giữa chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng của hai bên.

Thứ hai, đẩy mạnh hợp tác về logistics và cơ sở hạ tầng, tận dụng hiệu quả tuyến Hành lang thương mại quốc tế đường bộ - đường biển phía Tây nhằm nâng cao hiệu quả vận tải xuyên biên giới, giảm chi phí logistics.

Thứ ba, mở rộng hợp tác thương mại nông sản và thực phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường hai bên.

Thứ tư, mở rộng hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực mới nổi như năng lượng xanh, kinh tế số và công nghệ cao.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh sẽ luôn đồng hành, làm cầu nối hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp và chính quyền hai bên thúc đẩy các dự án hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững. Những nỗ lực này sẽ góp phần đưa quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Trùng Khánh nói riêng và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc nói chung lên tầm cao mới.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: Khánh An)

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh)