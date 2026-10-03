Phát huy truyền thống, tiếp tục cống hiến vì hạnh phúc và bình yên của nhân dân

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự có các đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM...

Khẳng định dấu ấn, bản sắc của người công an cách mạng

Nhiệm kỳ đầu tiên, giai đoạn 2023-2026, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam đã đạt được những mục tiêu quan trọng. Hệ thống tổ chức hội được thành lập và đi vào hoạt động ổn định ở 3 cấp, với trên 150.000 hội viên tham gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam. Ảnh: MINH HẢI

Đại hội Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II đã kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tại đại hội. Ảnh: MINH HẢI

Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc; là đại hội của nghĩa tình, tinh thần đổi mới, phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, vì hạnh phúc và bình yên của nhân dân. Đại hội cũng là niềm tự hào, niềm vui lớn của hàng chục vạn hội viên Hội Cựu Công an nhân dân trong cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: MINH HẢI

Đồng tình với chủ đề, phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động mà đại hội đã đề ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh các công tác trọng tâm thời gian tới. Trước hết, Hội Cựu Công an nhân dân các cấp phải thật sự là ngôi nhà chung, gắn kết nghĩa tình đồng chí, đồng đội của những cán bộ cựu công an và những người có đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Các cấp hội cần quan tâm, chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời là cầu nối để lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền cơ sở, MTTQ tích cực phối hợp và hỗ trợ, để các cấp hội thực sự là điểm tựa của hội viên, nhất là trong những lúc khó khăn.

Hội cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động khẳng định dấu ấn, bản sắc của người công an cách mạng, lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng trên các lĩnh vực.

Hội phải thực sự trở thành lực lượng nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, phát huy kết quả đã đạt được, chủ động tích cực tham gia các công tác ở địa bàn cơ sở; tiếp tục rà soát, đánh giá các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để phối hợp và nhân rộng những phong trào thiết thực hiệu quả.

Hội viên Hội Cựu Công an nhân dân phải thể hiện rõ vai trò và đóng góp phối hợp với lực lượng Công an để quản lý tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở; có các hoạt động thiết thực, phát huy vai trò trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, truyền thống công an nhân dân cho thế hệ trẻ.

Lan tỏa cái tốt, lấn át cái xấu, tiêu cực

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết số 18-NQ/TW về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược An ninh quốc gia của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đặt ra mục tiêu rất cao về hình thành trật tự tự thân, văn hóa thượng tôn pháp luật và xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng, phát huy lòng yêu nước để trở thành nguồn lực mới cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là những nghị quyết rất quan trọng. Các hội viên Hội Cựu Công an nhân dân phải tích cực đưa các chủ trương của Đảng vào thực tiễn đời sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tại đại hội. Ảnh: MINH HẢI

Các thế hệ cựu Công an nhân dân với bản lĩnh chính trị, uy tín, kinh nghiệm, kiến thức, thực tiễn, cần đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác cho nhân dân nơi cư trú, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực sự trở thành “ngọn cờ tư tưởng đúng đắn” ở nơi cư trú, lan tỏa cái tốt, cái đúng, lấn át cái xấu, cái tiêu cực.

Thường trực Trung ương Hội cần có các chương trình, nội dung giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ GD-ĐT để triển khai tốt ở các trường học, các xã, phường, đặc khu, đặc biệt là ở những địa bàn đang còn khó khăn.

Ngoài ra, phải chăm lo xây dựng Hội Cựu Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, hiện đại trong hoạt động, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, mỗi hội viên cựu công an nhân dân không ngừng rèn luyện, phát huy bản chất người công an cách mạng; chủ động tích cực học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thực sự là tấm gương sáng ở nơi cư trú, để các thế hệ cán bộ công an trẻ, thế hệ trẻ và toàn dân học tập và noi theo.