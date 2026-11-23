Với sự am hiểu phong tục, tập quán và tiếng nói có trọng lượng trong cộng đồng, người có uy tín, già làng, trưởng bản đang trở thành cầu nối quan trọng giữa lực lượng Công an với đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy lợi thế này, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với người có uy tín tham gia tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cư trú, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật và tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Người uy tín, già làng, trưởng bản đã trở thành cầu nối giúp chủ trương, chính sách, pháp luật đến với người dân.

Thông qua đội ngũ này, lực lượng Công an đã tổ chức trên 930 buổi họp thôn, sinh hoạt cộng đồng và tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình. Cùng với đó, Công an tỉnh đã cấp phát 37.973 tài liệu pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, 4.341 tài liệu được đăng tải trên không gian mạng.

Công an tỉnh Lào Cai đã phát huy vai trò của 868 người có uy tín trong cộng đồng, già làng, trưởng bản, đưa họ trở thành những hạt nhân tích cực trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Nội dung tuyên truyền được lựa chọn phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, tập trung vào những quy định cụ thể, gần gũi, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

Người dân trên địa bàn đã cung cấp nhiều nguồn tin về an ninh trật tự cho lực lượng chức năng.

Qua các hoạt động tuyên truyền, vận động, quần chúng nhân dân đã cung cấp 961 nguồn tin liên quan đến an ninh, trật tự; trong đó, 444 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an làm rõ 118 vụ việc.

Sự tham gia của người có uy tín giúp rút ngắn khoảng cách giữa lực lượng chức năng với Nhân dân.

Việc phát huy vai trò người có uy tín giúp các quy định pháp luật đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân. Qua đó, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ thôn, bản.