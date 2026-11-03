Phát huy vai trò các Câu lạc bộ 'Phụ nữ dân tộc thiểu số với pháp luật' ở Phú Thọ: Đưa kiến thức pháp lý vào nhịp sống bản làng

Tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, những định kiến giới hay tâm lý cam chịu từng là rào cản khiến không ít phụ nữ chịu thiệt thòi trong gia đình và ngoài xã hội. Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là giải pháp căn cơ để thay đổi nhận thức, thời gian qua, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã chủ động phối hợp triển khai sâu rộng nhiệm vụ này ngay trong kế hoạch hoạt động hằng năm.

Mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số với pháp luật” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giúp chị em vùng cao nâng cao nhận thức, biết tự bảo vệ quyền lợi chính đáng và giữ gìn sự bình yên cho mỗi nếp nhà.

Thay vì áp dụng một khuôn mẫu cứng nhắc, tỉnh Phú Thọ đã chú trọng lựa chọn nội dung sát với nhu cầu thực tế của phụ nữ nông thôn, miền núi, đồng thời đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để thích ứng linh hoạt với điều kiện thực tiễn.

Bên cạnh việc phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, tại Phú Thọ còn duy trì hiệu quả hệ thống trang thông tin điện tử cùng các nhóm Zalo, trang Facebook. Nhờ đó, thông tin pháp luật được truyền tải nhanh chóng, kịp thời đến tận các chi hội bản làng.

Song song với tuyên truyền trên không gian mạng và phương tiện đại chúng, các cuộc đối thoại chính sách, pháp luật trực tiếp với cán bộ, hội viên phụ nữ cũng được tổ chức thường xuyên. Đây là diễn đàn thiết thực để các cơ quan chức năng lắng nghe, giải đáp tận gốc những băn khoăn, vướng mắc của chị em trong đời sống hằng ngày.

Điểm sáng nổi bật trong công tác phổ biến pháp luật cho phụ nữ vùng cao Phú Thọ chính là việc duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình tại cơ sở, tiêu biểu là Câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số với pháp luật”. Thấu hiểu tâm lý chị em phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số thường e ngại những buổi học tập nghị quyết, điều luật khô khan sau giờ lao động vất vả, Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ đã đổi mới hoàn toàn phương thức sinh hoạt.

Những quy định của Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình được lồng ghép một cách tự nhiên, uyển chuyển vào các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của chi hội.

Thông qua các tiểu phẩm sân khấu hóa tự biên tự diễn, những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống của đồng bào hay các buổi giao lưu hái hoa dân chủ, những thông điệp về quyền bình đẳng giữa vợ và chồng, trách nhiệm chia sẻ việc nhà, hay hậu quả pháp lý của hành vi bạo hành gia đình được truyền tải nhẹ nhàng, dễ nhớ, dễ hiểu.

Chính không khí cởi mở của các buổi sinh hoạt văn hóa đã giúp chị em phụ nữ nông dân và dân tộc thiểu số mạnh dạn cởi bỏ tâm lý e dè, cùng nhau chia sẻ chuyện nhà, chuyện bản. Từ chỗ coi những mâu thuẫn, xô xát trong gia đình là "chuyện đóng cửa bảo nhau", chị em đã hiểu rõ đâu là hành vi vi phạm pháp luật, biết lên tiếng tìm sự trợ giúp từ tổ chức Hội và chính quyền địa phương khi quyền lợi bị xâm phạm.

Việc duy trì hiệu quả sinh hoạt của các mô hình, Câu lạc bộ pháp luật không chỉ giúp chị em phụ nữ nông thôn và dân tộc thiểu số nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mà còn trao cho họ sự tự tin để tự bảo vệ bản thân.

Khi mỗi người phụ nữ vùng cao hiểu luật và sống theo luật, họ không chỉ trở thành nhân tố tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là lực lượng nòng cốt trong phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội và giữ vững an ninh, trật tự ngay từ mỗi thôn, bản.