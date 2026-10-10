Phát huy truyền thống vẻ vang, gia tăng đóng góp, cống hiến của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chúc mừng Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 10/10, Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất được tổ chức tại Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự Lễ kỷ niệm và phát biểu động viên các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội.

Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân.

Giữ ngọn lửa khát khao cống hiến, phát triển nền bóng đá

Phát biểu động viên các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Câu lạc bộ ra đời trong bối cảnh Thủ đô mới giải phóng được 2 năm, còn bề bộn công việc, thể hiện sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội chăm lo mọi mặt đời sống của nhân dân và của ngành Công an.

Chặng đường đã qua ghi dấu những thăng trầm, nỗ lực bền bỉ và thành tựu đáng tự hào của các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ.

Nhắc lại những câu chuyện, ký ức và cảm xúc về Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội đã chiếm được niềm tin và tình cảm yêu mến của hàng triệu người hâm mộ bóng đá ở Thủ đô và cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước nhiều tín hiệu đáng mừng, nền tảng truyền thống quý báu, nhiệt huyết của tuổi trẻ hôm nay và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an thành phố và thành phố Hà Nội, đội bóng hoàn toàn có cơ hội phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần có sự đầu tư bài bản, thu hút tài năng và đào tạo từ sớm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất đầy đủ để phát triển đội bóng mạnh của ngành. Đối với các cầu thủ trẻ, phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, nỗ lực phấn đấu, viết tiếp hành trình tự hào, phát triển lâu dài, bền vững, góp phần khẳng định tên tuổi của Việt Nam ở đấu trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chúc mừng Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân phố Hà Nội cần tiếp tục định hướng thu hút, đào tạo thế hệ trẻ, giữ ngọn lửa khát khao cống hiến, phát triển nền bóng đá, từng bước vươn lên, đóng góp cho phong trào thể dục thể thao quốc tế; đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ hết tuổi thi đấu, có cơ hội tiếp tục cống hiến, trở thành những huấn luyện viên trong phong trào thể thao của lực lượng công an nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiệt liệt chúc mừng Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý ghi nhận những nỗ lực, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ trong suốt 70 năm qua.

Tiếp nối mạch nguồn chiến thắng

Diễn văn kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội, nêu rõ truyền thống 70 năm của câu lạc bộ gắn liền với lịch sử hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an Thủ đô anh hùng. Dù có những thời điểm đứng trước nhiều khó khăn, thử thách nhưng các thế hệ cầu thủ câu lạc bộ đã luôn cố gắng vượt qua, thi đấu bằng tinh thần và ý chí đặc biệt, lập được nhiều thành tích, tạo dựng được một vị trí vàng trong lòng người hâm mộ Thủ đô và cả nước, trở thành “một biểu tượng, một niềm tự hào” của lực lượng Công an nhân dân; ghi dấu ấn về một câu lạc bộ bóng đá có bản sắc rất riêng: "kỷ luật - đoàn kết-bản lĩnh-hào hoa."

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, gửi lời chúc mừng các thế hệ lãnh đạo, huấn luyện viên, cầu thủ và người hâm mộ Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội.

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị Công an Hà Nội và Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội quán triệt thực hiện những chỉ đạo, những dặn dò của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, phát huy truyền thống vẻ vang, gia tăng đóng góp của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội đối với phát triển thể dục thể thao của nước nhà, thể thao Công an nhân dân và sự nghiệp chăm lo bảo vệ con người, xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh, văn minh và phát triển bền vững.

Trên cơ sở bề dày truyền thống thành tích thể thao tiềm năng, Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội cần có chiến lược cụ thể, định hướng rõ hướng đi, hành động trách nhiệm, phải phấn đấu gia tăng đóng góp với thể thao nước nhà, thể thao Công an nhân dân, nâng cao đời sống của nhân dân bằng những kết quả rất cụ thể trên các mặt, lĩnh vực.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội thể thao Công an nhân dân phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bộ trưởng đề nghị Công an Hà Nội chăm lo xây dựng phát triển Câu lạc bộ và thực hiện chế độ chính sách cho các thành viên, tạo thuận lợi tối đa để câu lạc bộ vận hành; các thành viên yên tâm luyện tập thi đấu và đạt những thành tích cao.

Tập trung xây dựng câu lạc bộ trở thành tập thể đoàn kết, kỷ luật, bản lĩnh, giàu khát vọng, xây dựng đội bóng chuyên nghiệp, văn minh, trách nhiệm và giàu tinh thần cống hiến, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Đội ngũ huấn luyện viên, chuyên gia, cán bộ chuyên môn có trình độ cao. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện, chăm sóc sức khỏe, phục hồi thể lực và phân tích hiệu suất thi đấu.

Quan tâm đầu tư công tác đào tạo trẻ, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, xây dựng lớp kế cận bền vững. Chăm lo chế độ chính sách bảo đảm các điều kiện tốt nhất, kịp thời nhất đối với các thành viên câu lạc bộ.

Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức, đối tác trong và ngoài nước để mở rộng cơ hội tiếp cận các nền bóng đá tiên tiến hiện đại, tận dụng huy động tối đa nguồn lực từ bên ngoài để xây dựng, phát triển câu lạc bộ./.