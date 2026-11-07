Phát huy và khơi dậy năng khiếu âm nhạc của trẻ | Vì trẻ em | 07/11/2026

Ngôi trường bắt đầu từ 3 lớp học giữa bom đạn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sáu mươi năm sau, đó là điểm tựa của bao thế hệ. Sáu mươi năm là một lời tri ân, một niềm tự hào và cũng là một lời hẹn, một khát vọng lớn.