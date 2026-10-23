Phát huy vai trò cầu nối của doanh nghiệp gốc Á trong thương mại Việt - Mỹ

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại sự kiện kết nối doanh nghiệp thường niên của Phòng Thương mại người Mỹ gốc Á (AACC) tại bang Virginia 22/10, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao vai trò quan trọng của tổ chức này trong việc mở ra cánh cửa để hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các nhà phân phối, mạng lưới bán lẻ và đối tác thương mại Mỹ.

Theo Đại sứ, đối với Việt Nam, trong bối cảnh Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ không ngừng phát triển mạnh mẽ, AACC luôn là một đối tác đáng tin cậy. Thông qua mạng lưới rộng khắp và vững mạnh của mình, AACC đã giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao hiểu biết về thị trường Mỹ và hội nhập tốt hơn vào thị trường này. Bên cạnh đó, AACC cũng tích cực lên tiếng ủng hộ và quảng bá tiềm năng to lớn của Việt Nam, trực tiếp giới thiệu và khẳng định những thế mạnh của Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp Mỹ.

Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Mỹ Đỗ Ngọc Hưng phát biểu tại Hội nghị Doanh nghiệp người Mỹ gốc Á lần thứ 17. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Làm rõ hơn tiềm năng của mạng lưới này, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Mỹ Đỗ Ngọc Hưng cho biết cộng đồng doanh nghiệp gốc Á có lợi thế về sự am hiểu thị trường, văn hóa kinh doanh và mạng lưới quan hệ tại cả Mỹ và châu Á. Nhiều doanh nghiệp trong cộng đồng hoạt động trong các lĩnh vực nhập khẩu, phân phối, logistics, tài chính, công nghệ và đầu tư, qua đó có thể hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác và từng bước mở rộng hoạt động tại Mỹ.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Đỗ Ngọc Hưng nhận xét hội nghị của các doanh nghiệp người Mỹ gốc Á là một diễn đàn có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp gốc Á tại Mỹ với các đối tác quốc tế, trong đó có Việt Nam. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đây là cơ hội để tiếp cận mạng lưới doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, công nghệ, tài chính và dịch vụ. Thông qua các hoạt động kết nối tại hội nghị, doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm kiếm đối tác nhập khẩu, nhà phân phối, mở rộng hệ thống tiêu thụ hàng hóa tại Mỹ, đồng thời tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị của các doanh nghiệp Mỹ.

Theo ông Đỗ Ngọc Hưng, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ đang chuyển dần từ thương mại hàng hóa truyền thống sang những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn, tạo nền tảng cho quan hệ kinh tế hai chiều phát triển thực chất và bền vững.

Bên cạnh những thuận lợi, ông Đỗ Ngọc Hưng cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay đối với doanh nghiệp Việt Nam là tính biến động và khó dự báo của môi trường chính sách thương mại quốc tế, đặc biệt là những điều chỉnh về chính sách thuế quan và các biện pháp quản lý nhập khẩu của Mỹ. Những thay đổi này có thể tác động trực tiếp đến chi phí, khả năng cạnh tranh, kế hoạch sản xuất và quyết định đầu tư của doanh nghiệp.

Ông Đỗ Ngọc Hưng chia sẻ: “Bên cạnh vấn đề thuế quan, doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu liên quan đến xuất xứ hàng hóa, phòng vệ thương mại, minh bạch chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn kỹ thuật và tuân thủ các quy định của thị trường Mỹ. Trong bối cảnh đó, điều quan trọng là doanh nghiệp cần chủ động cập nhật chính sách, đa dạng hóa thị trường và đối tác, nâng cao năng lực quản trị, đồng thời chú trọng kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu và tính minh bạch của chuỗi cung ứng”.

Theo ông, về phía các cơ quan quản lý, Việt Nam và Mỹ đang tiếp tục duy trì trao đổi, đối thoại nhằm xử lý những vấn đề còn tồn tại và thúc đẩy quan hệ thương mại theo hướng cân bằng, ổn định và cùng có lợi.

Hội nghị Doanh nghiệp người Mỹ gốc Á lần thứ 17 do AACC tổ chức quy tụ doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện chính phủ và các tổ chức cộng đồng nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kết nối kinh doanh và mở rộng cơ hội hợp tác. Sự kiện diễn ra cùng chương trình Gala trao những giải thưởng tôn vinh những cá nhân và tổ chức có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh, lãnh đạo và phát triển cộng đồng.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng (thứ 3 từ trái sang) được Phòng Thương mại người Mỹ gốc Á (AACC) trao Giải thưởng Xuất sắc trong hoạt động ngoại giao (Excellence in Diplomacy Award). Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng được AACC trao Giải thưởng Xuất sắc trong hoạt động ngoại giao (Excellence in Diplomacy Award). Phu nhân Đại sứ, bà Trần Thị Bích Vân, được trao Giải thưởng Sứ giả Văn hóa (Cultural Envoy Award) nhằm ghi nhận những đóng góp trong các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và các giá trị truyền thống của Việt Nam tới cộng đồng doanh nghiệp và công chúng Mỹ.