Phát huy truyền thống, xây dựng Sư đoàn 330 tinh, gọn, mạnh, hiện đại

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Sư đoàn đã xác định rõ nhiệm vụ, nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), bảo vệ vững chắc địa bàn biên giới Tây Nam. Trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường, không quản gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những năm tháng chiến đấu, xây dựng và làm nhiệm vụ trên địa bàn biên giới đã tôi luyện nên bản lĩnh, ý chí, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường của Sư đoàn.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Sư đoàn tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, xây dựng địa bàn an toàn. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã trưởng thành từ thực tiễn, góp phần xây dựng Sư đoàn ngày càng vững mạnh.

Những chiến công, thành tích ấy không chỉ là niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ hôm nay mà còn là tài sản tinh thần quý báu được các thế hệ trao truyền. Truyền thống là điểm tựa để tiến lên, nhưng không phải điểm dừng. Phát huy truyền thống trong giai đoạn mới đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải biến niềm tự hào thành hành động cụ thể, tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp công tác, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 tham gia diễn tập. Ảnh: HỮU TÀI

Trước yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại, Sư đoàn phải tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị. Đây là nền tảng quyết định chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ gắn với giữ vững kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì. Đổi mới giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng thiết thực, sát nhiệm vụ, sát đối tượng; nâng cao bản lĩnh, khả năng nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu độc, quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Huấn luyện, SSCĐ là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt. Sư đoàn phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng sát thực tế chiến đấu, địa bàn, đối tượng và phương án tác chiến; coi trọng huấn luyện cơ bản, đồng bộ, chuyên sâu, tăng cường thực hành, cơ động, hiệp đồng và xử lý tình huống. Kiên quyết khắc phục bệnh hình thức; lấy trình độ thực hành, năng lực chỉ huy, khả năng hiệp đồng và xử lý tình huống làm thước đo chất lượng huấn luyện. Chủ động cập nhật những vấn đề mới của chiến tranh hiện đại, nâng cao khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ và yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó, phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số. Đổi mới phải trở thành phương thức làm việc thường xuyên, bắt đầu từ những vấn đề cụ thể trong huấn luyện, SSCĐ, chỉ huy, quản lý chấp hành kỷ luật; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác khác. Khuyến khích cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ, phương pháp quản lý, chấp hành kỷ luật ứng dụng công nghệ; đồng thời chú trọng lựa chọn, nhân rộng những cách làm hiệu quả, tránh chạy theo số lượng, hình thức.

Chuyển đổi số phải hướng đến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, không đơn thuần là đưa phần mềm vào sử dụng. Cần từng bước ứng dụng công nghệ phù hợp trong quản lý, chỉ huy, huấn luyện, giáo dục chính trị, hậu cần, kỹ thuật; nâng cao năng lực khai thác, làm chủ nền tảng số của cán bộ, chiến sĩ. Hiện đại hóa trước hết phải bắt đầu từ con người. Vì vậy, cần chú trọng xây dựng nguồn nhân lực có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn tốt, tư duy đổi mới, khả năng làm chủ khoa học, công nghệ và thích ứng nhanh với yêu cầu nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 tham gia diễn tập. Ảnh: HỮU TÀI

Tinh gọn tổ chức phải gắn với đổi mới phương thức vận hành, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; giảm khâu trung gian, hạn chế chồng chéo, bảo đảm chỉ huy, điều hành thông suốt. Thực hiện phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát; phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp dưới nhưng giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương.

Đóng quân trên địa bàn biên giới, Sư đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Qua đó góp phần xây dựng địa bàn an toàn, củng cố "thế trận lòng dân", tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng được giao.

Xây dựng Sư đoàn tinh, gọn, mạnh, hiện đại là quá trình lâu dài, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, tư duy đúng và hành động quyết liệt. Phải biết kế thừa những giá trị đã được thực tiễn kiểm nghiệm, đồng thời mạnh dạn loại bỏ những cách làm không còn phù hợp; phát huy truyền thống nhưng không bảo thủ, đổi mới nhưng không nóng vội, hiện đại hóa nhưng không xa rời nguyên tắc.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 đã viết nên truyền thống bằng lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và sự hy sinh. Thế hệ hôm nay có trách nhiệm viết tiếp truyền thống ấy bằng trí tuệ, bản lĩnh, kỷ luật, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khả năng làm chủ khoa học, công nghệ. Truyền thống tạo nên bản lĩnh, niềm tin; đổi mới mở ra phương thức và động lực phát triển. Hai yếu tố ấy phải được kết hợp chặt chẽ để biến niềm tự hào thành hành động, quyết tâm thành kết quả, truyền thống thành sức mạnh xây dựng đơn vị trong giai đoạn mới.

Tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống, bản lĩnh được tôi luyện qua thực tiễn, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, xây dựng đơn vị ngày càng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, có sức chiến đấu cao, sẵn sàng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ; xứng đáng với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước, góp phần cùng toàn quân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.