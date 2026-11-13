Phát huy vai trò cấp ủy trong giới thiệu nhân sự

Đánh giá từ thực tiễn

Tại thôn Hạ, xã Sơn Động, cuộc họp Ban Công tác Mặt trận thôn giới thiệu người ứng cử trưởng thôn có sự tham dự của đông đủ các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ và những người liên quan. Một số cán bộ xã được phân công theo dõi thôn cũng dự họp, tham gia ý kiến, định hướng kịp thời. Trên cơ sở rà soát, đánh giá quá trình tham gia công tác tại địa phương, Chi ủy thôn thống nhất giới thiệu chị Ngọc Thị Tuyết (dân tộc Tày) ứng cử để Nhân dân lựa chọn, bầu vào ngày 28/11.

Chi ủy và Ban Công tác Mặt trận thôn Hạ, xã Sơn Động triển khai việc giới thiệu nhân sự để bầu trưởng thôn.

Đồng chí Vi Văn Cương, Bí thư Chi bộ thôn Hạ cho biết: “Người đảm nhận vị trí trưởng thôn cần có tinh thần trách nhiệm, gần gũi, hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, biết vận động và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Đây cũng là những phẩm chất được Chi bộ quan tâm khi xem xét, lựa chọn nhân sự”. Soi chiếu các tiêu chuẩn cho thấy, chị Tuyết là đảng viên nhiệt tình, trách nhiệm, có nhiều năm tham gia công tác ở thôn và các đoàn thể, luôn thể hiện tinh thần tận tụy với công việc.

Thời gian gần đây, chị tích cực tham gia Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; vận động người dân đóng góp giúp đỡ 20 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo. Đặc biệt, chị đã vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về hỗ trợ xây dựng, cải tạo đường giao thông có tổng chiều dài 750 m. Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chị Tuyết còn góp phần quy tụ, củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng. Những đóng góp qua công việc cụ thể là cơ sở để Chi bộ đánh giá, giới thiệu để bầu vào vị trí trưởng thôn.

Tại xã Sơn Động, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự được triển khai đồng loạt tại 14 thôn. Theo đồng chí Tống Thị Hương Giang, Bí thư Đảng ủy xã thì việc giới thiệu người ứng cử trưởng thôn được thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn. Nhân sự phải là đảng viên, bảo đảm độ tuổi, sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, uy tín trong cộng đồng và được Nhân dân tín nhiệm. Xã ưu tiên những người có trình độ học vấn, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động quần chúng; có khả năng tổ chức Nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng và nhiệm vụ do cấp ủy, chính quyền giao.

Thực tiễn cho thấy, chất lượng nhân sự ở khu dân cư không chỉ thể hiện qua bằng cấp, tiêu chuẩn mà quan trọng hơn là khả năng đảm đương công việc, sự gắn bó với Nhân dân và kết quả đóng góp tại địa phương. Bởi vậy, việc chi bộ chủ động rà soát, đánh giá, giới thiệu nhân sự từ thực tiễn có ý nghĩa quan trọng, góp phần khắc phục tình trạng lựa chọn hình thức, bảo đảm người được giới thiệu thực sự có năng lực và uy tín.

Gắn với nhiệm vụ chính trị ở cơ sở

Cấp ủy xác định công tác chuẩn bị nhân sự trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là nhiệm vụ quan trọng, gắn với củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Ban Thường vụ Đảng ủy các địa phương yêu cầu bí thư chi bộ chịu trách nhiệm lãnh đạo công tác chuẩn bị nhân sự tại khu dân cư; phối hợp với Ban Công tác Mặt trận rà soát nguồn, tổ chức xem xét, cho ý kiến về nhân sự theo đúng quy trình.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, hiện nay các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở các địa phương được triển khai đúng quy định. Các chi bộ rà soát chặt chẽ các nội dung thuộc công tác Đảng đối với nhân sự dự kiến giới thiệu.

Người được giới thiệu phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đồng thời có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, uy tín và khả năng vận động, tập hợp Nhân dân. Đối với những thôn sau sắp xếp, yêu cầu đặt ra đối với người đứng đầu khu dân cư càng cao hơn. Vì vậy, các chi bộ chú trọng lựa chọn nhân sự có năng lực quy tụ, giữ gìn đoàn kết giữa các địa bàn dân cư; khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín trong lựa chọn nhân sự.

Tại thôn Lam Cốt, xã Quang Trung, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, trưởng thôn lâm thời nhận được sự đồng thuận của Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận và người dân. Trên cơ sở đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ, Chi ủy thống nhất giới thiệu đồng chí tiếp tục ứng cử để Nhân dân lựa chọn.

Đồng chí Thọ chia sẻ: “Sau sáp nhập, Lam Cốt là thôn có diện tích rộng và dân số đông nhất xã Quang Trung. Địa bàn rộng, dân cư đông đặt ra yêu cầu cao hơn đối với việc tập hợp, vận động Nhân dân. Thời gian qua, tôi cùng Chi ủy, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng khu dân cư 3 không” (không tệ nạn xã hội; không ô nhiễm môi trường; không lãng phí, hủ tục, lạc hậu trong việc cưới, việc tang). Phong trào nhận được sự hưởng ứng của người dân, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”.

Việc chi bộ tham gia giới thiệu những nhân sự tiêu biểu góp phần mở rộng nguồn lựa chọn, tạo điều kiện để Nhân dân xem xét, bỏ phiếu, quyết định người xứng đáng đảm nhận nhiệm vụ chung.