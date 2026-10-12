Phát huy vai trò cán bộ, đảng viên trong phòng, chống ma túy

Công an xã Gò Nổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy.

Các đại biểu được quán triệt những chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; trọng tâm là Nghị quyết số 12-NQ/ĐU ngày 24-4-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gò Nổi về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy, xây dựng xã không ma túy giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035; Chương trình hành động số 11-CTr/ĐU ngày 28-4-2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã và Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 07-7-2026 của UBND xã về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống ma túy.

Bên cạnh việc phổ biến kiến thức pháp luật, tại hội nghị, các đại biểu còn được phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống ma túy, góp phần cung cấp thông tin thiết thực, nâng cao khả năng nhận diện, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Lãnh đạo xã Gò Nổi đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, trường học, các thôn và toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy.