Phát huy truyền thống, xây dựng Trung tâm Kỹ thuật thông tin công nghệ cao vững mạnh về chính trị

Ngày 27-9-1976, Viện Kỹ thuật thông tin, tiền thân của Trung tâm Kỹ thuật thông tin công nghệ cao, được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học-kỹ thuật thông tin, quản lý, khai thác và bảo đảm kỹ thuật cho hệ thống TTLL.

Với hơn 50 cán bộ, kỹ sư, cơ sở vật chất và phương tiện còn nhiều thiếu thốn, đơn vị đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị thông tin ở phía Nam nghiên cứu, tận dụng, khai thác những loại trang bị, khí tài thông tin thu được của địch và trong hệ thống viễn thông liên kết ở miền Nam; tổ chức kết nối với hệ thống TTLL ở miền Bắc, tạo thành đường trục TTLL quân sự chiến lược Bắc-Nam; tham gia xây dựng hệ thống thông tin cho các sở chỉ huy lớn của bộ; sửa chữa các loại khí tài, góp phần bảo đảm TTLL phục vụ chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ, nghiên cứu viên của Trung tâm Kỹ thuật thông tin công nghệ cao tích cực phối hợp với các đơn vị trong công tác nghiên cứu sản phẩm.

Trong các giai đoạn xây dựng và phát triển, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trung tâm Kỹ thuật thông tin công nghệ cao vẫn luôn chủ động nghiên cứu, tiếp cận, cải tiến và làm chủ công nghệ mới; từng bước nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm kỹ thuật, tham gia thực hiện nhiều dự án, công trình, nhiệm vụ quan trọng phục vụ yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với toàn quân, góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa hệ thống TTLL quân sự. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trung tâm luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Ghi nhận những đóng góp đó, Đảng, Nhà nước, Quân đội và Binh chủng TTLL đã trao tặng Trung tâm nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì...

Hiện nay, là đơn vị bảo đảm kỹ thuật thông tin cấp chiến lược, Trung tâm thực hiện nhiệm vụ tham mưu về khoa học-công nghệ; bảo đảm kỹ thuật hệ thống thông tin quân sự và trang bị thông tin công nghệ cao; nghiên cứu, chế thử, sửa chữa, phát triển và làm chủ khoa học-công nghệ phục vụ TTLL quân sự... Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cao đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, không chỉ về trình độ chuyên môn mà cả bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, tinh thần kỷ luật và khả năng thích ứng trước yêu cầu nhiệm vụ. Do đó, Đảng ủy Trung tâm xác định xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nền tảng để phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trung tâm Kỹ thuật thông tin công nghệ cao tích cực tham gia Phong trào "Bình dân học vụ số".

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Trung tâm tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị; kết hợp giữa phương pháp giảng dạy truyền thống với hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; chú trọng nắm bắt, quản lý, định hướng tư tưởng bộ đội, đặc biệt là trong các nhiệm vụ khó khăn, những vấn đề nóng; chú trọng thực hiện công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; duy trì nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên củng cố mối đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt, tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý và rèn luyện đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng ủy Trung tâm lãnh đạo thực hiện chặt chẽ các khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và đánh giá cán bộ, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đầu ngành, mũi nhọn, chuyên môn sâu. Công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Công tác thi đua, khen thưởng, dân vận, chính sách và hoạt động của các tổ chức quần chúng được quan tâm, góp phần xây dựng môi trường dân chủ, đoàn kết, tạo động lực để cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện.

Qua đó, công tác xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị ở Trung tâm ngày càng đi vào nền nếp, chiều sâu, thực chất; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Hằng năm, Trung tâm có hơn 91,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nhiều năm liền, Đảng bộ Trung tâm đạt trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Trung tâm đạt danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và nhận nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của các cấp.

Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Trung tâm xác định tiếp tục xây dựng vững mạnh về chính trị, giữ vững đoàn kết, thống nhất, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, bảo đảm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Trung tâm trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Trung tâm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.