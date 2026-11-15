Phát huy uy tín của đảng viên, người cao tuổi vận động bà con thi đua lao động, sản xuất

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại thôn Púng Bánh 1, xã Púng Bánh.

Thôn Púng Bánh 1 có 203 hộ với 859 nhân khẩu. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động 100% hộ gia đình đăng ký thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên 85%.

Các đại biểu dự ngày hội.

Thôn Púng Bánh 1 đã phát huy tốt uy tín của người cao tuổi, vai trò tiên phong của đảng viên trong vận động bà con thực hiện tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên giảm nghèo. Theo đó, có 188 hộ đăng ký tham gia phát triển sản xuất kinh doanh, duy trì 26 ha lúa ruộng hai vụ, 150 ha cà phê cho sản lượng 2.000 tấn quả tươi/năm; thu nhập bình quân đạt trên 40 triệu đồng/người/năm. Năm 2026, Ban quản lý thôn đã vận động nhân dân đóng góp trên 50 triệu đồng đổ nền, cải tạo sân nhà văn hóa bản.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị Chi ủy, Ban Quản lý và Ban Công tác Mặt trận thôn tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước, hương ước. Quan tâm phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng dẫn nhân dân sử dụng các dịch vụ công, thủ tục hành chính trực tuyến; ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, chế biến và quảng bá nông sản trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần tăng thu nhập cho nhân dân…

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho nhân dân thôn Púng Bánh 1.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tiền hỗ trợ các hộ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Nhân dịp này, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho nhân dân thôn Púng Bánh 1, xã Púng Bánh. Đồng thời, trao tiền hỗ trợ 2 hộ phải di rời nhà ở do chịu ảnh hưởng của thiên tai./.

Đội văn nghệ thôn Púng Bánh 1, xã Púng Bánh biểu diễn tại ngày hội.

Nhân dân thôn Púng Bánh 1 tham gia trò chơi đánh lon.

Nhân dân thôn Púng Bánh 1, xã Púng Bánh thi tung còn.