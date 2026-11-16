Phát huy vai trò cầu nối đối ngoại, thúc đẩy hợp tác Thái Nguyên – Quảng Tây

Đồng chí Nguyễn Thị Hường, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, cùng cán bộ cơ quan đại diện tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường và Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên đến thăm, làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc).

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Trịnh Xuân Trường trân trọng cảm ơn Tổng Lãnh sự quán đã phối hợp, hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên trong quá trình chuẩn bị và triển khai chương trình công tác tại Quảng Tây, nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

Đồng chí đánh giá cao vai trò cầu nối của cơ quan đại diện trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Quảng Tây; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được thông tin, đề xuất thiết thực để mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác.

Thông tin về định hướng phát triển của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thái Nguyên đang hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng công nghiệp hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực và phát triển công nghệ cao của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Với vị trí kết nối vùng Thủ đô với các tỉnh miền núi và thị trường Trung Quốc, tỉnh có điều kiện tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị khu vực.

Các thành viên Đoàn công tác của tỉnh dự buổi làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc).

Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị Tổng Lãnh sự quán hỗ trợ tăng cường kết nối, hợp tác với Quảng Tây và các địa phương liên quan để nghiên cứu, xây dựng hành lang kinh tế quốc tế: Quảng Tây – Cao Bằng – Thái Nguyên – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Định hướng này nhằm kết nối các cửa khẩu với trung tâm sản xuất, thương mại, logistics và cảng biển; bổ trợ các hành lang hiện có, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.

Để các hoạt động hợp tác đi vào thực chất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Tổng Lãnh sự quán thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách, môi trường đầu tư, nhu cầu thị trường; giới thiệu các đối tác phù hợp của Quảng Tây trong những lĩnh vực Thái Nguyên có nhu cầu phát triển như: điện tử, bán dẫn, vật liệu mới, công nghiệp hỗ trợ, trí tuệ nhân tạo, logistics và đào tạo nhân lực. Đồng thời hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm thị trường tiêu thụ chè, nông sản và sản phẩm OCOP của tỉnh; thúc đẩy các thỏa thuận, đầu mối hợp tác được cụ thể hóa thành chương trình, dự án.

Về phía Thái Nguyên, tỉnh sẽ chuẩn bị đầy đủ thông tin về quy hoạch, danh mục dự án ưu tiên, nhu cầu của doanh nghiệp và cơ sở đào tạo; xác định rõ đầu mối phối hợp, bảo đảm các hoạt động hợp tác có trọng tâm, tiến độ và sản phẩm cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Các thành viên Đoàn công tác của tỉnh dự buổi làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc).

Đồng chí Nguyễn Thị Hường, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, hoan nghênh tinh thần chủ động của tỉnh Thái Nguyên trong mở rộng hợp tác quốc tế. Tổng Lãnh sự quán sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tỉnh kết nối với các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp Quảng Tây; cung cấp thông tin thị trường, giới thiệu đối tác phù hợp.

Đồng chí đề nghị tỉnh duy trì trao đổi thường xuyên, cụ thể hóa nhu cầu và danh mục ưu tiên để hai bên phối hợp triển khai từng nội dung, góp phần đưa quan hệ hợp tác Thái Nguyên – Quảng Tây ngày càng thiết thực, bền vững.