Phát huy và khơi dậy năng khiếu âm nhạc của trẻ | Vì trẻ em | 07/11/2026
Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, giáo dục âm nhạc ở cấp Trung học cơ sở hướng tới phát triển năng lực âm nhạc cho học sinh thông qua các hoạt động học tập như hát, nghe nhạc, lý thuyết âm nhạc, đọc nhạc, nhạc cụ và thưởng thức âm nhạc. Trong đó, hoạt động thực hành nhạc cụ tạo điều kiện để học sinh trực tiếp trải nghiệm, vận dụng kiến thức âm nhạc vào thực tiễn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phat-huy-va-khoi-day-nang-khieu-am-nhac-cua-tre-vi-tre-em-07-11-2026-246261107122339495.htm