Phát huy vai trò 'cầu nối' của đội ngũ cán bộ cơ sở đưa chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T.L

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Dung – Phó Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh: BHXH, BHYT là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, đóng vai trò cốt lõi trong bảo đảm đời sống nhân dân và phát triển kinh tế bền vững.

Trước yêu cầu mở rộng diện bao phủ theo tinh thần Nghị quyết của Đảng và Luật BHXH năm 2024, những điểm mới quy định trong Luật BHXH, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2024 thì công tác truyền thông chính sách phải có sự chuyển biến mạnh mẽ từ “phổ biến chính sách” sang “tư vấn, đồng hành, hỗ trợ người tham gia”.

Đồng chí đề cao vai trò “cầu nối” của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, cộng tác viên và các đồng chí bí thư chi bộ, khối trưởng ở cơ sở; đồng thời đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trao đổi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để lan tỏa chính sách an sinh xã hội sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An Lê Thị Dung phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: T.L

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những kiến thức cơ bản về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

Đồng chí Trần Duy Sơn - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia BHXH tỉnh đã báo cáo nội dung về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT tự nguyện, đồng thời hướng dẫn các hình thức tuyên truyền hiệu quả, truyền đạt kỹ năng tư vấn, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình tại khu dân cư.

Bí thư, xóm trưởng các khối, phường Vinh Phú tham dự hội nghị . Ảnh: T.L

Thông qua các chuyên đề được truyền đạt, trao đổi, các đại biểu được củng cố nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cập nhật những nội dung quan trọng và chính sách hỗ trợ của tỉnh trong lĩnh vực BHXH, BHYT; đồng thời được hướng dẫn phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, tư vấn, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận, chia sẻ các mô hình hay, cách làm sáng tạo và tháo gỡ những vướng mắc thực tế trong quá trình phát triển người tham gia BHXH, BHYT tại cơ sở.

Đồng chí Trần Quốc Khánh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những kiến thức cơ bản về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Ảnh: T.L

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Khánh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm của các đại biểu và sự phối hợp hiệu quả giữa các ngành, địa phương.

Đồng thời nhấn mạnh, để mục tiêu phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia BHXH đạt 41,5% vào năm 2030, Đồng chí khẳng định: Nghệ An phấn đấu mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, nâng cao chất lượng an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu tỷ lệ người dân tham gia BHXH đạt 41,5% vào năm 2030, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Đồng chí Trần Duy Sơn – Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia (BHXH tỉnh) đã báo cáo nội dung về chính sách BHXH tự nguyện. Ảnh: T.L

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu là bí thư chi bộ, khối trưởng của phường Vinh Phú không ngừng nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó cấp ủy, chính quyền giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; đội ngũ cán bộ ở khu dân cư trực tiếp đưa chính sách đến với từng người dân.

Các đại biểu tìm hiểu chính sách pháp luật về BHYT, BHXH. Ảnh: T.L

Cùng đó, tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, sát đối tượng, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của đội ngũ bí thư chi bộ, khối trưởng và tăng cường phối hợp, theo dõi kết quả, bảo đảm tính bền vững trong thực hiện chính sách.