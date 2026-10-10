Phát huy truyền thống vẻ vang, gia tăng đóng góp, cống hiến của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chúc mừng Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm và phát biểu động viên các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội.

Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân.

Giữ ngọn lửa khát khao cống hiến, phát triển nền bóng đá

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ra đời trong bối cảnh Thủ đô mới được giải phóng 2 năm, còn bề bộn công việc. Sự ra đời của Câu lạc bộ thể hiện sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP. Hà Nội đối với đời sống của nhân dân và sự phát triển của ngành Công an.

Trải qua chặng đường nhiều thăng trầm, các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ Câu lạc bộ đã không ngừng nỗ lực, đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Nhắc lại những câu chuyện, ký ức về đội bóng từng chiếm được niềm tin và tình cảm yêu mến của hàng triệu người hâm mộ Thủ đô và cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những tín hiệu tích cực trong sự phát triển của Câu lạc bộ. Với nền tảng truyền thống quý báu, nhiệt huyết của thế hệ trẻ và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an TP. Hà Nội và chính quyền Thủ đô, đội bóng có nhiều cơ hội tiếp tục phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị có sự đầu tư bài bản, chính sách thu hút tài năng, chú trọng đào tạo từ sớm và bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất để xây dựng đội bóng mạnh của ngành Công an. Đối với các cầu thủ trẻ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, nỗ lực phấn đấu, viết tiếp hành trình tự hào của Câu lạc bộ, phát triển lâu dài, bền vững, góp phần khẳng định tên tuổi bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần có sự đầu tư bài bản, thu hút tài năng và đào tạo từ sớm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất đầy đủ để phát triển đội bóng mạnh của ngành - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bộ Công an, Công an TP. Hà Nội và UBND TP. Hà Nội tiếp tục quan tâm, thu hút, đào tạo tài năng trẻ, giữ ngọn lửa khát khao cống hiến, góp phần phát triển bóng đá Việt Nam, từng bước vươn ra đấu trường quốc tế. Đồng thời, tạo điều kiện để các cầu thủ sau khi hết tuổi thi đấu có cơ hội tiếp tục cống hiến, tham gia công tác huấn luyện trong phong trào thể thao Công an nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Tiếp nối mạch nguồn chiến thắng

Đọc diễn văn kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội, nhấn mạnh truyền thống 70 năm của Câu lạc bộ gắn liền với lịch sử hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an Thủ đô anh hùng.

Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, các thế hệ cầu thủ Câu lạc bộ luôn nỗ lực vượt qua, thi đấu bằng tinh thần, ý chí và bản lĩnh, giành nhiều thành tích, tạo dựng vị trí trong lòng người hâm mộ Thủ đô và cả nước, trở thành “một biểu tượng, một niềm tự hào” của lực lượng Công an nhân dân, với bản sắc riêng: “Kỷ luật - Đoàn kết - Bản lĩnh - Hào hoa”.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, gửi lời chúc mừng các thế hệ lãnh đạo, huấn luyện viên, cầu thủ và người hâm mộ Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội.

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị Công an TP. Hà Nội và Câu lạc bộ quán triệt, thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo, căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao đóng góp của Câu lạc bộ đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam và phong trào thể thao Công an nhân dân.

Trên cơ sở truyền thống và những thành tích đã đạt được, Câu lạc bộ cần xây dựng chiến lược phát triển cụ thể, xác định rõ định hướng, mục tiêu và trách nhiệm thực hiện, phấn đấu đạt những kết quả thiết thực, đóng góp nhiều hơn cho thể thao nước nhà và thể thao Công an nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội thể thao Công an nhân dân phát biểu - Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Công an TP. Hà Nội quan tâm xây dựng, phát triển Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các thành viên, tạo điều kiện thuận lợi để Câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, các huấn luyện viên, cầu thủ yên tâm tập luyện, thi đấu, đạt thành tích cao.

Đồng thời, tập trung xây dựng Câu lạc bộ trở thành tập thể đoàn kết, kỷ luật, bản lĩnh, giàu khát vọng, phát triển theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, trách nhiệm, có tinh thần cống hiến và gắn bó mật thiết với nhân dân. Chú trọng xây dựng đội ngũ huấn luyện viên, chuyên gia, cán bộ chuyên môn có trình độ cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong huấn luyện, chăm sóc sức khỏe, phục hồi thể lực và phân tích hiệu suất thi đấu.

Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư đào tạo trẻ, phát hiện, bồi dưỡng tài năng, xây dựng lực lượng kế cận bền vững; tăng cường hợp tác với các tổ chức, đối tác trong và ngoài nước để tiếp cận các nền bóng đá tiên tiến, huy động nguồn lực phục vụ phát triển Câu lạc bộ.