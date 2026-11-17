Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu.

Các hoạt động gồm Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) thành phố Cần Thơ lần thứ I năm 2026; Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ IV năm 2026 và Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến cho rằng, việc tổ chức tổng kết, trao giải ba cuộc thi đã kết nối các phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua hình thức thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết, sáng tác chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tác phẩm báo chí phản ánh thực tiễn xây dựng Đảng. Mỗi hoạt động có nội dung, hình thức và đối tượng tham gia riêng, nhưng cùng hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong Đảng bộ và xã hội.

Trao 10 giải tập thể cho các đảng ủy xã, phường và đảng ủy trực thuộc Thành ủy có thành tích xuất sắc trong triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đánh giá kết quả Giải Búa liềm vàng thành phố Cần Thơ lần thứ I năm 2026, ông Trần Văn Huyến nhấn mạnh, giải đã nhận được sự hưởng ứng tích cực ngay trong lần đầu tổ chức sau hợp nhất. Nhiều tác phẩm bám sát nhiệm vụ chính trị, phản ánh khá toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, có chiều sâu phân tích, đặt vấn đề và lý giải từ thực tiễn, không chỉ dừng ở việc nêu thành tích.

Đối với Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV năm 2026, các tác phẩm tập trung luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn; khẳng định giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; đồng thời nhận diện, phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc. Qua đó, cuộc thi tiếp tục lan tỏa trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ Tư năm 2026.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết cho thấy kết quả bước đầu của việc đổi mới phương thức tuyên truyền, ứng dụng nền tảng số. Sau ba tuần tổ chức, cuộc thi thu hút hơn 152.000 người tham gia với hơn 2 triệu lượt dự thi, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến cho biết, năm 2027, thành phố tập trung cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; phát huy tiềm năng, lợi thế sau hợp nhất, khẳng định vai trò trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, từng bước trở thành cực phát triển của quốc gia. Trọng tâm là vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, tháo gỡ các điểm nghẽn và nâng cao đời sống nhân dân.

Ban tổ chức trao 5 Giải A Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ Tư năm 2026.

Trong quá trình đó, công tác báo chí, tuyên truyền và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần bám sát thực tiễn, kịp thời định hướng thông tin, góp phần tạo sự đồng thuận và thúc đẩy việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết.

Đối với công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và việc tổ chức các cuộc thi trong năm 2027, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu tập trung tuyên truyền, thúc đẩy việc đưa nghị quyết vào thực tiễn. Các cấp ủy cần xác định việc tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, xuyên suốt.

Trao giải Nhất Giải báo chí về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) thành phố Cần Thơ lần thứ Nhất, năm 2026.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lựa chọn, biên tập và phổ biến những tác phẩm có chất lượng; đưa các nội dung phù hợp vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và Ban Chỉ đạo 35 các cấp cần chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời nhận diện những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm; cung cấp thông tin chính xác, không để bị động trong định hướng dư luận. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, phối hợp và tạo điều kiện để báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ.

Trao Giải khuyến khích Giải báo chí về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) thành phố Cần Thơ lần thứ Nhất, năm 2026.

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức trao 5 giải A, 13 giải B, 20 giải C và 33 giải Khuyến khích cho các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ IV năm 2026.

Đối với Giải Búa liềm vàng thành phố Cần Thơ lần thứ I năm 2026, Ban tổ chức trao 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. Ngoài ra, 10 giải tập thể được trao cho các đảng ủy xã, phường và đảng ủy trực thuộc Thành ủy có thành tích xuất sắc trong triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết của Đảng.