Phát huy vai trò bệnh viện hạt nhân, đẩy mạnh du lịch y tế, nâng tầm y học cổ truyền

Ngày 24/10, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, TS.BS Vũ Mạnh Hà đã tham dự lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển (27/10/1976 – 27/10/2026) của Bệnh viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, TS.BS Vũ Mạnh Hà phát biểu. Ảnh: BVCC

50 năm kế thừa, phát huy giá trị y học cổ truyền

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, TTƯT, BSCKII Nguyễn Văn Ánh, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng, ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, nhấn mạnh những đóng góp của bệnh viện trong kế thừa, phát huy y học cổ truyền (YHCT), kết hợp YHCT với y học hiện đại để chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Trong những thập niên 1980, 1990, Bệnh viện Y học dân tộc tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng từng là đơn vị đi đầu cả nước trong xây dựng mô hình kết hợp Đông – Tây y và phổ cập YHCT trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bước sang thế kỷ XXI, bệnh viện tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng kỹ thuật và công nghệ mới trong chẩn đoán, điều trị, quản lý, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật; từng bước hiện đại hóa hoạt động và tăng cường hợp tác quốc tế.

Hiện bệnh viện có quy mô 350 giường bệnh, với kế hoạch mở rộng thêm 250 giường, nâng tổng quy mô lên 600 giường vào năm 2030. Giữa năm 2026, Bộ Y tế phê duyệt bệnh viện là một trong 4 bệnh viện hạt nhân chuyên ngành YHCT trên cả nước và một trong 3 bệnh viện YHCT tuyến tỉnh đảm nhận chức năng vùng. Đây là cơ sở để đơn vị tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ các cơ sở y tế.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, TS.BS Vũ Mạnh Hà tặng hoa chúc mừng của Bộ Y tế đến Bệnh viện. Ảnh: BVCC

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, thầy thuốc, viên chức và người lao động bệnh viện trong suốt 50 năm qua.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, cơ sở mới của bệnh viện tại số 77 Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, đưa vào sử dụng từ tháng 10/2021 đã tạo điều kiện nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng khám, chữa bệnh.

Riêng năm 2026, Thành phố bố trí khoảng 23 tỷ đồng đầu tư trang thiết bị y tế và hạ tầng công nghệ thông tin, trong đó có hệ thống ô xy cao áp, hạ tầng phục vụ triển khai bệnh án điện tử và các trang thiết bị chuyên môn thiết yếu.

Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để bệnh viện phát triển bền vững, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống y tế khu vực và cả nước.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trao Huân chương Lao động cho Giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng Nguyễn Văn Ánh. Ảnh: BVCC

Đổi mới chuyên môn, phát triển theo hướng khoa học, hiện đại

Đánh giá những kết quả đạt được của Bệnh viện YHCT TP Đà Nẵng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà ghi nhận nỗ lực của bệnh viện trong kết hợp YHCT với y học hiện đại, nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng.

Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên khoa như châm cứu, cấy chỉ, điều trị bệnh lý hậu môn – trực tràng; kết hợp YHCT với vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Đơn vị chú trọng điều trị bệnh cơ xương khớp, bệnh lý thần kinh, phục hồi chức năng sau tai biến mạch máu não và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Cùng với phát triển chuyên môn, bệnh viện quan tâm đầu tư trang thiết bị chẩn đoán, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khám, chữa bệnh. Việc phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng YHCT gắn với lợi thế du lịch của TP Đà Nẵng cũng mở ra hướng đi mới cho đơn vị.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, dấu mốc 50 năm là niềm tự hào, đồng thời đặt ra yêu cầu bệnh viện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và khẳng định rõ hơn vai trò trong giai đoạn phát triển mới.

Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Bệnh viện. Ảnh: BVCC

Cùng đó, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho biết Đảng và Nhà nước đang quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm tạo động lực phát triển YHCT Việt Nam. Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định những định hướng quan trọng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, trong đó có yêu cầu phát huy vai trò, thế mạnh của YHCT.

Ngày 9/7/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1250/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư về phát triển ngành YHCT Việt Nam; cùng với đó là Quyết định số 1976/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển nền YHCT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

"Các định hướng này đặt ra yêu cầu phát triển YHCT theo hướng khoa học, hiện đại, hội nhập quốc tế; kết hợp YHCT với y học hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp dược liệu"- Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nói.

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới

Trên cơ sở định hướng chiến lược và yêu cầu thực tiễn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện YHCT TP Đà Nẵng tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Bệnh viện cần xác định rõ mục tiêu, quy mô, cơ cấu chuyên môn và nhu cầu đầu tư theo từng giai đoạn; ưu tiên phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại và đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, phát huy vai trò bệnh viện vùng trong chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn, nâng cao năng lực cho các cơ sở YHCT tại miền Trung và Tây Nguyên.

Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược cổ truyền (Bộ Y tế) Trịnh Thị Diệu Thường tặng hoa chúc mừng Bệnh viện. Ảnh: BVCC

Thứ hai, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm. Bệnh viện cần phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, đẩy mạnh kết hợp YHCT với y học hiện đại, phát huy thế mạnh trong điều trị bệnh mạn tính, bệnh cơ xương khớp, thần kinh, lão khoa và phục hồi chức năng.

Thứ trưởng đề nghị đơn vị nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), trong hỗ trợ chẩn đoán, lựa chọn phương pháp điều trị, theo dõi và quản lý người bệnh, bảo đảm an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định chuyên môn. Cùng đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển bệnh án điện tử, từng bước xây dựng mô hình bệnh viện thông minh; chuẩn hóa quy trình chuyên môn, nâng cao chất lượng dịch vụ, y đức và tinh thần trách nhiệm của nhân viên y tế.

Thứ ba, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và phát triển dược liệu. Bệnh viện cần chú trọng đánh giá tính an toàn, hiệu quả của các bài thuốc và phương pháp điều trị YHCT, tăng cường nghiên cứu lâm sàng, xây dựng bằng chứng khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Đơn vị cần liên kết với các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để phát triển thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu có chất lượng; khai thác tiềm năng dược liệu khu vực miền Trung, đặc biệt là sâm Ngọc Linh và các dược liệu có giá trị cao. Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động dược bệnh viện.

Thứ tư, phát huy lợi thế Đà Nẵng để phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe kết hợp du lịch. Bệnh viện cần nghiên cứu các mô hình du lịch y tế, kết hợp khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng với nghỉ dưỡng và trải nghiệm YHCT. Các dịch vụ dưỡng sinh, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, ngâm chân, tắm thuốc, xông hơi dược liệu và thư giãn, phục hồi sức khỏe cần được chú trọng nâng cao chất lượng...

Việc liên kết với doanh nghiệp du lịch, cơ sở nghỉ dưỡng sẽ góp phần hình thành sản phẩm du lịch y tế đặc trưng, an toàn, chất lượng, quảng bá YHCT Việt Nam và đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh:BVCC

Thứ năm, tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế. Bệnh viện cần mở rộng quan hệ với các bệnh viện, trung tâm YHCT, cơ sở đào tạo và nghiên cứu, đặc biệt là các cơ sở YHCT lớn của Trung Quốc. Các hoạt động trao đổi chuyên gia, học tập kinh nghiệm quản trị, đào tạo và tiếp nhận chuyển giao công nghệ cần gắn với nhu cầu phát triển thực tế của đơn vị.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế lưu ý hợp tác phải đi vào thực chất, có mục tiêu, lộ trình và sản phẩm cụ thể, bảo đảm kinh nghiệm quốc tế được chuyển hóa thành kết quả thiết thực trong hoạt động chuyên môn.