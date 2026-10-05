Phát huy truyền thống 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh', xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Phát huy truyền thống đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội luôn coi trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp, làm cơ sở thực hiện tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, chính quyền thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ TP Hà Nội, cốt lõi là xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Trong Cách mạng Tháng Tám, các đội tiền thân của LLVT Thủ đô xung kích, làm nòng cốt trong phong trào đấu tranh cách mạng, khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội. Ngay từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến năm 1946, trải qua 60 ngày đêm chiến đấu với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, quân và dân Thủ đô đã tạc vào lịch sử một mốc son chói lọi, làm thất bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp, tạo điều kiện để Trung ương Đảng, Chính phủ và các lực lượng kháng chiến của ta rút khỏi Hà Nội an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh giao phó. Quán triệt, chấp hành nghiêm đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn diện, trường kỳ” của Đảng, LLVT Thủ đô kiên cường bám trụ, bền bỉ xây dựng phong trào kháng chiến, dũng cảm chiến đấu, lập nhiều chiến công, góp phần giải phóng Thủ đô.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, LLVT Thủ đô luôn dũng cảm, mưu trí, phối hợp với bộ đội Phòng không-Không quân đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, làm nên trận “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” lẫy lừng, đóng góp xứng đáng vào chiến thắng ngày 30-4-1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, LLVT Thủ đô 4 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; tặng thưởng 1 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 6 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác; hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý khác.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội thăm, động viên chiến sĩ mới tại Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301. Ảnh: TÙNG CHI

Những chiến công, thành tích to lớn đó có được là nhờ phát huy vai trò, hiệu lực, hiệu quả của công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống. Đặc biệt, trong những giai đoạn khó khăn, ác liệt của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và những hoàn cảnh khó khăn, thử thách trong thời bình, vai trò của công tác Đảng, công tác chính trị trong LLVT Thủ đô càng được phát huy, khẳng định vai trò là “linh hồn, mạch sống” của LLVT Thủ đô.

Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, những năm qua, Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Thành ủy Hà Nội; đặc biệt, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng Quân đội trong tình hình mới, nhất là định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương với yêu cầu “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”; cụ thể hóa thành chương trình hành động sát tình hình thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện chặt chẽ, bảo đảm chất lượng ở các cấp. Chủ động nắm, nghiên cứu, dự báo tình hình; kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND TP Hà Nội xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Nổi bật là Đảng ủy, BTL Thủ đô Hà Nội đã tích cực, chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND TP Hà Nội ban hành đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng đạt chất lượng, hiệu quả. Năm 2024, BTL Thủ đô Hà Nội chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ với quy mô lớn, không gian rộng, nhiều nội dung mới, thành phần, lực lượng tham gia đông. Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ điều chỉnh, sắp xếp tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh” gắn với thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; sáp nhập, kiện toàn, tổ chức lại, thành lập mới cấp ủy, tổ chức đảng các cấp bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định, sát từng loại hình cơ quan, đơn vị; chất lượng, hiệu lực lãnh đạo có chuyển biến rõ nét.

Đảng bộ chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên; rà soát, bổ sung, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; thường xuyên duy trì nền nếp, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; thực hiện hiệu quả mô hình “chi bộ 4 tốt”; làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên. Đồng thời, chú trọng phát triển đảng viên, đưa tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 22,9%, trong lực lượng dự bị động viên đạt 11,9%; phối hợp, hướng dẫn thành lập và duy trì hoạt động 100% chi bộ quân sự xã, phường đúng hướng dẫn. Hằng năm, Đảng ủy chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên bảo đảm khách quan, thực chất; có 93,5% tổ chức đảng, 92,8% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng cấp ủy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, chỉ huy các cấp theo tinh thần “7 dám”, thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, trí tuệ, có tầm nhìn, năng lực nổi trội, đáp ứng yêu cầu xây dựng LLVT Thủ đô tinh, gọn, mạnh, hiện đại.

Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ ngày Đảng, ngày chính trị và văn hóa tinh thần, ngày pháp luật ở cơ sở; thực hiện hiệu quả quy chế quản lý tư tưởng quân nhân, chủ động nắm tình hình, dự báo, giải quyết tư tưởng, kịp thời định hướng nhận thức, hành động cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Chủ động bám sát định hướng của trên, chỉ đạo lực lượng tăng cường đấu tranh trên không gian mạng, ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững trận địa tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được duy trì nghiêm, hiệu quả; đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cấp ủy, tổ chức đảng. Các cơ quan, đơn vị thuộc BTL Thủ đô tích cực đẩy mạnh thực hiện “3 đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BTL Thủ đô Hà Nội lần thứ IV, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thời gian tới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực; sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngày càng cao, Đảng ủy, BTL Thủ đô Hà Nội xác định tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ là nội dung lãnh đạo xuyên suốt, với những giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy tốt vai trò, hiệu lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thường xuyên kiện toàn các cấp ủy, nâng cao năng lực dự báo tình hình, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng; tập trung đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tính khả thi cao, sát thực tiễn, hiệu quả. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức của Đảng, quy định về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; ban hành và thực hiện đúng quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; giữ nghiêm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách gắn với tăng cường phân cấp, phân quyền, quy rõ trách nhiệm và kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo hướng “sát nhiệm vụ, rõ chỉ tiêu, sáng biện pháp”, khả thi, hiệu quả; tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình “chi bộ 4 tốt”.

Hai là, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng tổ chức học tập, nghiên cứu những vấn đề lớn, nét mới trong nghị quyết đại hội đảng các cấp, làm cơ sở xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu, tiên phong thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Các cấp ủy duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt đảng; thực hiện hiệu quả quy chế quản lý tư tưởng quân nhân; chủ động nắm tình hình, dự báo, giải quyết tư tưởng, kịp thời định hướng nhận thức, hành động cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo 35 trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chỉ đạo lực lượng 47 các cấp tăng cường đấu tranh trên không gian mạng, ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ động nắm, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh; giữ vững trận địa tư tưởng trong toàn Đảng bộ.

Ba là, thấm nhuần quan điểm “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, Đảng ủy BTL, các cấp ủy, chi bộ phải thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình công tác cán bộ; đánh giá cán bộ dân chủ, khách quan. Công tác quy hoạch cán bộ bảo đảm sự thống nhất cao, liên thông và chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ, chú trọng tạo nguồn cán bộ kế cận, nguồn kế tiếp; thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn, giải quyết số lượng cán bộ gắn với điều chỉnh cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Giải quyết cán bộ dôi dư đối với các đơn vị sáp nhập, giải thể trong thực hiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có cơ cấu hợp lý, số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bốn là, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái, cục bộ, bè phái, mất đoàn kết; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác quản lý, bảo vệ cán bộ, đảng viên. Chú trọng giữ gìn, củng cố đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, Phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thực hiện tốt công tác chính sách, các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo người có công; tập trung đẩy mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn TP Hà Nội.

Năm là, tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm. Định kỳ, Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, giám sát, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, đúng nguyên tắc; kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BTL với Ủy ban Kiểm tra các địa phương về công tác kiểm tra, giám sát; chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở; xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.