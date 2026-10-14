Phát huy truyền thống vẻ vang ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Cùng tham gia có đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường chúc mừng tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhân Ngày truyền thống.

Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã không ngừng lớn mạnh; có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường chúc mừng đội ngũ cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy và toàn thể cán bộ, công chức đang làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu chúc mừng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong thành tích chung của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên và những người làm công tác tổ chức Đảng của các đảng bộ trực thuộc qua các thời kỳ đã luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đặc biệt, từ sau khi hợp nhất và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dù khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, nhạy cảm với yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng, tính đồng bộ và trách nhiệm thực thi, đơn vị vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí đề nghị tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp; chủ động tham mưu, hướng dẫn, phối hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần ổn định tổ chức, kiện toàn đội ngũ và bảo đảm hệ thống chính trị vận hành hiệu quả.