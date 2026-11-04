Phát huy vai trò cán bộ mặt trận trong công tác hòa giải ở thôn Nguyễn Du

Bình yên ở những khu phố

Những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn Nguyễn Du cơ bản ổn định, song thỉnh thoảng vẫn phát sinh những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân. Những mâu thuẫn này nếu không được Ban Công tác Mặt trận thôn Nguyễn Du vào cuộc giải quyết kịp thời sẽ tích tụ thành mâu thuẫn lớn, gây ra các hậu quả nghiêm trọng.

Ông Khổng Minh Sơn (mặc áo xanh bên trái ảnh) đang thảo luận hướng giải quyết vụ việc với Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn Nguyễn Du. Ảnh: PV

Gần đây nhất, vụ tranh chấp phần diện tích đất công giáp ranh 2 gia đình tại cụm dân cư Bình Minh, thôn Nguyễn Du giữa ông H.T.B và bà D.T.H để sử dụng làm của riêng khiến nhiều lần hai bên to tiếng và xô sát nhau gây mất an ninh trật tự, hàng xóm bức xúc vì sự ngang ngược của các cá nhân.

Qua đó, ông Sơn cùng đại diện các chi hội, đoàn thể đã đến kiểm tra thực tế khu vực, cập nhật dữ liệu thông tin đất đai của hai gia đình và phần diện tích giáp ranh. Sau 3 giờ đồng hồ tuyên truyền, vận động, hòa giải với những cơ sở pháp lý rõ ràng được đưa ra giúp hai gia đình hiểu rõ đúng sai và rồi sự hòa thuận, tình làng nghĩa xóm đã trở lại như xưa.

Với vụ việc giữa ô H.B ở cụm dân cư Bình Minh thường xuyên uống rượu rồi chửi bới vợ con, đập phá tài sản và gây sự với hàng xóm láng giếng làm mất an ninh trật tự cho khu phố, ông Sơn đã cùng các thành viên tổ hòa giải của thôn đến trực tiếp gia đình giải quyết vụ việc.

Từ việc vận động nhẹ nhàng, mềm mỏng rồi đến cứng rắn bằng những lý lẽ dựa trên quy định của pháp luật về việc xác định hành vi thường xuyên gây mất an ninh trật tự của ông B. với mục đích thuyết phục ông hiểu rõ bản chất vấn đề về những việc làm thiếu chuẩn mực của mình với vợ, con và hàng xóm.

Cùng với đó, ông Sơn mời cả Cảnh sát khu vực đến lập biên bản và yêu cầu ông B. viết bản cam kết không tái phạm. Nếu còn tái vi phạm sẽ bị xử lý hình sự căn cứ theo biên bản vi phạm và bản cam kết ông B. đã ký nhận để ràng buộc. Nhờ đó, nhiều tháng nay khu dân cư cụm Bình Minh đã bình yên trở lại, không còn tình trạng cãi vã, xô sát nhau gây mất an ninh trật tự.

Để chuyện bé không xé ra to

Gần đây, tại thôn Nguyễn Du còn xảy ra vụ việc giữa ông V.Đ.T và bà N.T.M. Chuyện xảy ra sau khi ông T. xây xong nhà 3 tầng có lắp bồn nước ở trên trần tầng 3 và đã gia cố chân bồn nước kiên cố, an toàn. Tuy nhiên, bà M. vẫn có ý kiến cho rằng việc ông T. lắp đặt bồn nước trên mặt trần tầng 3 gây nguy hiểm cho gia đình nhà bà.

Sự việc ngày càng phức tạp khi bà M. suốt ngày to tiếng gây mất ổn định cho khu dân cư, đồng thời bà M. còn có ý kiến với các cấp ngành. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đến hiện trường vận động, hòa giải, cập nhật hồ sơ cấp phép xây dựng và xác định vị trí đặt bồn nước. Nhận thấy không có cớ gì vì chuyện cái bồn nước mà làm rạn nứt tình cảm của hai gia đình đã sống gần nhau hàng chục năm qua… Từ những lý lẽ ông Sơn phân tích, bà M. đã vui vẻ và không còn phàn nàn gì nữa.

Ông Khổng Minh Sơn thường xuyên tham gia cùng các tổ công tác của xã trong thực hiện giải phóng mặt bằng dự án. Ảnh: PV

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác hòa giải ở cơ sở, thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với chi bộ, các chi hội phụ nữ, cựu chiến binh, thanh niên và cán bộ thôn Nguyễn Du đã thường xuyên kịp thời có mặt tại hiện trường tìm hiểu nguyên nhân nảy sinh các mâu thuẫn, tranh chấp; lắng nghe ý kiến của các bên rồi họp bàn đưa ra phương án xử lý hiệu quả nhất.

Sau những buổi tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn để các bên hiểu và tự thỏa thuận giải quyết với nhau trước sự chứng kiến của các thành viên tổ hòa giải. Với cách làm thấu tình, đạt lý, các vụ việc to, nhỏ trong khu dân cư thôn Nguyễn Du xảy ra thời gian qua đều đã được giải quyết kịp thời, tình làng, nghĩa xóm được củng cố, gắn kết.

Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Nguyễn Du Khổng Minh Sơn chia sẻ, người dân trong thôn nhiều khi chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt cũng dẫn đến cãi vã, mâu thuẫn làm mất tình làng, nghĩa xóm... Một phần là do chưa nhận thức đầy đủ về pháp luật, mặt khác do bản tính nóng nảy và cái tôi của mỗi người nên đẩy mâu thuẫn đi xa hơn.

Để chuyện bé không xé ra to, các thành viên của thôn Nguyễn Du đã thường xuyên nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người dân; nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc, mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh, đảm bảo khách quan, công tâm.