Được sự tuyên truyền, vận động của Ban công tác Mặt trận thôn Phú Cường, nhiều người dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Ảnh: Nguyễn Chương

Những ngày này, dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Phú Xuyên, nhiều người dân đang tập trung tháo dỡ nhà xưởng, hàng quán, cơ sở sản xuất, kinh doanh... để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Sự đồng thuận của mỗi hộ gia đình là yếu tố quan trọng để công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện nhanh gọn, đáp ứng tiến độ đề ra.

“Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị là công trình trọng điểm. Được sự tuyên truyền, vận động của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Ban Công tác Mặt trận thôn Phú Cường, gia đình chúng tôi đã tự nguyện tháo dỡ một phần của nhà xưởng sản xuất cơ khí trong phạm vi giải phóng bằng phục vụ dự án. Việc tháo dỡ công trình, bước đầu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, vậy nhưng chúng tôi luôn đồng hành, ủng hộ để dự án có mặt bằng sạch triển khai thi công”, ông Tạ Văn Đài ở thôn Phú Cường cho biết.

Người dân tự nguyện tháo dỡ công trình là yếu tố quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị đoạn qua địa bàn xã Phú Xuyên. Ảnh: Nguyễn Chương

Giải phóng mặt bằng là một trong những khâu quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến tiến độ triển khai thi công Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, đây cũng là nhiệm vụ khó khăn, bởi liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là các hộ gia đình có đất bị thu hồi, ảnh hưởng đến nhà ở, đất sản xuất và sinh kế lâu dài.

Vì vậy, vai trò của Ban Công tác Mặt trận thôn trong công tác tuyên truyền, vận động người dân là hết sức quan trọng. Thông qua các buổi họp thôn, sinh hoạt khu dân cư, Ban Công tác Mặt trận các thôn ở xã Phú Xuyên đã tích cực tuyên truyền chủ trương về thu hồi đất, các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Qua công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của dự án, quyền lợi và trách nhiệm trong công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Hoàng Hải Anh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phú Cường cho biết, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, trên địa bàn thôn đã có gần 40 hộ dân tự nguyện tháo dỡ nhà xưởng, hàng quán, cơ sở sản xuất, kinh doanh... để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị.

"Chúng tôi luôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền. Thông điệp là lấy tuyên truyền, vận động làm phương châm hành động, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao vì lợi ích chung, góp phần đưa công tác giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đạt kết quả tốt”, ông Hoàng Hải Anh cho biết.

Tại xã Phú Xuyên hiện có gần 100 hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Ảnh: Nguyễn Chương

Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Phú Xuyên dài khoảng 9km (từ Km200+400 - Km209+400). Qua rà soát, tổng diện tích đất thu hồi phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị là 56,17ha (không bao gồm mặt đường Quốc lộ 1A và đường sắt), với khoảng 3.495 hộ bị ảnh hưởng.

“Địa phương luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Hiện nay, những vị trí đã bàn giao mặt bằng sạch, đơn vị thi công đang tập trung xây dựng dự án. Quá trình vận động, tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân”, ông Vũ Quang Quyền, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thao Chính thông tin.

Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đồng bộ, hiệu quả là yếu tố quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Ảnh: Nguyễn Chương

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò của các Ban công tác Mặt trận thôn, đến nay luỹ kế bàn giao mặt bằng cho Tập đoàn VinGroup tại xã Phú Xuyên đạt trên 63% (35,5/56,17ha tổng diện tích đất thu hồi); toàn xã có gần 100 hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ nhà xưởng, hàng quán, cơ sở sản xuất, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

“Quá trình kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị đoạn qua xã Phú Xuyên, Bí thư các Chi bộ, trưởng thôn và Ban công tác Mặt trận luôn tích cực phối hợp và có những đóng góp thiết thực, hiệu quả. Công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng, linh hoạt, đúng quy định hiện hành. Qua đó góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong phối hợp giải phóng mặt bằng phục vụ dự án”, ông Dương Hùng Kiên, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Phú Xuyên thông tin.