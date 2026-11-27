Giáo sư, Tiến sĩ Trương Xuân Lam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: BÍCH LIÊN)

Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Trương Xuân Lam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết: Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của phát triển đất nước, yêu cầu cung ứng dịch vụ công cũng đang thay đổi mạnh mẽ.

Các dịch vụ dựa trên tri thức, dữ liệu, công nghệ mới, tư vấn chuyên môn, đánh giá, kiểm định, đào tạo và chuyển giao công nghệ ngày càng có vai trò thiết yếu. Đây chính là những lĩnh vực mà đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các tổ chức khoa học và công nghệ và các Hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có nhiều tiềm năng, lợi thế để tham gia.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có hệ thống các Hội ngành toàn quốc, Liên hiệp Hội địa phương và các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc. Đây là nguồn lực xã hội quan trọng có thể tham gia giải quyết những vấn đề chuyên môn, kỹ thuật và quản lý mà Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng đang đặt ra.

Thực tiễn cho thấy, các Hội thành viên không chỉ thực hiện chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, mà còn có khả năng tham gia trực tiếp vào nhiều hoạt động có tính chất dịch vụ công và phục vụ lợi ích cộng đồng.

Tuy nhiên, không phải mọi hoạt động chuyên môn, tư vấn, phản biện hay phổ biến kiến thức của các Hội đều đương nhiên được xác định là dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước.

Đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu phải được thực hiện theo đúng quy định. Đây vừa là cơ hội để huy động nguồn lực xã hội, đặt ra yêu cầu các Hội thành viên phải nâng cao năng lực tổ chức, năng lực tài chính, quản trị, chuyên môn và trách nhiệm trong quá trình cung ứng.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: BÍCH LIÊN)

Theo Tiến sĩ Lê Như Quân, Phó Trưởng ban Tư vấn, phản biện (Liên hiệp Hội Việt Nam), hiện nay việc chuyển giao dịch vụ công cho xã hội trở thành yêu cầu cấp thiết. Hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam hiện quy tụ mạng lưới rộng khắp cả nước với hơn 90 hội ngành toàn quốc, 34 liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng hơn 500 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, tập hợp hàng triệu hội viên trí thức. Một số hội ngành đã được cơ quan Nhà nước tin tưởng chuyển giao thực hiện dịch vụ công nhiều năm.

Để triển khai hiệu quả dịch vụ công, Liên hiệp Hội Việt Nam cần phát huy vai trò đầu mối kết nối giữa các hội thành viên với các bộ, ngành và địa phương; chủ động tổng hợp nhu cầu, đề xuất và năng lực của các hội để kiến nghị chuyển giao những dịch vụ công phù hợp. Tổ chức rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu và đánh giá năng lực cung ứng dịch vụ công của các hội thành viên; hình thành mạng lưới chuyên gia liên ngành, thúc đẩy liên kết giữa các hội nhằm chia sẻ nguồn lực và phối hợp thực hiện những dịch vụ có yêu cầu chuyên môn tổng hợp. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ pháp lý, đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn nâng cao năng lực cho các hội.

Ở góc độ khác, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thái Đại, Hội Thủy lợi Việt Nam đề xuất hoàn thiện cơ chế xã hội hóa có kiểm soát, trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo chuẩn mực, quản lý dữ liệu, giám sát và thanh tra; các hội nghề nghiệp đủ điều kiện tham gia đánh giá, sát hạch chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc gia và phạm vi pháp luật cho phép.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng cho rằng, hầu hết các dịch vụ công ở Việt Nam đều do các cơ quan quản lý nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện. Những năm gần đây, thực hiện chủ trương xã hội hóa của Đảng, nhà nước khuyến khích các tổ chức xã hội tham gia nhiều hơn vào các hoạt động dịch vụ công, nhưng trong thực tế vấn đề này chưa đáp ứng được như mong đợi.

Điều này không chỉ gây áp lực cho cơ quan quản lý nhà nước mà còn khiến nguồn lực chuyên gia, tài chính và kinh nghiệm thực tiễn trong xã hội chưa được khai thác hiệu quả. Do đó, cần sớm cụ thể hóa vai trò, vị trí của các hội, hiệp hội trong cung ứng dịch vụ công bằng những quy định rõ ràng, có thể lượng hóa trong luật, nghị định và thông tư.